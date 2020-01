L’Opel GT X Experimental et la Manta A présentés au Festival Automobile International du 29 janvier au 2 février 2020

Opel GT X Experimental

Deux éléments fondamentaux marquent la nouvelle philosophie de design extérieur : l’Opel Compass et la calandre, dénommée Opel Vizor. Malgré leur modernité, ces deux éléments sont en rapport direct avec des modèles Opel qui ont marqué l’histoire du constructeur – comme l’Opel Manta de première génération. Le nouvel Opel Vizor n’est pas un simple effet de style, c’est aussi le ticket d’entrée dans le monde de la conduite électrique et autonome qui va rendre toutes les Opel « future ready », puisqu’il abrite les capteurs et caméras exigés par les véhicules modernes.

L’élément le plus marquant est sans doute la planche de bord encastrée dans un module qui rappelle l’Opel Vizor : l’Opel « Pure Panel ». Il s’agit d’un écran unique qui accueille le conducteur. La pureté du design intérieur est aussi évidente lorsque l’on considère l’implantation ingénieuse des ouïes d’aération. Elles ont été cachées derrière les écrans, permettant de créer des surfaces pures et sobres. Le volant a été retravaillé aussi : son dessin est plus simple, et son module central reprend la forme de l’Opel Vizor. Et, comme les cache-moyeux des roues, le logo lumineux à LED avec le Blitz Opel ornant le centre du volant reste droit quel que soit l’angle adopté par le volant.

Opel Manta A

La Manta est un coupé quatre places lancée en 1970 qui fête cette année ses 50 ans. Elle partage sa plateforme et sa partie mécanique avec l’Ascona A. La Manta a été l’un des succès les plus marquants de l’histoire de la marque au « Blitz ». Plus d’1 million d’unités ont été vendues entre 1970 et 1988.

Les vitres sans encadrement, l’arrière fuyant et l’avant au dessin épuré ont permis au coupé Opel de devenir rapidement une voiture iconique. La face avant de la Manta A est une source d’inspiration forte pour les designers Opel que l’on retrouve dans l’Opel Vizor présenté sur le GT X Experimental.