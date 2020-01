DESIGN ET TECHNOLOGIES DE POINTE : NISSAN LANCE LA SERIE LIMITÉE N-TEC SUR SES MICRA, QASHQAI ET X-TRAIL

Pour bien démarrer 2020, Nissan propose une série limitée sur trois de ses best-sellers européens. Les séries limitées N-TEC du crossover QASHQAI, du crossover familial X-TRAIL et de la citadine MICRA – fabriquée en France – font la part belle aux technologies de confort et de sécurité. Les trois véhicules bénéficient également d’un design exclusif et résolument raffiné, bénéficiant chacun d’une personnalisation extérieure noire.

La série limitée N-TEC offre une expérience de conduite encore améliorée en rendant les technologies Nissan Intelligent Mobility encore plus accessibles.

Best-seller européen de la marque, le Nissan QASHQAI s’est déjà vendu à plus de 300 000 exemplaires en France. La série limitée N-TEC, disponible en 1 200 exemplaires, lui confère un design unique. A l’extérieur, il se distingue notamment par des jantes alliage 19’’ noires, des phares LED à fond noir, ainsi que des éléments de personnalisation noirs. Les éléments spécifiques se retrouvent également dans l’habitacle grâce à une sellerie exclusive avec assise et dossier en Alcantara® noir, des inserts laqués noirs et un toit panoramique en verre.

Côté technologies de pointe, le Nissan QASHQAI N-TEC bénéficie de la conduite assistée Nissan ProPILOT sur boîte automatique et Drive Assist sur boîte manuelle, première étape vers la conduite autonome chez Nissan. Sur voie rapide, cette technologie de conduite assistée gère la direction, la vitesse, les distances et le maintien dans la voie – y compris dans les bouchons sur ProPILOT. S’y ajoutent le système de stationnement intelligent, la surveillance des angles morts ou encore le système de détection de fatigue du Pack Sécurité Plus. Pour encore plus de plaisir de conduite, le Nissan QASHQAI N-TEC est équipé du système d’info-divertissement NissanConnect qui associe audio, navigation, à Apple CarPlay® et Android Auto®.

Crossover familial de Nissan, le X-TRAIL est le best-seller mondial de la marque. Dans sa version N-TEC, il est commercialisé avec la peinture métallisée de série. Cette version se distingue entre autre par sa personnalisation, avec des éléments distinctifs tels qu’une calandre en V noire, des coques de rétroviseurs et des rails de toit noirs, ainsi que des seuils de portes rétroéclairés siglés N-TEC. Et surtout, il s’agit de la seule version du Nissan X-TRAIL à proposer, de série, la technologie de conduite assistée Drive Assist. Celle-ci combine régulateur de vitesse intelligent et aide au maintien dans la voie, et gère ainsi la direction, la vitesse, le maintien dans la file et les distances de sécurité, sur voie rapide. À cela s’ajoutent les technologies du Pack Sécurité Plus : système de stationnement intelligent, surveillance des angles morts ou encore système de détection de fatigue intelligent.

La cinquième génération de citadine Nissan MICRA, dévoilée à Paris en 2017, est construite en France. Elle est devenue, en France et en Europe, le deuxième best-seller de la marque aux côtés du QASHQAI. La Nissan MICRA N-TEC, bénéficie des équipements de la finition Acenta. Côté design, elle se distingue par ses jantes alliage 17’’ noires, ses éléments de personnalisation noirs vernis, ses vitres surteintées et ses fonds de phares et feux de brouillard avant fumés. Côté technologies, pour encore plus de confort, le dispositif d’info-divertissement NissanConnect est livré de série. Il inclut un système de navigation développé par TomTom ainsi que la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. Pour plus de sécurité, cette série spéciale de la citadine Nissan est équipée de capteurs de stationnement arrière, et surtout du freinage d’urgence intelligent.

Les Nissan MICRA, QASHQAI et X-TRAIL N-TEC seront disponibles à partir de février 2020.