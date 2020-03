Créée par Benoit Godde (Barbara Motorcycle) la XSR700 « Disruptive » remporte le concours Yard Built 2020 « Retour à la planche à dessin ».

Les 30 projets qui nous ont été envoyés entre le 11 février et le 1er mars 2020 ont donné lieu a bien des débats tant ils avaient tous leur « caractère » : excentrique, classique, onirique, étonnant, inspirant, ambitieux… le jury du concours Yard Built 2020 a étudié avec beaucoup de plaisir tous les projets du concours de design « Retour à la planche à dessin ».

Après délibération, les trois membres du jury – constitué du préparateur Bad Winners, du journaliste du magazine The Good Life, Julien Chassagne et du directeur marketing de Yamaha, Francois Tarrou – ont tranché en faveur de la XSR700 « Disruptive » de Benoit Godde (Barbara Motorcycle), sensibles à son look agressif presque rageur et au souci du détail de l’auteur.

On peut voir dans la « Disruptive » un dosseret arrière et une fourche de sportive, un phare avant emprunté à une machine de trial, on retrouve le cadre et le moteur de l’XSR700… le mélange des genres détonne et fonctionne ! Son design semble inspiré des machines de Flat Track Yamaha qui évoluaient sur les pistes ovales américaines dans les années 70 et l’aspect compétition est subtilement représenté notamment par ces encrages de couleur or s’appuyant sur un aplat noir mat.

Dans son atelier parisien, Bad Winners va maintenant s’efforcer de donner vie à cette XSR700, présentée début juin à Biarritz lors des Wheels & Waves du 10 au 14 juin, aux côtés de 7 autres Yard Built dévoilées par les autres filiales européenne de Yamaha.

Yamaha félicite les auteurs de ces 30 projets, amateurs éclairés ou professionnels du design, qui avec beaucoup de passion et de cœur ont dépeint la moto de leur rêve. Bravo et encore merci à tous !