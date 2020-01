WeShare s’étend en Europe

En 2020, WeShare, le service d’auto-partage de véhicules en « free-floating » de Volkswagen, sera étendu à sept villes d’Allemagne et d’autres pays européens. Prague et Hambourg au printemps seront suivies par Paris, Madrid, Budapest, Munich et Milan dans le courant de l’année. Dans toutes ces villes, WeShare proposera une flotte d’environ 8 400 véhicules 100 % électriques. À Prague et Budapest, WeShare utilisera des véhicules ŠKODA CITIGOe iV 100 % électriques en coopération avec ŠKODA. Dans les autres grandes villes d’Allemagne, de France, d’Espagne et d’Italie, la flotte sera composée d’e-Golf et d’e-up de Volkswagen ainsi que de l’ID.3 à compter de la fin de l’année. Lancé à Berlin en 2019 avec 1 500 e-Golf, WeShare compte désormais 50 000 clients enregistrés dans la ville.

« Pour nous, 2020 sera une année de croissance exponentielle, explique Philipp Reth, PDG de WeShare. Nous sommes convaincus que l’autopartage « free-floating » 100 % électrique jouera un rôle de transition essentiel et évolutif dans le secteur de la mobilité partagée et durable pendant toute la période qui précédera l’arrivée des systèmes de transport automatisés ». Selon Philipp Reth, l’objectif est de faire une percée auprès du grand public, en coopération avec les villes. « Nous espérons recevoir le soutien des villes, par exemple, au niveau des tarifs de stationnement des véhicules d’autopartage ou de la désignation des nouveaux espaces dédiés à l’autopartage dans l’espace public, afin d’inciter les utilisateurs potentiels et de rendre l’autopartage encore plus intéressant et pertinent », ajoute-t-il.

Démarrage réussi pour WeShare à Berlin

À Berlin, où WeShare a été lancé en juin 2019, environ 50 000 clients sont maintenant inscrits au service. Environ trois quarts des clients enregistrés sont des utilisateurs actifs, c’est-à-dire qu’ils ont utilisé le service WeShare au moins une fois. « Par rapport au secteur dans son ensemble, ce résultat est exceptionnel et montre tout l’intérêt que présente WeShare pour la mobilité urbaine », commente Philipp Reth.

Au cours des six derniers mois, la flotte WeShare de Berlin a effectué plus de 3 millions de kilomètres, ce qui correspond à une moyenne de quatre à cinq trajets par véhicule et par jour.

L’un des défis majeurs auxquels WeShare est confronté à Berlin est la charge des batteries. Pour compenser le manque d’infrastructure de charge publique, Volkswagen AG et WeShare ont lancé une coopération avec le Groupe Schwarz. Celui-ci est en train d’installer 140 bornes de recharge publiques dans 60 Lidl et 10 Kaufland de la ville. En tant que partenaire de coopération, WeShare peut utiliser les bornes de recharge en exclusivité pour sa flotte d’autopartage en dehors des horaires d’ouverture des magasins. Dans la journée, pendant les heures d’ouverture, les bornes de recharge sont à la disposition de tous les clients de Lidl et Kaufland. Outre le Groupe Schwarz, WeShare a prévu de créer d’autres partenariats afin de développer l’infrastructure disponible.