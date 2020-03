Des hologrammes du nouveau Nissan JUKE à taille réelle investissent les plus grandes gares de France

Du 5 au 29 mars 2020, le nouveau Nissan JUKE part en tournée dématérialisée dans les plus grandes gares de France. Pour marquer le lancement de la nouvelle génération du plus turbulent des crossovers urbains et mettre l’accent sur la kyrielle de technologies embarquées à son bord, Nissan a décidé de déployer des hologrammes du nouveau JUKE dans les plus grandes gares ferroviaires de France :

Paris Saint-Lazare du 05 au 11 mars

Gare Lille Flandres du 14 au 20 mars

Gare de Bordeaux Saint Jean du 23 au 29 mars

Projeté à taille réelle sur un espace dédié de 15 m² grâce à un système de 60 hélices à LED, le nouveau Juke créra ainsi l’événement chaque jour pendant près d’un mois auprès d’environ trois millions de voyageurs.

Mis en place avec le concours de l’agence Fuse, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du lancement national du nouveau Juke et s’accompagne d’une campagne plus large et plurimédias.

Officiellement lancé en décembre dernier, le nouveau Nissan Juke a déjà enregistré plus de 3000 commandes en France.

Le véhicule Nissan le plus connecté

Commercialisé avec la motorisation DIG-T 117, turbo 3 cylindres de 1,0 l. développant 117 ch, le nouveau Nissan JUKE accueille de nombreuses technologies de confort et de sécurité, inspirées de la vision Nissan Intelligent Mobility. Le crossover urbain est ainsi le véhicule le plus connecté à ce jour chez Nissan, grâce aux nombreuses fonctionnalités de l’application NissanConnect Services.

Intuitif et simple d’utilisation, la technologie Nissan ProPILOT / Drive Assist s’active d’un simple bouton situé sur le volant, à l’image d’un régulateur de vitesse. Sur la voie rapide, la technologie permet de gérer la direction, de maintenir la vitesse souhaitée et la distance de sécurité par rapport au véhicule qui le précède. Pour ce faire, le conducteur actif le bouton SET.

En outre, le crossover offre un ensemble complet de technologies de sécurité: freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons et des cyclistes, reconnaissance des panneaux de signalisation, prévention du franchissement de ligne, alerte de trafic arrière et surveillance des angles morts intelligent. Ces équipements constituant une évolution majeure qui permet non seulement d’alerter le conducteur si un autre véhicule se trouve dans l’angle mort mais aussi d’intervenir si nécessaire.

Le nouveau système NissanConnect qui équipe le nouveau Nissan JUKE, bénéficie d’un écran tactile 8 pouces et d’un écran de rappel 7 pouces entre les compteurs. Le conducteur peut ainsi accéder à TomTom Maps & Live Traffic ou activer son point d’accès Wi-Fi intégré pour permettre aux passagers de connecter leur ordinateur portable ou leur tablette. S’y ajoutent Apple CarPlay® et Android Auto®.

L’application NissanConnect Services est le compagnon mobile idéal du nouveau Nissan JUKE. Il offre aux clients le contrôle à distance de leur crossover via leur smartphone: verrouillage ou déverrouillage, pression des pneumatiques, niveau d’huile moteur…

Pour faciliter encore plus la vie des conducteurs de Nissan JUKE, la compatibilité avec l’Assistant Google leur permet de contrôler par la voix de nombreuses fonctions. C’est notamment le cas du verrouillage centralisé, de l’affichage du véhicule et de l’envoi des destinations au système de navigation du crossover; simplement en dialoguant avec leur assistant vocal.

Conducteur et passager avant peuvent également profiter d’un son totalement immersif, avec le système audio Bose® Personal® Plus. Grâce aux huit enceintes dont quatre intégrées dans les deux appuis-tête avant, la qualité audio n’a jamais été aussi élevée à bord du Nissan JUKE.Le nouveau Nissan JUKE est produit à l’usine Nissan de Sunderland. Les premiers clients ont été livrés au mois de novembre 2019.