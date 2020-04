La Ténéré 700 remporte le prestigieux « Red Dot Award »

Yamaha Motor est heureux d’annoncer que la moto Ténéré 700 et le drone industriel YMR-08 ont tous deux reçu le prestigieux prix international de design « Red Dot Award : Product Design 2020 ». Depuis 2012, c’est donc la neuvième année consécutive qu’un produit Yamaha Motor remporte un « Red Dot Award ».

La nouvelle Ténéré 700 incarne le meilleur du trail et fait honneur au légendaire nom Ténéré, qui évoque de nombreuses victoires conquises dans les années 1980 et 1990 sur le plus difficile des rallyes : le Dakar. La Ténéré 700 est équipée d’un moteur bicylindre en ligne 689 cm³, au vilebrequin calé à 270°, refroidi par eau, monté dans un châssis léger.

Offrant une grande liberté de mouvements et autant de positions de conduite, une robustesse, une facilité d’entretien et une adaptabilité élevées quelle que soit la charge, ce modèle s’affranchit du hors-piste ou des longs trajets routiers avec les mêmes aptitudes.

Face avant à quatre phares à LED, tableau de bord compact, réservoir étroit de grande contenance : tous ces éléments soulignent les origines rallye-raid de la Ténéré.

Ténéré 700 : de nouveaux horizons vous attendent.

Capable de « survoler un hectare en 15 minutes* », le YMR-08 est un drone multirotor industriel principalement destiné aux applications de traitement contre les parasites. Répondant aux besoins des zones périurbaines et aux petites exploitations, le YMR-08 se compose d’un corps en carbone léger et d’un moteur électrique le rendant moins bruyant que ses homologues à essence. Un soin particulier a été porté à la beauté fonctionnelle de ce pulvérisateur agricole sur la demande des agriculteurs. Il se distingue par ses lignes élégantes et dynamiques.

Les « Red Dot Design Awards » sont organisés par le Design Zentrum Nordrhein Westfalen, en Allemagne, et représentent l’un des plus prestigieux concours de design au monde. Par ailleurs, la Ténéré 700 et le YMR-08 ont récemment reçu respectivement les prix allemands « iF Design Award » et « Good Design Award 2018 ».

*Basé sur une pulvérisation continue sur terrain plat