La Success Story du programme BMW Efficient Dynamics : BMW écrit le chapitre suivant

Avec l’introduction du programme BMW Efficient Dynamics en 2007, BMW Group a créé un concept qui reste inégalé dans l’industrie automobile à ce jour. Il était axé sur la réduction constante de la consommation de carburant – et donc des émissions de CO 2 d’une part, et sur l’augmentation constante du plaisir de conduire d’autre part. Ainsi, le programme BMW Efficient Dynamics est désormais un élément fondamental de l’ADN de tous les modèles BMW et l’une des principales raisons pour lesquelles BMW Group sera en mesure d’atteindre pleinement les objectifs de l’Union européenne en matière d’émissions de CO 2 .

Mesures techniques couvrant toutes les composantes du véhicule.

La stratégie BMW Efficient Dynamics optimise chaque caractéristique des véhicules. Sur le plan de l’aérodynamique, le système de volets d’air pilotés en est à sa troisième génération, tandis que la nouvelle BMW iX3 (qui sera lancée fin 2020) sera équipée de la dernière génération de jantes aérodynamiques BMW. La technologie des nouvelles jantes a été affinée, ce qui permet de réduire de 5 % le coefficient de traînée par rapport aux jantes classiques de la BMW X3, et permet également de gagner 15 % de poids par rapport au précédent modèle de jante aérodynamique BMW. Des progrès aussi importants ont été réalisés grâce à un investissement important en R&D nécessaire en matière d’aérodynamique au cours des dernières années. Le modèle actuel le plus efficace sur le plan aérodynamique, la nouvelle BMW Série 3 Berline, a un Cx de seulement 0,23, ce qui lui vaut le titre de « meilleure du segment« .

La conception allégée intelligente (« Intelligent lightweight ») a également permis des avancées majeures en matière d’efficacité. Cela a permis de réduire le poids des modèles d’une génération à l’autre, malgré l’augmentation de la taille des modèles et le renforcement de la sécurité. L’optimisation des structures et l’utilisation des matériaux idéaux dans chaque zone d’un véhicule sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés.

La large gamme de motorisations proposées joue également un rôle fondamental dans la mise en œuvre du programme BMW Efficient Dynamics. Des motorisations thermiques à haut rendement avec hybridation légère 48V aux versions hybrides rechargeables ou 100 % électriques, tous reposent sur le principe de base du programme BMW Efficient Dynamics : minimiser la consommation tout en maximisant la performance pour répondre aux attentes de nos clients les plus exigeants. L’arrivée de versions avec hybridation légère 48V élargit considérablement les possibilités d’utilisation de la régénération de l’énergie de freinage. Cette technologie 48V a fait ses débuts dans les quatre variantes de la BMW 520d à l’automne 2019 et elle est étendue aux gammes BMW Série 3, BMW X3 et BMW X4 au printemps 2020.

La BMW i Hydrogen NEXT – dévoilée au public lors du Salon de l’automobile de Francfort de 2019 en tant que démonstrateur technologique – représente un quatrième pilier potentiel dans le portefeuille des groupes motopropulseurs de l’entreprise. BMW Group travaille avec Toyota Motor Corporation sur la technologie des piles à combustible depuis 2013. Les conditions de base pour la distribution d’hydrogène « vert » ne sont toutefois pas encore réunies, ce qui signifie qu’il faudra encore un certain temps avant que BMW ne lance un véhicule de série avec cette nouvelle technologie sur le marché.

Le déploiement généralisé présente des avantages évidents.

Grâce à cet ensemble de mesures technologiques, la consommation et les émissions de CO 2 de BMW ont été réduites de plus de 40 % au cours des 13 dernières années. De plus, BMW Group respectera pleinement les objectifs de l’Union européenne en matière de CO 2 , grâce notamment au déploiement rigoureux des innovations BMW Efficient Dynamics en série sur toutes les familles de modèles.

Les émissions de CO 2 en 2020 seront de nouveau inférieures de 20 % à celles de 2019 grâce à BMW Efficient Dynamics et à l’électrification continue de la gamme de modèles. Cela signifie que les clients BMW pourront toujours bénéficier d’un plaisir de conduite imbattable, sans faire de compromis sur la mobilité durable.

BMW Efficient Dynamics montre la voie à suivre.

Ces réalisations ont encouragé BMW Group à poursuivre sa démarche et à continuer de proposer à ses clients des produits techniquement innovants et hautement durables, au bon moment et sur le bon marché. BMW Efficient Dynamics offre la plateforme idéale pour que BMW puisse tenir sa promesse de pur plaisir de conduite avec une gamme de véhicules exceptionnellement efficaces.