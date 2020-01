Renault, Dacia et Alpine mis à l’honneur lors des Trophées What car? 2020

Renault, Dacia et Alpine ont reçu une pluie de récompenses hier lors de la prestigieuse cérémonie des trophées What Car ?. Depuis 1978, cette remise de prix est l’une des plus reconnues de l’industrie automobile britannique.

ZOE récompensée sept années de suite

Nouvelle Renault ZOE a remporté le titre de « Meilleure voiture électrique » et a également été nommée « Meilleure voiture électrique de moins de 30 000 £ ». ZOE est ainsi mise à l’honneur pour la septième année consécutive lors de la cérémonie What Car ?.

Steve Huntingford, rédacteur en chef de What Car ? explique :

Nouvelle Renault ZOE représente une telle amélioration qu’elle reste la meilleure petite voiture électrique sur le marché. Avec sa batterie plus importante, elle a parcouru 310 kilomètres lors de notre test d’autonomie réelle, soit un tiers de plus que la génération précédente. Le design intérieur est plus élégant et les vives accélérations, la bonne tenue de route et la conduite maîtrisée sur autoroute offre un plaisir de conduite encore plus agréable.

Un doublé Dacia avec Duster et Sandero

Dacia s’est distingué avec un double succès pour cette édition 2020 des Trophées What Car?. Sandero remporte une incroyable huitième victoire consécutive dans la catégorie « Meilleure petite voiture de moins de 12 000 £ », tandis que Duster a été nommé « Meilleur SUV familial de moins de 18 000 £ » pour la deuxième année consécutive.

Il n’est pas surprenant que Sandero soit notre Voiture pour moins de 12 000 £ préférée : elle a déjà remporté sept fois la catégorie. Cette année encore, rien ne rivalise avec son rapport qualité-prix, commente Steve Huntingford à propos du succès de Sandero.

Il explique également concernant la victoire du Duster :

Vous avez besoin d’un SUV de taille moyenne pour transporter votre famille et votre budget est serré ? Vous allez adorer Duster ! Comme d’habitude avec Dacia, le rapport qualité-prix est excellent, avec en prime beaucoup d’espace pour les passagers et un grand coffre. Choisissez le moteur à essence 1,3l turbo et vous aurez une voiture vive et économique. Sans oublier le plaisir de conduite, surtout en ville, grâce à sa suspension souple.

Un deuxième titre de « Voiture de sport de l’année » pour Alpine A110

Pour la deuxième année consécutive, l’Alpine A110 a été élue « Voiture de sport de l’année ». Une fois de plus, elle a impressionné l’équipe de What Car ? par son dynamisme et sa facilité d’utilisation au quotidien.

Pour Steve Huntingford :

La clé de la Nouvelle A110 Alpine est sa construction poids plume, avec un quart de tonne de moins que certaines concurrentes. Ainsi, sa suspension n’a pas besoin d’être trop rigide, ses pneus particulièrement larges, ni son moteur très puissant pour atteindre un tel niveau de performance. Avec une direction qui communique en permanence sur l’adhérence de la route et un coût d’usage relativement raisonnable, la A110 est tout simplement inégalée parmi les voitures de sport.