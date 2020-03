Créativité et personnalisation : la rencontre du travail artisanal et de la porcelaine

Que vous soyez en compagnie de semblables dans une ambiance conviviale ou seul(e) au calme, les objets cousus, crochetés, tricotés, en poterie et peints font leur grand retour. Des matériaux innovants, des fils du plus bel effet et des étoffes modernes inspirent encore et encore de nouvelles créations artistiques. Ils se fraient ainsi aussi un chemin dans l’univers des Arts de la Table : avec sa vaisselle peinte à la main et ses motifs de broderie colorés ornant sa porcelaine, Villeroy & Boch s’inscrit parfaitement dans cette tendance créative.

Des broderies pleines de style avec Flow Couture

La broderie, qui était presque tombée dans l’oubli, est de plus en plus appréciée, à la fois dans le milieu de la mode et dans l’habitat. Ce n’est pas surprenant. En effet, avec une aiguille pointue et un fil fin, il est possible de créer de splendides décorations et applications sur des vêtements, du linge de table et des coussins. Celles-ci se démarquent de l’image vieillotte de celles de nos grands-mères. En effet, les nouvelles broderies sont telles de petites œuvres d’art, modernes, stylées et décontractées.

Le charme particulier des fins motifs de broderie ne donne pas une note d’originalité qu’aux textiles. Il est également possible de les mettre en scène d’une façon étonnamment différente. Par exemple, comme avec la vaisselle Flow Couture de Villeroy & Boch. Avec un grand amour du détail, de délicats motifs floraux qui semblent presque exécutés à la main dans des couleurs tendres ont ainsi été créés et ils donnent un tout nouveau look à la Premium Porcelain d’un blanc immaculé : le résultat est moderne et contemporain avec un léger soupçon de nostalgie, un magnifique mélange d’élégance et de légèreté. Associée à une nappe ou des serviettes aux broderies discrètes qui n’ont pas besoin d’être trop élaborées, la vaisselle est parfaitement mise en valeur.

Une peinture décorative : Artesano Nature

La peinture est un autre art (artisanal) qui connaît actuellement une véritable renaissance : les images ne sont pas seulement peintes sur des toiles, mais les objets du quotidien sont décorés individuellement avec de la peinture et un pinceau. Du mur du salon en passant par la commode « ancienne » jusqu’aux assiettes, tout est permis.

Celui qui ne souhaite pas peindre lui-même sa vaisselle peut laisser cela aux peintres sur porcelaine expérimentés de Villeroy & Boch. Dans l’usine des Arts de la Table de Merzig, en Sarre, des femmes peignent chaque pièce de vaisselle de la série Artesano Nature entièrement à la main et donnent vie à un magnifique décor en forme de spirale. Le résultat séduit tous ceux qui ont un faible pour la beauté naturelle. Avec ses couleurs pastel chaleureuses, ses formes épurées, rondes et son caractère artisanal, Artesano Nature convient parfaitement à l’art de vivre au naturel actuel qui mise délibérément sur l’authenticité et une esthétique naturelle.

