Dott choisit le Nissan e-NV200 pour sa flotte logistique 100% électrique à Paris

Dott, opérateur de micro-mobilité responsable, vient de s’équiper d’une flotte de dix nouveaux fourgons compacts électriques Nissan. Avec les vélos à remorque électrique K-ryole, Dott dispose désormais d’une logistique 100% électrique et renouvelable pour gérer son service de trottinettes électriques en libre service. Il s’agit d’un engagement fort de l’entreprise pour réduire de moitié son empreinte carbone.

Ces fourgons compacts électriques Nissan serviront à gérer la toute nouvelle flotte de trottinettes à batterie amovible. Depuis le 2 mars, ces dernières représentent 100% de la flotte déployée à Paris. Elles sont également en cours de déploiement à Lyon depuis le 10 février.

« Avec ce partenariat avec Nissan, nous franchissons une nouvelle étape dans notre démarche d’excellence environnementale. Avec le déploiement de nos trottinettes à batterie amovible qui permet de limiter drastiquement les déplacements logistiques, et avec ces fourgons compacts Nissan et nos vélos-remorques K-ryole, nous allons réduire de moitié nos émissions de carbone en 2020 ! » déclare Nicolas Gorse, directeur général Dott France.

« Choisi par les plus importants logisticiens, le fourgon compact 100% électrique de Nissan a déjà été vendu à plus de 30 000 exemplaires à travers toute l’Europe. Maintenant disponible dans des versions 4, 6 et 8m3, le Nissan e-NV200 s’impose de plus en plus comme la référence des véhicules utilitaires 100% électriques. Nous sommes ravis d’avoir été choisis par Dott pour les accompagner dans la réduction de leur empreinte carbone. Comme Dott, Nissan travaille à rendre la mobilité électrique accessible » déclare Guillaume Boisseau, Managing Director de Nissan West Europe.

La flotte logistique 100% électrique Dott comprend désormais :

10 fourgons compacts Nissan e-NV200, fourgon 100% électrique le plus vendu sur 10 marchés européens, pour effectuer les opérations suivantes : Transport des batteries électriques entre l’entrepôt de Wissous (91) et Paris Récupération de trottinettes endommagées Ils offrent une capacité de 4, 6 ou 8m3 et une autonomie WLTP allant jusqu’à 301 km en cycle urbain. Comme les trottinettes ces véhicules sont rechargés avec de l’énergie 100% renouvelable (hydraulique, solaire, éolien) grâce au contrat Primeo Energie

5 vélos à remorque électrique K-ryole, opérationnels depuis mai 2019 : Pour les opérations terrain des patrouilleurs Dott Pour transporter les batteries dans les rues de Paris, notamment dans l’hyper centre Ils offrent une capacité de 1,2m3 et une autonomie de 40 km



La deuxième génération de trottinettes électriques Dott, à batteries amovibles, présente de nombreux avantages :