Yamaha Track days special Quads & SSV

A partir du mois d’avril, venez découvrir les Yamaha Track Day : des journées de roulage sur circuit dédiées aux SSV Yamaha YXZ1000R et Quads YFZ450R et YFM700R !

Que vous soyez possesseur d’un YXZ1000R, d’un YFZ450R ou d’un YFM700R, Yamaha vous offre l’opportunité de venir rouler sur des circuits mythique, le tout dans la bonne humeur et convivialité.

Les prochaines dates de Yamaha Track days :

– Les 04 et 05 avril 2020 au Château de Lastours

Le domaine du Château de Lastours comporte 90km de pistes type spéciales de Rallyes. Ces pistes roulantes entièrement sécurisées et fermées sont utilisées par les plus grandes équipes de Rallyes-raid pour les entraînements !

Samedi 4 avril : Roulage sur circuit de glisse, déjeuner inclus

Dimanche 5 avril : Roulage sur des pistes type spéciales WRC/rallye raid & sur circuit de glisse. Petit déjeuner et déjeuner inclus.

Roulages Quads et SSV séparés

– Le 25 avril 2020 au Circuit de l’Ouest Parisien

Le circuit de l’Ouest Parisien comporte un circuit mixte de Rallycross RX composé à 40% d’asphalte et à 60% de terre compactée. De quoi ravir les amateurs de vitesse en YXZ1000R ou de SuperQuad en YFZ450R ou YFM700R !

Roulages Quads et SSV séparés

Autres dates à venir

Informations pratiques :

Tarifs :

SSV : 95 € par journée (190 € le weekend)

Quad : 80 € par journée (160 € le weekend)

Demande d’informations :

Par email à : yxz1000r@yamaha-motor.fr en précisant :

Votre nom et prénom

Votre véhicule

Votre adresse email et numéro de téléphone

Informations techniques :

Attention, une ligne d’échappement homologuée compétition est obligatoire pour les Quads et SSV afin de pouvoir rouler sur les circuits.