Avancée technique en faveur de la sécurité routière: les experts saluent la technologie Car2X de Volkswagen

La nouvelle Golf aide les conducteurs à éviter les accidents grâce à sa technologie Car2X innovante, qui lui permet de se connecter sans fil à d’autres véhicules ainsi qu’à l’infrastructure routière. Le consortium Euro NCAP a rendu un hommage appuyé au système d’alerte sur les risques d’accident en lui attribuant le « Advanced Award » dans la catégorie des fonctions de sécurité innovantes. Après avoir testé la nouvelle technologie, l’association automobile allemande ADAC lui a attribué le qualificatif d’« avancée technique ».

« C’est un domaine de sécurité passionnant, explique Michiel van Ratingen, Secrétaire Général d’Euro NCAP. Nous félicitons la marque Volkswagen d’avoir introduit cette technologie de série dans des véhicules à volumes de vente élevés comme la Golf. »

La nouvelle Golf est la première voiture vendue sur le marché européen à être équipée de série de la technologie Car2X, basée sur la norme sans fil Wi-Fi p. Ce type de Wi-Fi est spécialement conçu pour les communications locales entre véhicules. Il n’utilise pas le réseau de téléphonie mobile, ce qui signifie qu’il offre une couverture générale dans les limites du système. Dans un rayon de 800 mètres maximum, les véhicules connectés échangent directement leurs informations et leurs données de positionnement. Cela leur permet de s’avertir mutuellement des dangers ou d’entrer en contact avec l’infrastructure routière en quelques millisecondes.

L’association automobile allemande ADAC a testé la technologie Car2X de Volkswagen. Pour cela, la nouvelle Golf a été confrontée à huit situations dangereuses courantes dans lesquelles, en l’absence d’alerte, le conducteur n’aurait pas pu réagir du tout ou n’aurait pu réagir que beaucoup plus tard. Dans les huit situations, le véhicule a averti le conducteur de manière fiable et en temps voulu, souvent même 10 ou 11 secondes avant l’accident imminent. L’ADAC a évalué la nouvelle technologie de Volkswagen (certifiée par TÜV), déclarant qu’il s’agissait d’une « avancée technique » comparable à des systèmes tels que l’ABS ou les airbags.

Dans le cadre de la phase de développement initiale dont Volkswagen a équipé la nouvelle Golf, la technologie Car2X est active à des vitesses supérieures à 80 km/h. À l’avenir, elle devrait également pouvoir améliorer la sécurité en circulation urbaine. La nouvelle technologie offre des avantages majeurs si la voiture peut communiquer avec les feux de circulation avoisinants, notamment en permettant de mieux contrôler le flux de circulation et de protéger l’environnement.

La technologie Car2X facilite l’intelligence en essaim dans un environnement local et s’améliore à mesure que de plus en plus de participants se connectent. C’est la raison pour laquelle Volkswagen la déploie maintenant à grande échelle : après la Golf, d’autres nouveaux modèles de la marque seront équipés de la technologie de série. D’autres constructeurs automobiles travaillent également sur le sujet.

L’Advanced Award d’Euro NCAP récompense les fonctions de sécurité innovantes. Introduit en 2010, il n’avait plus été attribué depuis 2014. Volkswagen a reçu le prix cinq fois pour ses systèmes innovants de sécurité et d’aide à la conduite. Le prix attribué à la fonction d’alerte sur les risques d’accident (basée sur la technologie Car2X) permet aux performances de sécurité déjà impressionnantes de la nouvelle Golf de franchir un nouveau cap. En effet, dès fin 2019, la voiture compacte avait obtenu la note maximale de 5 étoiles au traditionnel test Euro NCAP. À l’avenir, l’organisation Euro NCAP a l’intention d’intégrer la technologie Car2X à son système de notation.