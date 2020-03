La Nouvelle 500 arrive : il est temps d’agir pour créer un avenir meilleur

« Il est temps d’agir pour créer un avenir meilleur. » La planète Terre traverse une période très délicate, unique dans son histoire. Nous sommes tous appelés à agir pour créer un avenir meilleur. Fiat relève le défi avec son icône : la 500. Parce que la 500 a toujours suivi le rythme, évoluant parallèlement aux besoins sociétaux. Et pour imaginer l’avenir de la 500, la Marque est partie de tout ce qui en a fait ce qu’elle est devenue aujourd’hui.

Aujourd’hui, à Milan, la Nouvelle 500, première voiture entièrement électrique du Groupe FCA, a été présentée. Elle va changer les règles pour les véhicules zéro émission.

Pour imaginer l’avenir de la 500, la marque Fiat est partie de ce qui en a fait ce qu’elle est. La première génération offrait mobilité et liberté dans les années 1960. La 500 était un véritable phénomène, devenant au fil du temps une marque à elle seule, extrêmement appréciée. Ce modèle a toujours été au sommet de la vague et s’est imposée comme une icône dès ses débuts, il y a 63 ans.

Avec la deuxième génération, lancée en 2007, la Fiat 500 a introduit le concept de fraîcheur et de charme à la catégorie des citadines, conquérant le monde et devenant une icône de la mode et du style italiens. Un modèle en constante évolution qui a inspiré les artistes et les musiciens au cours des treize dernières années et a donné naissance à plus de 30 séries spéciales.

Désormais, en 2020, une nouvelle ère arrive et le temps est venu que la Fiat 500 mette à profit toute sa popularité pour inspirer le changement et faire partie de la solution.

Alors que la mobilité doit devenir de plus en plus durable, connectée et autonome, que les réglementations sont de plus en plus strictes, la troisième génération de la Fiat 500 est à nouveau au premier plan, apportant avec elle son design et son plaisir de conduire. Ce n’est pas seulement une révolution, mais la réincarnation d’un esprit qui peut inspirer le renouveau. En fait, les règles et réglementations ne suffisaient pas pour initier une véritable révolution, il fallait quelque chose d’emblématique et de beau : voici donc la nouvelle Fiat 500.

Mais la voie du changement ne peut être empruntée seul. Nous avons besoin de partenaires ayant une vision tout aussi volontariste et positive, qui souhaitent s’impliquer pour améliorer l’état de la Terre, en partageant valeurs et objectifs. Leonardo DiCaprio a ainsi adopté le nouveau projet Fiat 500. La superstar mondiale, qui est personnellement impliquée dans la protection de la Terre depuis plus de vingt ans, a apporté son soutien à la vision de la nouvelle citadine électrique. Dans la campagne vidéo « All-In », il invite chacun à apporter sa propre contribution, tout comme la marque Fiat l’a fait avec la 500.

Cette vision est également partagée par trois autres sociétés emblématiques italiennes – Giorgio Armani, Bvlgari et Kartell – qui, avec la marque Fiat, ont donné vie à une stratégie où la durabilité est étroitement liée à l’excellence du savoir, à la créativité et à l’innovation. C’est ainsi que trois ‘’One-offs’’, des exemplaires uniques et exclusifs de la Nouvelle Fiat 500, ont été créés. En combinant les valeurs de l’iconique 500, la citadine Fiat la plus connue au monde, qui ont défini la troisième génération avec celles de Giorgio Armani, Bvlgari et Kartell, trois exemplaires uniques de la Nouvelle 500 sont nés, tous marqués par le style, la créativité et le soin du détail de leurs créateurs.

Véritables chefs-d’œuvre de l’ingéniosité italienne, ces trois ’’One-offs’’ ont été produits avec la volonté et l’engagement de faire davantage usage de matériaux durables, naturels et recyclés.

Cette stratégie visant à contribuer à la sauvegarde de la planète intègre également une opération d’enchères caritatives. Tous les bénéfices de la vente de la 500 Giorgio Armani, de la B.500 ‘’MAI TROPPO ‘’ de Bvlgari et de la 500 Kartell iront à l’une des organisations environnementales de Leonardo DiCaprio.

Autonomie, capacité de charge et plaisir de conduite au meilleur niveau possible

Lors de la conception de la nouvelle 500, les ingénieurs sont partis d’une feuille blanche afin de pouvoir travailler sur tous les aspects avec le plus grand souci du détail et choisir les meilleures solutions.

L’autonomie et les temps de charge sont deux problèmes clés pour les clients. Les batteries lithium-ion d’une capacité de 42 kWh donnent à la Nouvelle 500 une autonomie allant jusqu’à 320 km en cycle WLTP.

Pour optimiser le temps de charge, la Nouvelle 500 est équipée d’un chargeur rapide de 85 kW pour charger la batterie rapidement. Ainsi, il ne faut que 5 minutes pour disposer d’une réserve d’énergie suffisante pour parcourir 50 kilomètres, plus que ce qui est nécessaire pour une utilisation quotidienne moyenne. Et le chargeur rapide peut également charger la batterie à 80% en seulement 35 minutes. La prise Combo 2 située à l’arrière droit de la voiture permet de recharger en courant continu/alternatif ou via un chargeur rapide.

Des solutions de recharge à domicile sont également disponibles. L’édition de lancement de la nouvelle 500 comprend la Easy Wallbox™, un système de charge qui peut être connecté à une prise domestique normale. ENGIE EPS l’a développée exclusivement pour FCA et elle sera commercialisée par Mopar® en Europe en même temps que la Nouvelle 500. Il s’agit d’une solution ‘’plug-and-charge’’ simple et accessible qui peut être gérée facilement via Bluetooth, permettant de stabiliser la charge d’énergie lors de la recharge de la Nouvelle 500, directement au domicile et avec une puissance allant jusqu’à 3 kW. En ce cas, aucune intervention préalable sur l’installation électrique du domicile par du personnel spécialisé n’est nécessaire. De plus, la Easy Wallbox™ est prévue pour passer à un niveau de puissance de 7,4 kW, fournissant une charge complète en un peu plus de 6 heures. Le modèle est également livré avec un câble Mode 3 pour une charge jusqu’à 11 kW via le réseau public.

La Nouvelle 500 dispose de trois modes : Normal, Range et Sherpa, qui peuvent être sélectionnés en fonction du style de conduite et des conditions d’utilisation.

En particulier, le mode Sherpa optimise les ressources d’énergie disponibles pour assurer au conducteur d’atteindre sa destination. Ce mode intervient sur plusieurs composants pour réduire la consommation d’énergie au minimum et permettre d’atteindre confortablement la destination définie sur le navigateur ou la station de charge la plus proche. Tout comme un Sherpa de l’Himalaya qui est en charge de toute l’expédition et la guide vers sa destination, ce mode de conduite ajuste différents paramètres : vitesse maximale, limitée à 80 km/h ; réponse de l’accélérateur ; désactivation du système de climatisation ou des sièges chauffants (le conducteur a la possibilité de les réactiver à tout moment).

Le mode « Normal » est aussi proche que possible de la conduite d’un véhicule disposant d’un moteur thermique tandis que le mode « Autonomie » active la fonction « conduite via une pédale ». En sélectionnant ce mode, il est pratiquement possible de conduire la nouvelle 500 avec la seule pédale d’accélérateur. La relâcher provoque une décélération beaucoup plus importante qu’avec un moteur à combustion classique, presque comme si l’on appuyait sur le frein. La pédale de frein doit néanmoins être actionnée pour arrêter complètement la voiture. Avec une utilisation quotidienne et un peu d’expérience, il est possible de conduire en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur.

Le moteur dispose d’une puissance de 87 kW, permettant une vitesse maximale de 150 km/h (autolimitée), une accélération de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes et de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes.

Conduite autonome de niveau 2 et connectivité

La Nouvelle 500 n’est pas seulement une citadine électrique. Elle va encore plus loin : elle passe littéralement au niveau supérieur en étant la première voiture de son segment à proposer une conduite autonome de niveau 2.

La technologie de surveillance par caméra frontale permet de contrôler toutes les zones de la voiture. Le système de Cruise Control Adaptatif Intelligent (IACC) freine ou accélère le véhicule en fonction des conditions de circulation et des autres usagers : voitures, cyclistes, piétons. Le système Lane Centering maintient la voiture au milieu de la voie lorsque les marquages au sol ​​sont correctement identifiés.

L’Intelligent Speed ​​Assist lit les panneaux de limitation de vitesse et recommande d’en suivre les indications, tandis que le système Urban Blind Spot utilise des capteurs à ultrasons pour surveiller les angles morts et avertir de la présence de tout obstacle via un voyant triangulaire situé sur les rétroviseurs extérieurs. Le détecteur de fatigue Attention Assist recommande au conducteur de faire une pause lorsque cela s’avère nécessaire. Enfin, les capteurs 360° offrent une vue à la verticale de la voiture pour faciliter des manœuvres complexes ou éviter tout obstacle lors du stationnement.

La troisième génération de 500 est la première voiture du Groupe FCA à être équipée du nouveau système d’infotainment Uconnect 5, plateforme connectée déjà ancrée dans l’avenir. Développé avec l’idée d’offrir aux clients une toute nouvelle expérience, FCA utilise le système d’exploitation Android Automotive, facile à manipuler, intuitif et remarquablement personnalisable. Ainsi, des widgets permettent de configurer l’affichage des fonctions et des applications. Cette technologie est compatible avec Apple CarPlay en mode sans fil. Le système est également en mesure d’offrir les mêmes fonctionnalités pour Android Auto.

La Nouvelle 500 permet une intégration en mode miroir de son smartphone et dispose d’un écran tactile haute définition de 10,25’’ en format horizontal 16:9 qui s’intègre parfaitement dans le tableau de bord de la voiture.

UConnect 5 combiné avec le Telematic Box Module permet non seulement l’accès à la fonction d’appel d’urgence qui devient obligatoire, mais également à un ensemble de services connectés innovants :

– My Remote : il permet de vérifier le niveau de charge de la batterie depuis son smartphone, de planifier la recharge des véhicules pendant les périodes les plus appropriées, de connaître l’emplacement exact de son véhicule, d’ouvrir ou fermer les portières ou d’activer la climatisation.

– My Navigation : il permet de définir sa destination sur le navigateur, d’identifier un itinéraire, de vérifier le niveau de circulation ou les conditions météorologiques le long du parcours ou de visualiser l’emplacement des points de recharge, le tout directement via l’application.

– My Assistant : ce système d’assistance complète l’appel d’urgence et permet de contacter un assistant pour demander de l’aide en cas de panne ou d’accident.

– My Theft Assistant : il permet de localiser la voiture en cas de vol afin qu’elle puisse être récupérée.

– My Wi-Fi : il s’agit d’un véritable hotspot qui connecte en même temps jusqu’à huit appareils électroniques au réseau, comme à son domicile. Dès que le vol est confirmé par les forces de l’ordre, l’assistance à la sécurité du client apportera son soutien pour récupérer la voiture.

Ainsi, la Nouvelle 500 est née parfaitement connectée. Elle dialogue avec son conducteur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la voiture, permet de définir à l’avance un itinéraire de navigation ou d’activer la climatisation à distance. Et une fois la portière ouverte, le téléphone portable est connecté en seulement 5 secondes. Et il n’est plus nécessaire d’utiliser un câble de recharge.

La version de lancement La Prima dispose également du système d’interface Natural Language, avec reconnaissance vocale avancée, de sorte qu’il est possible de dialoguer directement avec la voiture pour contrôler certains paramètres, régler la climatisation ou choisir sa musique préférée.

Style et design

En termes de style, la Nouvelle 500 interprète la mobilité future avec italianité, synthétisant l’héritage considérable des deux générations précédentes. La Nouvelle 500 reste une voiture de ville emblématique reprenant les proportions stylistiques des précédentes générations et un design épuré. Classique et cool, elle est ancrée dans 63 ans d’histoire. Mais elle est aussi un signe de notre temps. Pendant la phase de conception, le Centre Style Fiat a travaillé la pureté des lignes et la cohérence du langage esthétique pour définir le design de la troisième génération. Le style est net, dynamique et compact, tout en étant encore plus élégant grâce à l’approche plus proportionnée du châssis. Cela rend la Nouvelle 500 encore plus attrayante, donnant la perception d’une stabilité accrue et d’une forte présence dimensionnelle.

Une autre exigence était de donner au nouveau modèle un logo 500 dédié. Celui-ci apparaît pour la première fois sur la face avant à la place du logo Fiat. Le logo 500 actuel à l’arrière garde son lien avec le passé, mais se transforme pour illustrer l’électrification du modèle : il s’embellit d’une bordure bleu clair, transformant le zéro final en la lettre E.

Sur la Nouvelle 500, tous les éléments de style sont simplement devenus plus discrets, plus sobres, plus frais. L’avant est plus vertical et moins fuyant comme sur la version de 1957. Le dynamisme du profil a par ailleurs été accentué. La ligne de séparation qui, dans la première génération, démarquait le volume du capot des phares circulaires est aujourd’hui réinterprétée, surlignant l’ellipse du phare par un cil intégré au capot. Les phares, toujours ronds et iconiques, sont très technologiques alors que désormais les poignées de porte disparaissent pratiquement. Une simple encoche permet d’en assurer l’ouverture, électriquement. Cette voiture a décidément le sourire et n’a pas perdu l’esprit d’insouciance exprimé par sa face avant, toujours aussi sympathique.

L’ensemble des volumes illustre le même esprit créatif. Grâce aux capacités de la nouvelle plateforme, la troisième génération de 500 fait preuve d’une présence visuelle incroyable : plus large et plus longue de 6 cm, elle bénéficie également d’un empattement allongé de 2 cm alors que ses roues plus grandes sont encore plus excentrées, donnant à la Nouvelle 500 une personnalité accrue et plus de confort malgré sa longueur largement inférieure à quatre mètres.

À l’intérieur, la Nouvelle 500 est complètement nouvelle et élégante, tout en conservant des références claires aux éléments de la première génération. Comme un architecte d’intérieur, le Centre Style Fiat a réaménagé l’habitacle en répartissant efficacement les volumes, et ce dans une grande simplicité formelle, une esthétique très aboutie et une grande clarté visuelle. On peut le constater à la vue du tableau de bord, large et élancée On le voit également au traitement des espaces de rangement modulaires entre les sièges avant, là où se trouvait au préalable le levier de vitesse, améliorant ainsi considérablement la sensation d’habitabilité. Les passagers disposent de plus d’espace à l’arrière pour les épaules et les jambes, tandis que le fond plat de la voiture où sont logées les batteries au lithium ne compromet en rien le volume du coffre à bagages, qui reste inchangé. Il en résulte un environnement très soigné et sobre aux lignes nettes et harmonieuses, avec moins de boutons. Comme la Fiat 500 Hybrid Launch Edition récemment lancée, la version électrique pourra disposer, selon les finitions, d’un revêtement de sièges en ‘’Seaqual’’ à base de plastique récupéré en mer, ou en éco cuir en lieu et place de cuir véritable.

Enthousiasme incroyable

La Fiat 500 a toujours été synonyme d’enthousiasme. La troisième génération se devrait également de surprendre, avant même d’appuyer sur le bouton de démarrage. La nouvelle 500 est d’abord proposée en version cabriolet. Il s’agit du premier cabriolet quatre places zéro émission. Tout ouvert, tout électrique, tout calme. En tant qu’icône de La Dolce Vita, la Nouvelle 500 a dû se redéfinir pour faire ressortir tout le charme de ses formes et de ses sonorités. Et pour ce qui concernent ces dernières, voici une autre caractéristique unique de la nouvelle citadine, qui sera disponible ultérieurement : cela concerne l’Acoustic Vehicle Alert System (AVAS), l’avertissement acoustique pour les piétons qui est obligatoire à des vitesses jusqu’à 20 km/h. Le son choisi n’est pas un signal acoustique commun puisqu’il s’agit de la musique du film Amarcord de Nino Rota, dans le plus pur style Dolce Vita. Un nouvel exemple de la créativité italienne la plus authentique.

L’édition de lancement Fiat 500 la Prima est disponible en pré-réservation

Le rêve devient réalité. L’édition de lancement la Prima est une édition limitée au style spécifique et d’un niveau d’exclusivité, de technologies et de connectivité qui lui sont propres.

Style : il s’agit clairement d’une 500, et en tant que tel, il se doit d’incarner le style et le soin du détail. De plus, elle est électrique et donc éco-responsable. Même le nom de ses coloris s’est inspiré des éléments fondamentaux de la nature. Ainsi, La Prima est disponible en :

– Gris minéral (métallisé) évoquant la terre

– Ocean Green (nacré) qui symbolise la mer

– Bleu céleste (tri couche) en hommage au ciel

Véritable haut de gamme, la version de lancement dispose notamment de projecteurs full LED, d’un revêtement en éco cuir pour certains éléments de la planche de bord et les sièges, de jantes de 17’’ diamantées et d’inserts chromés au-dessus des vitres latérales et sur les flancs.

Exclusivité : Celui qui désire être parmi les premiers à disposer de la Nouvelle 500 exige que tous les détails de la Prima soient exclusifs : sur les 500 premières unités vendues dans chacun des principaux pays, on trouve la capote Monogram et un badge numéroté (de 1 à 500) figurant à côté du nom du pays auquel la voiture est destinée.

Technologie : la Prima est équipée des systèmes ADAS les plus avancés disponibles :

Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes

Intelligent Speed Assistant Lane Control

Caméra de recul haute résolution avec lignes de guidage dynamiques

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) et maintien dans la voie

Allumage automatique des phares et éclairage auto-adapatif

Fonction d’appel d’urgence

Frein de stationnement électrique

La Prima bénéficie ainsi de la conduite autonome de niveau 2, une première pour une citadine.

Connectivité : de série sur la Prima, on retrouve le nouveau système d’infotainment Uconnect 5 avec écran TFT 7’’ et écran central tactile de 10,25’’, Touch Screen NAV, Digital Audio Broadcast (DAB), CarPlay/Android Auto sans fil, Telematic Box Module.

Découvrable et toute option, la Prima est le seul cabriolet électrique à quatre places du marché. Il est livré de série avec des équipements inédits, à commencer par un chargeur rapide de 85 kW. Pour réserver cette édition limitée, il suffit de se rendre à partir d’aujourd’hui sur le site www.fiat.fr, de créer un compte, de choisir la couleur puis de sélectionner le distributeur. Le système unique et exclusif utilise le code postal pour identifier les aides fiscales selon les pays et ainsi afficher le prix final.

Le tarif de la Nouvelle 500 la Prima Cabriolet, incluant la Easy Wallbox™, est de 37 900 € (hors aides fiscales environnementales en vigueur selon les pays).

Leonardo DiCaprio, soutien du projet de la Nouvelle Fiat 500

Pour accompagner le développement de la stratégie Nouvelle 500, Fiat a engagé une superstar qui s’implique depuis plus de 20 ans dans la lutte contre le changement climatique et en faveur de la défense de la biodiversité : Leonardo DiCaprio. L’acteur et activiste américain a adopté la philosophie de la Nouvelle 500 et a souhaité apporter son soutien à la mission de Fiat.

La campagne vidéo ’’All-In’’, visible sur YouTube dès aujourd’hui et dédiée à l’édition de lancement La Prima, voit Leonardo DiCaprio inviter chacun d’entre nous à prendre un engagement majeur dans la lutte contre le changement climatique et en faveur du développement durable : « Nous devons aller de l’avant ! », dit-il dans son intervention. Fiat a relevé le défi en apportant son plus précieux joyau, la 500, pour proposer son premier modèle entièrement électrique. La 500 peut ainsi contribuer à préserver la Terre, Notre Maison. La vidéo ‘’the reincarnation’’*, disponible sur Youtube, raconte l’histoire d’une marque qui n’a cessé de se transformer au cours des années, une marque qui a inspiré le changement depuis 1957. Reincarnation questionne sur le sens de la vie, son évolution mais aussi sur Fiat, trouvant les réponses dans son modèle le plus icônique.

Cette stratégie de partage d’idées et de projets inclut également d’autres partenaires avec lesquels Fiat a travaillé sur les ‘’One-offs’’, les trois premiers exemples uniques et spéciaux de la Nouvelle 500 qui seront mis aux enchères et dont le produit de la vente sera versé à l’une des organisations environnementales de Leonardo DiCaprio.

Les ‘’One-offs’’

Les trois ‘’One-offs’’ présentés à Milan témoignent combien la durabilité et le désir de contribuer à l’amélioration de la Terre sont maintenant forts. Des entreprises telles que Giorgio Armani, Bvlgari et Kartell, symboles de l’excellence italienne dans le monde, ont partagé le projet New 500, avec une volonté commune de donner vie au changement, en créant trois modèles uniques pour célébrer l’arrivée l’arrivée de la première voiture FCA entièrement électrique.

La 500 a toujours été une icône italienne, la petite Fiat ayant fait son chemin dans le monde en devenant la voiture FCA la plus vendue à l’étranger et en étant exposée au MoMA de New York. Comparable à une tenue haute couture, un objet de design et un bijou, Fiat a sélectionné les meilleurs pour le projet New 500 – Armani, Bvlgari et Kartell. Rassembler toutes leurs valeurs a donné vie aux trois ‘’One-offs’’ très spéciaux, marqués notamment par leur style, leur créativité et leur savoir-faire, basés sur l’utilisation de matériaux naturels, recyclés et régénérés.

500 Giorgio Armani

Si l’est un couturier qui pouvait réinterpréter le style de la 500, c’est bien Giorgio Armani, roi incontesté du monde de l’élégance italienne. Sa Maison a présenté sa vision de la 500 électrique, la 500 Armani, selon les principes de la haute couture et du développement durable. En utilisant la technologie laser, Armani a souhaité façonner la carrosserie de la voiture avec une gravure exclusive à micro-chevrons qui la rapproche visuellement le plus possible des trois dimensions d’un tissu. Le résultat est encore amélioré par une couleur « effet soie » gris-vert Armani. De surcroit, cette peinture, opaque, est un produit innovant. Le logo « GA » s’affiche fortement sur le dessin des jantes et du tissu de la capote, tandis que les vitres de couleur ambre rehaussent encore le niveau d’harmonie et de sophistication du modèle.

Ces nuances neutres et élégantes se retrouvent aussi dans l’habitacle : les sièges sont recouverts de cuir naturel pleine fleur grège fourni par Poltrona Frau et intègrent des bandes de laine à micro-chevrons agrémentées de détails inspirés des meilleures créations de l’artisanat du cuir.

Le caractère naturel et l’authenticité des matériaux sont également soulignés par l’insert du tableau de bord recouvert de bois reconstitué à pores ouverts et agrémenté de fines incrustations en aluminium, inspiré par l’élégance et la contemporanéité de la ligne Armani/Casa.

B.500 “MAI TROPPO”

Le modèle One-off B.500 ‘’MAI TROPPO’’ de Bvlgari est un hommage à l’artisanat et à la beauté. La 500 a toujours joué un rôle important dans La Dolce Vita. C’est une icône italienne née de l’amour de la beauté et de l’art. Bvlgari est le nouvel interprète de ces valeurs. Emblème de l’excellence italienne, cette marque a su innover au fil des années en réécrivant les règles de la joaillerie mondiale et en lançant de nouvelles tendances devenues des icônes du design contemporain. Cette interprétation de la Nouvelle 500 est un véritable bijou à part entière, avec ses intérieurs réalisés dans les meilleurs matériaux, embellis par le très grand soin apporté aux détails et aux finitions uniques qui rappellent les combinaisons vives et incomparables de couleurs et de motifs exaltant les origines romaines de Bvlgari. Cette interprétation ne pouvait dès lors pas prendre d’autre nom que ‘’MAI TROPPO’’ (littéralement : jamais trop).

Ce One-off présente une peinture nacrée de couleur safran, teinte emblématique chez Bvlgari inspirée par la gamme chromatique des couchers de soleil romains. Cet effet est renforcé par les nuances de la peinture produite par une technique manuelle experte. La peinture safran souligne le caractère de la voiture considérée ici comme un joyau, en incluant de la poudre d’or récupérée des chutes de la production de bijoux. Il en résulte une voiture plus respectueuse de l’environnement et resplendissante dans sa propre lumière. En plus de cette peinture dorée, la B.500 dispose de seuils de porte et d’éléments moulés frontaux traités en utilisant la technique du vitrage. Ses jantes spécifiques en forme d’étoile, symbole historique de Bvlgari, sont laquées de noir et intègrent des détails or. L’insert latéral est orné d’un badge « bijou » en or poli avec logo B.500 pavé de diamants. Le principe du réemploi se retrouve aussi dans l’habitacle avec un insert de tableau de bord rendu encore plus élégant par son revêtement réalisé avec des foulards en soie Bvlgari hérités des collections précédentes. Les sièges sont en cuir bleu canard avec broderie à motif « Diva » et intègrent des détails dorés et des inserts provenant d’écharpes. Véritable joyau de l’habitacle, trois pierres semi-précieuses, améthyste, topaze et citrine, sont serties dans le logo 500 au centre du volant et réalisés par les maîtres orfèvres de Bvlgari.

500 Kartell

Créativité et innovation sont les éléments d’inspiration du modèle unique One-off 500 Kartell, la marque emblématique du design industriel italien qui expérimente et recherche en permanence de nouvelles interprétations esthétiques et fonctionnelles pour les plastiques. Ces dernières années, Kartell s’est également impliqué dans le développement de plastiques de plus en plus durables.

La Nouvelle 500 Kartell affiche une alliance idéale de matériaux pour donner vie à un véritable objet de design contemporain. L’extérieur se présente sous la forme d’un concept de couleur monobloc où les différents types de matériaux – métal, verre, caoutchouc, plastique et tissu – sont interprétés dans la même teinte : le bleu Kartell, dérivé du bleu de Klein, couleur universellement reconnue et emblématique de la marque. Les surfaces de la carrosserie sont donc de couleur bleu Kartell à effet miroir, traitement obtenu à l’aide d’une peinture chromée écologique. Les logos des deux marques se distinguent sur la carrosserie grâce à un traitement polycarbonate sablé, pour transmettre une sensation de volume et de profondeur.

Outre le coloris, les éléments les plus symboliques de l’extérieur sont les composants en polycarbonate recyclé à partir de projecteurs paraboliques en fin de vie, utilisés pour la grille avant, les roues et les coques de rétroviseurs. Ces objets présentent un design unique inspiré du modèle de la lampe Kabuki de Kartell, créé et développé par le designer Ferruccio Laviani. Ils affirment l’identité de la nouvelle voiture en rappelant la texture de la lampe. Le motif Kabuki est également mis en exergue dans l’habitacle, via un revêtement en polycarbonate pour l’insert du tableau de bord et les motifs présents sur les sièges.

Le contraste entre le bleu Kartell de l’extérieur et la luminosité de l’intérieur est saisissant, offrant un environnement clair et lumineux, combinant des teintes chaudes et froides. Les plastiques textiles tactiles utilisés pour l’intérieur sont 100% en polypropylène recyclé, comme les chaises de la dernière collection Kartell. Les tissus, réalisés en polyester entièrement recyclé, prennent un aspect naturel et confortable.

La Fiat 500, icône italienne et Membre d’Honneur d’Altagamma

La première mondiale de la Nouvelle 500 à Milan est également l’occasion d’annoncer la nomination de la Fiat 500 en tant qu’« icône italienne » et « Membre d’Honneur » d’Altagamma, association qui depuis 1992 rassemble les meilleures entreprises de la culture et de l’industrie créative dans le but d’assurer la promotion de l’excellence et du style de vie italiens dans le monde entier. Unique par son ampleur, Altagamma accueille 107 marques des secteurs de la mode, du design, de la joaillerie, de l’alimentation, de l’hôtellerie, de la forme et du bien-être. Ensemble, elles totalisent plus de 9 000 ans d’histoire, avec une moyenne de 85 ans par entreprise. Aujourd’hui, la Fiat 500, symbole du Made in Italy, icône et ambassadrice du style de vie italien dans le monde, devient « Membre d’Honneur » de la prestigieuse association. La citadine de Fiat reste en effet au sommet de la vague depuis 1954. En 63 ans d’histoire, elle s’est forgée une position reconnue dans le monde entier, devenant symbole de mobilité urbaine du passé, du présent et de l’avenir.

Ce nouveau statut pour la Fiat 500 prend place dans le cadre d’une collaboration de longue date entre FCA et l’association, d’autres marques du Groupe faisant déjà partie d’Altagamma.

“My Dream Garage”, le garage exclusif de FCA

Autre exclusivité : l’acquisition d’une Nouvelle Fiat 500 permettra d’entrer dans la « Maison des Marques », un club très exclusif. On pourra ainsi opter pour l’électrique mais aussi parfois choisir de conduire un modèle plus adapté à ses besoins ponctuels, par exemple une 500X ou 500L, une sportive comme l’Alfa Romeo Giulia ou Stelvio ou bien un SUV américain comme le Jeep Wrangler, Compass ou Renegade. Un service rendu possible grâce à ’’My Dream Garage’’, le nouveau programme de mobilité conçu par FCA et Leasys, société du Groupe spécialisée dans le leasing et la mobilité. Ce service d’abonnement, exclusivement dédié aux acquéreurs d’une Nouvelle Fiat 500, offrira la possibilité de réserver à la demande des modèles du Groupe FCA.