ETARCOS : le défi Atlantique

Stéphane Brogniart est un aventurier ultra complet et surtout partageur. L’ultra-traileur, conférencier et préparateur mental partage chaque jour son journal de bord avec les internautes et répond à leurs questions.

Stéphane a laissé son Combo Life aux Canaries pour poursuivre en solo avec son bateau et ses trois paires de « pelles ». La pelle est le nom d’usage donné aux rames des avirons et de ces bateaux transocéaniques. Celles de Stéphane portent les couleurs de l’AS Gérardmer Aviron (vert sapin et jaune jonquille). La « flaque » comme il l’appelle a longtemps était le terrain de préparation de Stéphane et son bateau dans les Vosges. Une des particularités de Stéphane Brogniart est celle de vouloir rassembler autour d’un projet commun impliquant les partenaires locaux. Résident à Rochesson (88120), il réunit les meilleures compétences dans chaque secteur nécessaire à sa préparation.

Opel est très fière d’avoir reçu un hommage de son partenaire textile CERAMIQ qui a croisé les pelles, clin d’œil subtil au Blitz de la marque de Rüsselsheim. CERAMIQ est également une entreprise Vosgienne tout comme Stéphane Wagner Mécanique, qui a mis tout son savoir-faire de mécanique de précision pour armer le bateau.

Stéphane Brogniart est partit le 7 février et devrait rejoindre la Martinique peu après le 20 avril.