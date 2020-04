Gros électroménager : PRES DE 5 000 FRANÇAIS CONVERTIS A LA REPARATION PENDANT LE CONFINEMENT AVEC MURFY !

Depuis un peu plus d’un mois, les Français vivent confinés. Une situation difficile certes, mais plus encore si son gros électroménager vient à nous laisser tomber ! Lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge… les particuliers ne sont pas à l’abri d’une panne durant cette période appelée à durer encore un moment. Si Murfy, start-up de l’économie circulaire, experte de la réparation de gros électroménager, a cessé son activité en présentiel pour assurer la sécurité de ses techniciens professionnels et de ses clients, en revanche, elle reste mobilisée ! Après un mois de confinement, Murfy annonce ainsi avoir aider des milliers de particuliers grâce à son outil de diagnostic. Et un constat s’impose : ils ont joué le jeu de l’autoréparation et sont débrouillards !

Pour rappel Murfy met à leur disposition de nombreuses solutions pour s’en sortir : depuis l’autodiagnostic complet en ligne pour identifier l’origine de la panne, aux tutoriels gratuits pour réparer seul, en passant par une assistance bénévole à distance par mail ou téléphone en dernier recours. **Retrouvez l’accès à ces dispositifs pratiques dans l’encadré « guide » plus bas

PLUS DE 4 500 PARTICULIERS INITIES A L’ART DE LA REPARATION EN 4 SEMAINES !

Sur les 4 premières semaines de confinement, Murfy a constaté que plus de 4 500 particuliers se sont tournés vers son site pour tenter de réparer par eux-mêmes leur gros électroménager à l’aide de son outil de diagnostic. Un déclic progressif s’est opéré dès la seconde semaine de confinement, en lien probablement avec la prise de conscience que la situation serait inévitablement prolongée et donc qu’il faudrait se débrouiller tout seul, faute de pouvoir faire venir un professionnel.

Ainsi, la start-up a comptabilisé en moyenne 150 diagnostics chaque jour du lundi au dimanche ! Murfy a même enregistré les dimanches des pics d’activité importants pouvant monter jusqu’à plus de 450 diagnostics ! Ou bien le nombre de pannes explose le dimanche ou bien le mythe du Français bricoleur du dimanche se confirme !

Enfin, en ultime recours, la start-up a apporté bénévolement son expertise via son système d’assistance à distance. Elle a ainsi pu aider gracieusement par email ou téléphone 10 à 15 personnes par jour sur les trois dernières semaines de confinement soit près de 250 particuliers en détresse avec un taux de réussite de réparation à distance de 80%.

Les diagnostics effectués par les particuliers lors du confinement ont concerné essentiellement le lave-linge et le lave-vaisselle, des appareils plus que jamais indispensables en cette période ! Les consultations pour le lave-vaisselle en particulier ont connu une forte hausse. Plus utilisés que d’ordinaire, ces appareils ont été mis à rude épreuve.

Pour autant, Murfy a constaté que la plupart des pannes diagnostiquées pendant le confinement aurait pu être évitée, celles-ci étant liées à un manque d’entretien du gros électroménager. Or, la start-up rappelle que l’entretien est un gage de durabilité et une des clés de l’allongement de la durée de vie des appareils.

« Les Français ont compris qu’ils allaient devoir soit prendre leur mal en patience, soit agir par eux-mêmes. Et, en cette période exceptionnelle, nos données nous prouvent qu’ils se sont convertis à la réparation. Nous espérons que ce geste deviendra à terme un vrai réflexe du quotidien. Si la réparation est en vogue en ce moment du fait de la contrainte, il est temps qu’elle se démocratise. D’autant que c’est bon pour la planète et pour le portefeuille. », conclut Guy Pezaku, cofondateur de Murfy.

**RAPPEL DU GUIDE DE SURVIE EN CAS DE PANNE

Pour accéder à l’outil d’autodiagnostic gratuit en ligne pour identifier l’origine d’une panne, puis aux tutoriels, rendez-vous sur : https://murfy.fr/product-selection

En dernier recours, pour bénéficier de l’expertise directe de Murfy, il suffit d’envoyer au préalable un email à l’adresse suivante help@murfy.fr et la start-up prendra directement contact avec le particulier

Pour éviter la panne pendant la quarantaine mieux vaut prendre soin de son gros électroménager. Pour connaître les bonnes pratiques, rendez-vous sur le blog Tonton Murfy

Enfin, pour aller encore plus loin, Murfy partage via des tutoriels vidéo sur YouTube ses astuces d’entretien :

Pour le lave-linge, c’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=68nG8eeFYpk

Pour le lave-vaisselle, c’est ici : https://youtu.be/VMci7j5jjsU

