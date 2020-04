MAZDA LANCE UNE SÉRIE LIMITÉE POUR CÉLÉBRER SON CENTENAIRE

Pour célébrer le centenaire de la marque, Mazda lance une série limitée, disponible sur une grande partie de sa gamme(1), qui met à l’honneur l’exclusivité de son tout premier véhicule de tourisme, la R360 Coupé.

Nombre des caractéristiques de la R360 Coupé, telles que ses technologies de pointe, le souci du détail apporté à son design et son agrément de conduite, se retrouvent encore aujourd’hui sur chacun des modèles Mazda, et ce pour le plus grand bonheur des inconditionnels de la marque à travers le monde.

Cette série limitée « 100ème Anniversaire » réinterprète les deux couleurs iconiques qui firent le succès de la R360 Coupé lors de son lancement en 1960 : le blanc et le rouge, et héritera de plusieurs attributs distinctifs destinés à célébrer le centenaire de la marque.

Mazda R360 Coupé (1960)

La R360 Coupé fut le tout premier véhicule de tourisme de Mazda, et suscita immédiatement un formidable engouement auprès des conducteurs grâce à son style exclusif et résolument avant-gardiste, à son remarquable comportement routier et à son tarif des plus concurrentiels, offrant ainsi l’opportunité à nombre de clients d’acquérir un véhicule pour la toute première fois de leur vie. Ce véhicule était doté d’un moteur quatre temps (une première pour l’époque pour une Kei Car) et d’une transmission automatique, et se distinguait par un poids réduit destiné à améliorer son agrément de conduite, une caractéristique emblématique de tous les modèles Mazda actuels.

Série limitée « 100ème Anniversaire » (2020)

Sur une grande partie de la gamme Mazda, les clients pourront choisir leur série limitée dans la livrée bicolore blanche et rouge « Burgundy », qui est dotée de nombreux éléments de design spécifiques, à l’instar de centres de roue exclusifs ornés du logo Spécial 100ème anniversaire.

Disponible sur les modèles Mazda2, Mazda3, CX-3, CX-30, CX-5 et MX-5, cette série limitée présente les caractéristiques exclusives suivantes :

Tapis de sol avec logo « 100 ème Anniversaire »

Anniversaire » Appuis-tête frappés du logo « 100 ème Anniversaire »

Anniversaire » Moquette rouge « Burgundy »

Télécommande frappée du logo « 100 ème Anniversaire » et présentée dans un boîtier exclusif

Anniversaire » et présentée dans un boîtier exclusif Centres de roue ornés du logo « 100 ème Anniversaire »

Anniversaire » Coloris extérieur Snow Flake White Pearl Mica

Cette série limitée a été commercialisée aujourd’hui même au Japon, et sera disponible à la commande en Europe à compter de l’automne 2020.

1 Hors véhicules avec dotation d’origine. Les modèles disponibles varient selon les pays et régions