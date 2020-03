La FFB Auvergne-Rhône-Alpes et la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes demandent instamment l’arrêt officiel des chantiers pendant le confinement

Le 16 mars, lors de son allocution aux Français, le Président Emmanuel MACRON, a fait état d’une situation de guerre et a lancé un appel à la responsabilité de tous pour respecter des consignes strictes afin de limiter la propagation du Covid-19 (consignes basées sur l’avis éclairé des scientifiques).

Aujourd’hui, force est de constater que les conditions sanitaires exigées ne peuvent être réunies sur la très grande majorité des chantiers de bâtiment : travail chez des particuliers confinés qui par ailleurs annulent les interventions, partage d’espaces de travail restreints sur les chantiers de construction ou de rénovation avec l’interaction de plusieurs corps d’état, ou encore déplacement impossible des équipes car aucune entreprise ne peut disposer d’un parc automobile suffisant.

Les entrepreneurs et artisans constatent également l’impossibilité de se procurer des moyens de protection individuelle (gels voire masques…) que l’on ne peut pas remplacer par d’autres moyens, les chantiers ne disposant pas de base vie répondant aux nouvelles exigences sanitaires qu’impose cette crise.

La première préoccupation des entrepreneurs et artisans du Bâtiment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la santé de leurs salariés et de la lutte contre l’épidémie. Lorsque les conditions sanitaires n’ont pu être réunies, les entrepreneurs et artisans ont dû prendre des décisions d’arrêt de leur activité pour respecter les consignes données par les pouvoirs publics. Certains fournisseurs de matériaux ont fermé leurs dépôts et agences. Beaucoup de maîtres d’ouvrage, privés et publics, n’ont eu d’autres choix que de fermer leurs chantiers pour assurer la sécurité sanitaire.

Aujourd’hui, l’Etat, semblent livrer une interprétation tout autre, totalement incohérente avec les consignes strictes énoncées par le gouvernement. L’objectif semble être de maintenir l’activité des chantiers alors même que la profession exprime la difficulté de réunir les conditions minimales de sécurité sanitaire !

Cette position incohérente au regard des déclarations du Président de la République et de celles du Premier Ministre (« restez chez vous » et pas plus de cinq contacts par jour) est incompréhensible pour les entreprises et artisans du bâtiment. Comment exiger d’un entrepreneur ou d’un artisan qu’il prenne seul la responsabilité morale et pénale d’envoyer ses compagnons sur des chantiers dans lesquels les conditions de sécurité ne peuvent être réunies ?

À l’exception des interventions urgentes, la FFB AURA et la CAPEB AURA demandent instamment à l’Etat la fermeture des chantiers pendant la période de confinement et l’élargissement du bénéfice du chômage partiel pour les entreprises et artisans du Bâtiment conformément aux déclarations du Président et du gouvernement qui assuraient, il y a encore quelques jours, le soutien plein et entier de l’Etat. Nos voisins suisses ont pris la mesure des choses pour le secteur du BTP en prenant un arrêté de fermeture de tous les chantiers.

Au moment où l‘Etat s‘apprête à déclarer l‘urgence sanitaire, l‘heure n‘est plus aux demi-mesures, qui ne permettent pas d‘assurer la sécurité immédiate des salariés et compagnons !