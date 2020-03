DESIGN AU FEMININ : LE NISSAN JUKE RACONTE PAR SES CREATRICES

La Journée internationale des femmes est l’occasion pour Nissan de mettre à l’honneur deux stylistes à l’origine du design audacieux du Nissan JUKE.

S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience à elles deux, Lesley Busby, Nissan Colour Manager et Carine Giachetti, Nissan Colour, Material and Finish Designer se sont inspirées du monde qui les entoure pour apporter la touche de couleur finale au plus turbulent des crossovers de Nissan, qui vient d’être lancé.

LE CLIENT AU CŒUR DE LA CONCEPTION

Le Nissan JUKE de première génération avait créé l’événement en même temps que son segment. Pionnier des crossovers urbains, le Nissan JUKE, avec sa forte personnalité, a séduit un million de conducteurs européens.

Pour le lancement du nouveau Nissan JUKE, ses designers ont face à un défi de taille : préserver le design unique de la première génération et son côté turbulent. Le nouveau modèle devait aussi reflète les préférences actuelles des clients et les tendances dominantes.

« L’exigence des clients en matière de design a beaucoup évolué ces dernières années » explique Lesley Busby. « Grâce au développement des nouvelles plateformes numériques, jamais les clients n’ont été autant informés des tendances en matière de design. Répondre à ces attentes constitue un défi à relever, en particulier avec le nouveau Nissan JUKE. Et au final, nous avons su proposer à nos clients un niveau de personnalisation et de qualité encore plus élevé pour les satisfaire.»

UNE CAPITALE COSMOPOLITE COMME SOURCE D’INSPIRATION

Lesley Busby et Carine Giachetti travaillent toutes deux chez Nissan Design Europe, où sont nées les deux générations du Nissan JUKE. Leur mission est de perpétuellement innover en matière de design et de couleurs.

« Nissan Design Europe est en plein cœur de Londres. L’architecture, parfait exemple de la rencontre entre passé et modernité, l’art moderne et les dernières tendances sont ainsi à notre portée. C’est de là qu’a surgi l’inspiration pour redéfinir le style du JUKE. C’est ce qui nous a aidés à affiner les options de coloris et à imaginer ce qui restera à la mode dans les années à venir », précise Carine Giachetti.

La version haut de gamme N-Design a été créée sur le nouveau Nissan JUKE. Elle offre un nouveau niveau de personnalisation et permet aux conducteurs de s’approprier totalement leur crossover. De nombreuses combinaisons de couleurs pour la carrosserie, le toit et l’habitacle sont proposées. Ainsi, les clients peuvent personnaliser leur Nissan JUKE en faisant leur choix parmi de multiples combinaisons intérieures et extérieures.

La gamme de couleurs et de matériaux intérieurs donne une sensation de qualité. Les designers ont prêté une attention toute particulière aux surfaces douces au toucher appliquées sur le tableau de bord et les contre-portes, ainsi qu’aux surpiqûres sur la sellerie en Alcantara® disponible en option.

Trois packs de personnalisation extérieure sont proposés : noir Métallisé, rouge Fuji ou gris Perle.

LE DESIGN EST UN TRAVAIL D’EQUIPE

« Le processus de design évolue constamment », explique Lesley Busby. « Il s’appuie sur des informations provenant de différents domaines d’activité, allant de l’ingénierie aux achats, en passant par la planification des produits et le contrôle qualité. Ayant travaillé sur l’aspect visuel et sensoriel des deux générations de Nissan JUKE, je suis particulièrement fière de la qualité de la collaboration de l’ensemble des fonctions et du résultat final » affirme Lesley Busby.

Carine Giachetti ajoute : « La beauté de notre travail, c’est que nous puisons notre inspiration chez de nombreuses personnes et dans de nombreux lieux. Pour le nouveau Nissan JUKE, nous avons non seulement collaboré avec le Nissan Technical Center Europe et nos collègues japonais, mais nous avons aussi été influencés par l’art et le design croisés au quotidien. »

« Lorsque nous voyons le Nissan JUKE sur la route, c’est comme si toutes les idées tirées de nos équipes internes et du monde extérieur ne formaient plus qu’un. Nous sommes très fières de faire partie de cette aventure si spéciale », conclut Carine Giachetti.