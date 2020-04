COVID‑19 : Apple et Google travaillent ensemble à une technologie de traçage des contacts

Partout dans le monde, les gouvernements et les autorités sanitaires unissent leurs forces pour trouver des solutions à la pandémie de COVID-19, veiller à la protection des personnes et permettre une reprise normale de l’activité. Les équipes de développeurs de logiciel contribuent à ces efforts en concevant des outils techniques qui aident à combattre le virus et à sauver des vies. Dans cet esprit de collaboration, Google et Apple annoncent travailler ensemble pour permettre l’usage de la technologie Bluetooth afin d’aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, avec au coeur de la conception la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Puisque le COVID-19 peut être transmis par la proximité avec une personne infectée, les autorités sanitaires ont déterminé que le traçage des contacts était un outil précieux pour aider à limiter la propagation du virus. Dans le monde entier, un certain nombre d’autorités de santé publique, d’universités et d’ONG de premier plan ont réalisé des travaux importants pour développer une technologie de traçage sur la base du volontariat. Afin d’approfondir cette piste, Apple et Google vont lancer une solution complète comprenant des interfaces de programmation d’application (API) et une technologie appliquée au système d’exploitation pour rendre possible le traçage des chaînes de transmission. Compte tenu de l’urgence de la situation, l’objectif est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout en conservant des protections fortes concernant la vie privée des utilisateurs.

Dans un premier temps, en mai, les deux sociétés lanceront des API permettant l’interopérabilité entre appareils Android et iOS utilisant des apps provenant des autorités de santé. Ces apps officielles pourront être téléchargées par les utilisateurs via leurs app stores respectifs.

Dans un deuxième temps, au cours des mois à venir, Apple et Google vont travailler à la mise en place d’une plateforme plus large de traçage des contacts basée sur le Bluetooth en intégrant cette fonctionnalité aux plateformes sous-jacentes. Cette solution, plus robuste qu’une API, permettrait non seulement la participation d’un plus grand nombre de personnes, sur la base du volontariat, mais aussi l’interaction d’un écosystème d’apps plus étendu avec les autorités sanitaires gouvernementales. Le respect de la vie privée, la transparence et le consentement sont de la plus haute importance dans cette initiative, et nous nous réjouissons de prendre en charge ces aspects en collaboration avec les parties prenantes concernées. Nous publierons de façon ouverte des informations sur nos travaux afin que d’autres puissent les analyser.

Nous avons la certitude, chez Apple comme chez Google, qu’il n’y a jamais eu de raison plus importante de travailler ensemble que de résoudre l’un des problèmes mondiaux les plus urgents. Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les acteurs du domaine de la santé, nous espérons exploiter la puissance de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour à une vie normale.