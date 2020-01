Les 5 et 6 février, ROISSY DEV AEROTROPOLIS et ses partenaires présentent leur guichet unique dédié aux entreprises du Grand Roissy

Roissy Pays de France : un rôle de coordination des acteurs locaux de l’accompagnement à la création d’entreprise

« Notre territoire accueille une grande variété d’acteurs proposant des services d’appui à la création d’entreprise. Pour simplifier les démarches des porteurs de projets, et les aider à s’orienter vers les différents interlocuteurs, Roissy Pays de France a porté l’élaboration d’une Charte de l’Entrepreneuriat. Cet engagement a été signé par 15 structures du secteur* en décembre 2018 et nous a permis d’élaborer un programme d’actions partagé, qui s’est traduit en 2019 par plus de 100 réunions d’information, workshops, ateliers et forums. En 2020, Roissy Pays de France consacrera plus de 400 000 € au soutien à l’entrepreneuriat », souligne Patrick Renaud, Président de l’Agglomération Roissy Pays de France. La collectivité et ses partenaires se sont entendus sur un thème de travail commun pour 2020 : l’appui à l’entrepreneuriat féminin. A ce titre, l’Agglomération accueillera le 11 février prochain, au sein de l’incubateur NUMIXS de startup du numérique à Sarcelles, l’événement #SheMeansBusiness, coorganisé par SheMeansBusiness et Initiactive 95 : un programme de Masterclass de sensibilisation à l’entrepreneuriat dédié aux femmes, lancé en 2018, et comptant déjà 18 000 bénéficiaires. Roissy Pays de France et ses partenaires organiseront aussi tout au long de l’année des déjeuners entre créatrices d’entreprises, et un événement exceptionnel lors de la Journée internationale pour le Droit des Femmes, dimanche 8 mars 2020.

Tous les 2 ou 3 mois, Roissy Pays de France réunit les signataires de la Charte dans le cadre de Comités Stratégiques de l’Entrepreneuriat, pour renforcer les synergies entre acteurs et évaluer les actions menées. Cette coopération a permis le lancement de nouveaux temps forts depuis mi-2019, notamment l’action « Envie d’entreprendre », dont les 2 premières sessions ont eu lieu en juin et novembre 2019 au sein des centres commerciaux My Place à Sarcelles et Les Sentiers à Claye-Souilly. Durant 1 semaine, les équipes de l’Agglomération ont pu disposer d’une boutique dans chaque centre commercial pour recevoir des habitants du territoire de tous profils et répondre à leurs questions sur l’entrepreneuriat. 585 personnes ont bénéficié d’un entretien personnalisé, dont 125 ont renseigné une fiche détaillant leur projet : plus de 70 % n’ont aucune expérience de création d’entreprise. En fonction de leurs besoins, les porteurs de projets ont été orientés vers l’interlocuteur le plus approprié parmi le réseau des acteurs locaux de l’appui à l’entrepreneuriat, et/ou au sein des « permanences Création d’entreprise » qui ont débuté en octobre 2019 à l’Espace Emploi de Villeparisis. Ces ateliers, assurés 5 jours par semaine, sur 1 matinée ou 1 journée de manière tournante par chacun des partenaires de la Charte, contribuent à améliorer le maillage du territoire par l’offre de services aux porteurs de projets. En complément de ces permanences proposées sur les communes seine-et-marnaises de l’Agglomération, Initiactive 95 organise des ateliers similaires à Roissy-en-France, au siège de Roissy Pays de France.

Au-delà de ces actions, Roissy Pays de France s’associe à l’ensemble des événements portés par ses partenaires à destination des jeunes entrepreneurs. Une démarche destinée à faciliter la mise en relation des créateurs d’entreprises avec le ou les acteurs à même de répondre à leurs besoins (recherche de local, de financements, de potentiels partenaires d’affaires, etc). Le 23 janvier prochain, l’Agglomération sera présente au Forum de la Création d’Entreprise à Fosses (porté par la Maison de l’Emploi de Roissy Pays de France), et prend part à la Creative Factory, organisée par Creative à Garges-lès-Gonesse : chaque dernier jeudi du mois en 2020, une session de formation et de sensibilisation destinée aux habitants du territoire tentés par l’entrepreneuriat sera proposée, chacune centrée sur une thématique concrète (activités en relation avec les métiers artistiques et du web 2.0, entrepreneuriat au féminin, immobilier d’entreprise, JO 2024, etc.).

* ROISSY DEV AEROTROPOLIS, AFILE 77, Réseau Entreprendre 77, Réseau Entreprendre 95, Initiative Nord Seine-et-Marne, CCI 77, CMA 77, CCI 95, CMA 95, CREATIVE, Initiactive 95, STARLABS, ADIE, Port Parallèle, BGE Parif.

ROISSY DEV AEROTROPOLIS : la porte d’entrée pour l’implantation et le développement des entreprises sur le Grand Roissy

L’action des services de l’Agglomération s’inscrit en complémentarité avec celle de l’agence de développement économique de Roissy Pays de France : ROISSY DEV AEROTROPOLIS, en mesure d’apporter des solutions opérationnelles aux porteurs de projets et dirigeants d’entreprises de toute taille à chaque étape de la création ou du développement de leur activité. L’action opérationnelle de ROISSY DEV AEROTROPOLIS comporte 2 volets principaux :

Le conseil et l’appui aux entreprises dans leurs démarches d’implantation : Interlocuteur privilégié des professionnels de l’immobilier d’entreprise, ROISSY DEV AEROTROPOLIS prend en charge pour le compte des entrepreneurs souhaitant s’implanter sur le Grand Roissy la recherche de locaux d’activités, bureaux, entrepôts, ou ténements fonciers en acquisition ou à la location. Dernièrement, la collaboration entre l’agence et le spécialiste de l’immobilier logistique BARJANE a permis l’implantation à Louvres, sur le parc d’activités de la Butte aux Bergers, d’une plateforme de 37 700 m2 destiné à Ba&sh et SeD Supply Chain Solutions, construit par OpenBox Co Design&Build. Les travaux ont débuté en octobre 2019.

L’accompagnement et le développement des entreprises : Dans le cadre de sa mission d’animation du tissu économique local, ROISSY DEV AEROTROPOLIS conseille les entreprises de l’Agglomération Roissy Pays de France dans leurs projets économiques. Fort d’un vaste réseau de partenaires économiques et financiers, ROISSY DEV AEROTROPOLIS assure pour les entreprises locales l’instruction de tous types de dossiers de financements selon leurs besoins (développement à l’export, trésorerie, prêts, etc). La diversité et la cohérence de l’offre de services de ROISSY DEV AEROTROPOLIS a bénéficié à de nombreuses acteurs majeurs au cours des dernières années : l’agence a ainsi accompagné la réaffectation de l’ancien site FDJ de Moussy-le-Vieux pour accueillir mi-2018 Tereos, n°2 mondial de la production sucrière, et la requalification par Prologis d’une ancienne friche industrielle de 13,6 hectares à Marly-la-Ville : la zone d’activité a accueilli mi-2018 Exertis, distributeur d’électronique grand public, dans une plateforme logistique « clés en main » de 24 000 m2. « Au-delà de la situation géographique du territoire, la qualité des aménagements de nos zones d’activités et des réponses que nous apportons aux entreprises qui choisissent le Grand Roissy restent les meilleurs atouts pour les convaincre », précise ainsi Agnès Coudray, Directrice générale de ROISSY DEV AEROTROPOLIS.