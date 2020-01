Un Télé zoom compact, léger et performant pour Reflex numériques plein format à monture K

RICOH COMPANY, LTD. et RICOH IMAGING COMPANY, S.A.S. ont le plaisir de vous annoncer le lancement de l’optique HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR. Conçu pour être utilisé avec les Reflex numériques PENTAX à monture K, ce télé zoom très performant est compact, léger et résistant aux intempéries pour des utilisations variées même en plein air.

Même si sa conception favorise sa portabilité, ce zoom très performant couvre le cercle de l’image du plein format 24x36mm. Sa compacité, sa légèreté et sa résistance aux intempéries permettront aux utilisateurs de l’emmener facilement partout pour capturer des images d’une qualité supérieure pour tous types de sujets (paysages, portraits, évènements sportifs, etc.). Le traitement HD multicouches des lentilles optimise ses performances, notamment la netteté de l’image, y compris sur les bords, et réduit au maximum les reflets parasites et les images fantômes dans des conditions de basse lumière. Grâce à une distance de mise au point minimum de 0,95 mètre et à un grossissement de 0,32x, il délivre une couverture de l’image plus large que les modèles précédents.

Caractéristiques principales du nouveau HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR

Télé zoom compact et léger d’une incroyable portabilité

En dépit de sa compacité et de son poids léger (819 grammes), ce zoom couvre le plein format et offre une plage de focales allant de 70 à 210mm pour en faciliter l’utilisation en extérieur. Monté sur un Reflex au format APS-C, sa plage de focales va de 107 à 322mm. Son groupe optique est composé de 20 éléments répartis en 14 groupes dont 3 lentilles ED (à faible dispersion), ainsi que 2 lentilles à « dispersion anormale » pour des images de haute définition, contrastées et nettes même sur les bords, tout en corrigeant la distorsion et les aberrations chromatiques. En plus d’une mise au point mini à 0,95 mètre, le fût de l’objectif a été conçu pour se déplacer en interne durant la phase de mise au point, afin de conserver sa compacité initiale.

Traitement par couche HD pour améliorer le pouvoir de résolution de l’image

Ce Zoom bénéficie du nouveau traitement HD*. Comparé au système multicouches conventionnel, ce traitement HD améliore non seulement la transmission de la lumière, mais il réduit également de plus de 50 % la réflectance moyenne dans le spectre visible, ainsi que les reflets parasites et les images fantômes, même dans des conditions de basse luminosité.

(* HD est l’abréviation de Haute Définition)

Résistant aux intempéries, idéal pour les utilisations en plein air

Ce Zoom bénéficie d’une construction résistante aux intempéries pour prévenir toute intrusion d’eau dans le fût de l’objectif. Couplé à un Reflex numérique également protégé des intempéries, vous disposerez d’un équipement qui vous permettra de photographier dans toutes les conditions (pluie, brume et projections d’eau).

Couche protectrice de la lentille frontale SP (Super Protect) contre les taches

Cet objectif est doté du traitement SP (Super Protect) sur la lentille frontale. Le Super Protect est un traitement breveté par PENTAX à base de fluorine déposé sur la lentille et servant de répulsif à l’eau, à la graisse et autres saletés, facilitant ainsi le nettoyage des taches comme des traces de doigts.

Motorisation Supersonique de la mise au point

Cet objectif dispose d’une motorisation de la mise au point de type SDM (Supersonic Direct-drive Motor) pour une mise au point rapide et silencieuse, notamment pour les prises de vue en extérieur.

Autres caractéristiques

・Quick-shift Focus pour le débrayage ponctuel de la mise au point après sa mémorisation sur le sujet.

・Limiteur de plage pour réduire le temps de déplacement de la mise au point (divisé par deux).

・Diaphragme circulaire à 9 lamelles pour une parfaite gestion du flou d’arrière-plan (Bokeh) et une réduction des points lumineux parasites.

・Contrôle du diaphragme électromagnétique*, pour une plus grande précision de l’exposition durant les séquences vidéo.

* compatible sur les boîtiers PENTAX K-1 Mark II, K-1, K-3 II, K-3, KP, K-70, K-50, K-S2

L’optique HD PENTAX-D FA 70-210mmF4ED SDM WR sera disponible mi-février au prix indicatif de 1199 € T.T.C.