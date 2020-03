VOLKSWAGEN – Campagne « La vie en Golf ».

A l’occasion du lancement de la Nouvelle Golf, Volkswagen et son agence DDB° Paris ont développé une campagne 360° autour de ce modèle iconique et universel, dans lequel nous sommes nombreux à avoir vécu de beaux instants. Parce que l’on s’aime en Golf, on rit en Golf, on se perd en Golf, la Nouvelle Golf est un vrai compagnon, dans chaque moment de notre vie.

À partir d’une campagne modulaire produite en central, l’agence DDB Paris a conçu un film en s’appuyant sur l’univers lifestyle, avec des plans humains et en y posant une nouvelle interprétation du Tourbillon de la vie. C’est la jeune artiste George Ka qui s’empare de ce monument et qui lui apporte tout son talent et sa modernité. Une ode à la vie, à ses aléas et surtout l’association intelligente d’une référence de la chanson Française et d’une icône automobile.

La vie en Golf est aussi déclinée sur une campagne presse à travers 3 visuels d’intérieur. Ces annonces illustrent la vraie révolution du modèle, entièrement digitalisé, toujours en lien avec un moment de vie. Et quoi de plus authentique que d’aller chercher de vraies histoires en Golf racontées par leurs possesseurs. C’est le rôle que prend la marque sur ses réseaux sociaux, en lançant un appel à contribution pour recruter ces personnes qui seront ensuite filmées et photographiées, racontant leur histoire. Nous les retrouverons sur Facebook et Instagram puis entièrement racontées sous forme d’article sur VWMag.fr.

C’est à travers un dispositif complet centré autour de l’humain que Volkswagen annonce le lancement de sa Nouvelle Golf.

Une campagne visible depuis le 1er mars en TV, 2 mars sur les réseaux sociaux et 5 mars en presse.