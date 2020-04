Pandémie du coronavirus : Volkswagen fait un don d’un million d’euros pour l’aide humanitaire d’urgence dans les camps de réfugiés

Le Groupe Volkswagen fait un don d’un million d’euros pour l’aide humanitaire mise en place pour les réfugiés en Syrie, Turquie et Grèce, pays menacés par la pandémie du coronavirus. Les fonds seront remis à la Croix-Rouge allemande, qui organise et met en place les mesures d’aide avec ses partenaires locaux, les antennes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Gunnar Kilian, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge des Ressources Humaines, a indiqué : « Volkswagen a une responsabilité envers les réfugiés et les conséquences humanitaires de l’immigration à l’échelle internationale. Notre groupe est engagé pour l’aide aux réfugiés depuis 2015. Au vu de la situation d’urgence constatée actuellement dans la zone méditerranéenne, nous allons étendre notre action d’aide aux réfugiés au-delà de l’Allemagne, car le coronavirus n’a pas de frontières. Avec ce don, nous souhaitons offrir une aide rapide et efficace sur place. »

« Nous sommes très reconnaissants pour l’aide apportée par le Groupe Volkswagen. La situation humanitaire des pays affectés, qu’il s’agisse de la Syrie, de la Turquie ou de la Grèce, est dramatique en raison de la tension constante liée aux conflits sur place, et rendue encore plus difficile par la pandémie du coronavirus. Les réfugiés et personnes déplacées partout dans le monde ne disposent même pas de produits de première nécessité. Avec l’aide du Groupe Volkswagen, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut maintenant apporter une aide essentielle aux personnes déplacées en Syrie et aux réfugiés en Turquie et en Grèce », a déclaré Christian Reuter, Secrétaire général de la Croix-Rouge allemande.

Selon les Nations Unies, près de 3 millions de personnes au nord-ouest de la Syrie ont besoin d’une aide urgente, ainsi que 3,8 millions de réfugiés en Turquie. Parallèlement, des dizaines de milliers de personnes et leurs familles font face à des conditions sociales et sanitaires insupportables sur la frontière entre le Turquie et la Grèce et sur les îles grecques. A cela vient à présent s’ajouter la pandémie du coronavirus.

Les fonds mis à disposition par le Groupe Volkswagen sont destinés à obtenir, transporter et distribuer une aide humanitaire et de la nourriture, ainsi qu’un soutien médical et psychologique d’urgence. En outre, les fonds permettront de financer les équipements, formations et fournitures utiles aux bénévoles des organismes partenaires de la Croix-Rouge allemande et des organisations locales d’aide humanitaire.

Depuis le début de la crise du coronavirus, Volkswagen a déjà fait don de plusieurs centaines de milliers de masques chirurgicaux pour le système de santé publique. Un don supplémentaire d’environ 40 millions d’euros est utilisé pour faire venir par avion depuis la Chine des équipements médicaux tels que des masques et vêtements de protection pour des centres médicaux et des hôpitaux. Le Groupe a commencé à produire des composants de protections faciales à l’aide d’imprimantes 3D, à destination de l’Espagne. De plus, Volkswagen utilise son réseau international d’équipement et de logistique pour apporter son soutien au système de santé publique afin d’obtenir des produits et matériels médicaux.

Depuis 2015, l’aide aux réfugiés du Groupe Volkswagen a mis en place et organisé des programmes d’intégration en Allemagne pour préparer de jeunes réfugiés à suivre des formations professionnelles et à se lancer sur le marché du travail. Plus de 5 000 personnes ont d’ores et déjà bénéficié de cette aide. Développer l’aide aux réfugiés à l’échelle internationale est un élément important de l’engagement du Groupe Volkswagen.