Déclaration de Frans Van Houten, CEO de Philips, sur l’épidémie de COVID-19

L’épicentre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) se déplaçant de la Chine vers l’Occident, je voulais faire le point sur la manière dont Philips répond à cette situation en constante évolution. L’OMS a classé l’épidémie comme une pandémie, mais continue de répéter qu’elle est toujours contrôlable. Bien que je sois très préoccupé par la situation, à condition que le monde se mobilise et collabore de manière appropriée, nous partageons l’avis de l’OMS.



Je ne saurais trop insister sur le fait qu’il s’agit là d’une priorité absolue pour nous tous chez Philips. Nous avons mobilisé nos ressources mondiales pour remplir la triple obligation de soins de Philips : continuer à répondre aux besoins critiques des clients, assurer la santé et la sécurité de nos employés et garantir la continuité des activités.

Les besoins des clients

Philips a mis en place un groupe de travail mondial central et des groupes de travail régionaux qui surveillent et soutiennent activement les activités de Philips au quotidien, et travaillent avec les clients afin de garantir un soutien continu, sûr et opportun pour répondre à leurs besoins, en totale conformité avec les recommandations des autorités sanitaires. En plus de mettre en œuvre des mesures et des protocoles rigoureux pour garantir que nos ingénieurs service sur le terrain puissent soutenir les clients en toute sécurité, nous travaillons avec une grande vigilance pour fournir aux prestataires de médicaux des conseils cliniques mis à jour concernant l’utilisation de nos produits et solutions médicaux professionnels.

Mesures visant à assurer la sécurité de nos employés

Philips a mis en place des mesures d’hygiène individuelle dans toute l’organisation, ainsi que des restrictions sur les voyages d’affaires à destination et en provenance des zones à haut risque. De plus, nous avons mis en place un protocole global de travail à domicile pour tous les employés dont les tâches peuvent être effectuées à distance et qui sont équipés pour le faire. Cette mesure contribuera également à maintenir un environnement de travail sûr pour les employés qui exercent des activités critiques et qui doivent se rendre sur un site Philips pour le faire. Ces activités comprennent la production, la chaîne d’approvisionnement et certaines activités de R&D.

Continuité des activités

Philips dispose d’un système de gestion de la continuité des activités, qui est aligné et conforme à la norme internationale de continuité des activités ISO 22301:2012. Nous révisons constamment les mesures de précaution en fonction des directives de l’OMS et des autorités nationales.

Malgré la pandémie COVID-19, Philips a pu poursuivre ses activités commerciales dans le monde entier. Comme prévu, nous constatons une baisse de la demande pour notre portefeuille de produits grand public dans les régions les plus touchées, et une augmentation de la demande pour notre portefeuille de produits de santé professionnels.

Philips dispose d’une empreinte industrielle mondiale répartie de manière équilibrée, avec des sites de fabrication en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie, dont plusieurs en Chine. Conformément à notre système de continuité des activités, nous avons mis en place les protocoles de sécurité appropriés dans tous nos sites mondiaux.

Nous augmentons notre production en Chine depuis le redémarrage en février 2020, où nous avons maintenant un taux d’utilisation des capacités supérieur à 80 %. Pour répondre à la demande accrue de nos produits et solutions de santé professionnels, nous sommes en train d’augmenter leur production et leur déploiement dans le monde entier. Cela concerne en particulier certains systèmes d’imagerie diagnostique, les moniteurs de surveillance patients et les ventilateurs – voir ci-dessous. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin de sécuriser l’approvisionnement en matériaux pour alimenter à la fois nos propres sites de fabrication et nos fournisseurs de produits finis.

Comment nous pouvons contribuer à faire la différence

Je suis fier que nos employés du monde entier s’engagent à soutenir les prestataires de santé et leurs patients dans la lutte contre la COVID-19. Nous disposons d’un large portefeuille de produits, de services et de solutions qui peuvent aider à répondre aux besoins de prévention, de traitement et de guérison des maladies respiratoires infectieuses telles que COVID-19, notamment



Points sur les soins intensifs – solutions pour traiter les maladies respiratoires. Il s’agit notamment de solutions de surveillance des signes vitaux du patient et de détection des changements minimes, ainsi que de ventilateurs et de consommables médicaux pour la ventilation invasive, non invasive et en mode mixte pour traiter un large éventail d’affections respiratoires.



Des systèmes et des services d’imagerie de diagnostic, notamment la tomodensitométrie, la radiographie mobile et les ultrasons pour aider à diagnostiquer les affections respiratoires.



Solutions de télésanté hospitalière pour l’unité de soins intensifs et solutions de télésanté pour relier les soignants et les patients à domicile.

La Fondation Philips contribue également à la lutte contre l’épidémie de COVID-19. La Fondation Philips est la plate-forme centrale des activités de RSE de Philips, fondée sur la conviction qu’à travers l’innovation et la collaboration, nous pouvons résoudre certains des défis les plus difficiles du monde et avoir un impact là où cela compte vraiment. En janvier, la Fondation a fait don d’une série d’équipements et de fournitures d’imagerie diagnostic, de surveillance patients et de thérapie respiratoire à l’hôpital Thunder God à Wuhan, en Chine. La Fondation travaille actuellement en étroite collaboration avec les équipes de Philips au Kenya, au Sud-Soudan et en Italie pour soutenir leurs systèmes de santé nationaux, qui ont tous été profondément touchés.



Notre mission d’amélioration des conditions de vie est plus pertinente que jamais. Je tiens à remercier sincèrement nos employés, nos clients et nos partenaires d’être restés concentrés pendant cette période d’essai et de continuer à collaborer. Ensemble, nous pouvons faire la différence.

Frans van Houten

CEO Royal Philips