Volkswagen mobilise les fans à l’UEFA EURO 2020™ : leur maillot leur servira également de ticket pour utiliser les trottinettes, vélos urbains et bien plus encore !

Le compte à rebours a commencé : le match d’ouverture de l’UEFA EURO 2020 aura lieu dans 100 jours, à Rome. Le championnat européen de football se tiendra dans douze pays, une première dans l’histoire. En tant que partenaire mobilité officiel du tournoi, qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet, Volkswagen distribuera aux fans des Maillots Mobilité dans les stades où se dérouleront les matchs. Avec leur design mémorable, les maillots auront l’avantage de donner du style à leur propriétaire, mais ils permettront aussi de rassembler les supporters.

En scannant à l’aide de leur smartphone le QR Code imprimé sur le maillot, les fans seront instantanément dirigés vers un microsite Volkswagen. Sur ce dernier, ils pourront utiliser l’un des systèmes de mobilité durable à un prix réduit : ils se verront par exemple offrir des bons pour des vélos en libre-service, ou encore pour louer des trottinettes électriques. Volkswagen travaille sur ce projet en collaboration avec des partenaires extérieurs. « Dans notre vision, en matière de mobilité, c’est Volkswagen qui devrait venir en premier à l’esprit des fans de football », a déclaré Jochen Sengpiehl, Directeur Marketing de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers. Le tournoi sera pour Volkswagen l’occasion de mettre en avant le sujet de l’électro-mobilité et de promouvoir le lancement de l’ID.3(1).

« Nous ne voulons pas juste être perçu comme un constructeur automobile. Pendant l’EURO 2020, nous souhaitons mettre l’accent sur notre transformation en tant que fournisseur de services de mobilité. Rien de plus normal, donc, que de compter parmi nos équipes pour l’EURO des entreprises partenaires. Pour nous, le concept de mobilité holistique du futur inclura des moyens de transport alternatifs, et à cet égard, le championnat d’Europe 2020 n’est que le début », a ajouté Jorgen Sengpiehl.

Pour recevoir un Maillot Mobilité, les visiteurs devront s’enregistrer au stand Volkswagen de leur Fan Zone et donner leur nom, adresse e-mail et taille. Un e-mail leur sera envoyé dès qu’ils pourront récupérer leur maillot. Le maillot sera disponible pour tous les événements à l’exception de Bakou. À Munich – où l’équipe allemande disputera ses trois matchs en phase de groupes – et à Londres, Volkswagen mettra en place un stand dans le stade en plus de celui de la Fan Zone.

Le logo officiel du tournoi de l’UEFA EURO 2020 et le logo de Volkswagen seront placés sur les manches du Maillot Mobilité. Ils ont été spécialement conçus pour Volkswagen. L’écusson à l’avant du maillot ne passera pas inaperçu : un pont célèbre de chacune des villes qui accueilleront les matchs y sera intégré. Parmi ces ponts, on retrouve le pont des Wittelsbach de Munich, le pont Saint-Ange de Rome et le Tower Bridge de Londres. Les ponts symbolisent les liens d’exception qui unissent les lieux où les matchs seront joués. Le tournoi, qui se déroulera dans différentes villes à travers toute l’Europe, a pour but d’aller au-delà des frontières et de créer des ponts (au sens figuré du terme) entre les nations.

En plus de son rôle de partenaire mobilité officiel du tournoi, Volkswagen soutiendra sept des équipes nationales participantes : l’Allemagne, la France, la Suisse, l’Autriche, le Danemark, la Finlande et la Russie.



1ID.3 : le véhicule n’est pas encore disponible à la vente en Europe.