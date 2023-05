EDP transfère sa participation dans la société Principle Power, leader en matière de plateformes éoliennes flottantes, à Ocean Winds

EDP et Principle Power avaient débuté leur collaboration en 2009 pour développer ce qui est devenu le premier parc éolien flottant au large des côtes européennes. Le transfert des actions d’EDP à Ocean Winds renforce l’ambition des deux entreprises de devenir un leader mondial sur le marché de l’éolien en mer.

Le groupe EDP a trouvé un accord avec Ocean Winds (OW), la joint-venture créée par EDP Renewables et ENGIE spécialisé dans l’éolien en mer, pour transférer les positions d’EDP dans Principle Power, le leader mondial du marché des plateformes flottantes en mer.

L’éolien flottant représentant un tiers de ses 16,6 GW de projets éoliens offshore, l’acquisition par Ocean Winds de la participation de 25,4 % d’EDP dans Principle Power lui apporte un avantage concurrentiel au développement de son portefeuille de projets éoliens flottants et renforce sa position de leader sur le marché en pleine croissance de la production d’énergie éolienne offshore. Grâce à cette transaction et à sa participation antérieure, Ocean Winds détient désormais 36,25 % de Principle Power.

Principle Power est spécialisé dans la conception de structures flottantes pouvant accueillir des éoliennes en eaux profondes. Le partenariat avec EDP a été initié en 2009, les deux entreprises étant pionnières dans l’exploration du potentiel de la côte portugaise, où les fonds marins profonds empêchent l’utilisation de plateformes offshore traditionnelles.

En 2011, Principle Power et EDP ont déployé avec succès un prototype d’éolienne de 2 MW installée sur une plateforme flottante au large de Póvoa de Varzim, au nord du Portugal. Il s’agissait du premier essai pilote grandeur nature d’éolienne offshore flottante utilisant la technologie semi-submersible. La structure a été testée face à des vagues de plus de 17 mètres et à de fortes rafales de vent. Ce premier projet pilote, WindFloat 1 (WF1), a prouvé la viabilité de la technologie et a ensuite été reproduit à l’échelle pré-commerciale au Portugal avec le projet Windfloat Atlantic, premier projet flottant ayant eu accès au financement de projet et le seul projet éolien offshore sur la côte portugaise avec une capacité installée de 25 MW.

WindFloat Atlantic a été développé et est désormais exploité par Ocean Winds, depuis la création de la joint-venture en 2019, constituant le premier investissement d’EDP Renewables et d’ENGIE dans l’éolien offshore. Ocean Winds travaille également avec la technologie de Principle Power pour faire avancer d’importants projets d’éoliennes flottantes de son portefeuille, avec des exemples notables, notamment en France (30 MW en construction) et en Corée du Sud (1,2 GW en développement avancé).

Alors que la technologie flottante ouvre des perspectives dans le domaine de l’éolien en mer dans les régions et les pays où la profondeur de la mer dépasse les 60 mètres, le renforcement de sa participation dans Principle Power conforte la position idéale d’Ocean Winds sur ce marché en pleine croissance.

Le transfert de la participation d’EDP dans Principle Power renforcera les efforts conjoints en matière d’industrialisation et de développement commercial, favorisant ainsi les synergies sur un marché en pleine croissance. Selon les projections, les installations offshore pourraient dépasser les 200 GW d’ici 2030, soit une multiplication par six par rapport au niveau actuel. Dans le cadre de cette expansion, les éoliennes offshore flottantes devraient représenter 11 GW en 2030 et 70 GW d’ici 2040. Principle Power a plusieurs projets pré-commerciaux importants en cours et un large portefeuille de projets dans le monde entier. Sa plateforme WindFloat®, qui peut être déployée quelle que soit la profondeur de l’eau ou l’état des fonds marins, est actuellement exploitée au Portugal et en Écosse pour une puissance totale de 75 MW, avec un projet supplémentaire de 30 MW en cours de construction en France, ce qui fait de Principle Power le leader mondial de la technologie de l’éolien flottant. Principle Power a été fondée en 2007 et son siège social se trouve en Californie aux États-Unis, avec des bureaux en France, au Portugal, au Royaume-Uni, au Japon et une présence de plus en plus importante en Asie. La société emploie plus de 120 talentueux collaborateurs qui se consacrent à l’avancement des solutions offshore flottantes et à l’accélération de la transition énergétique.

A propos d’EDP

EDP est une entreprise de service public mondiale, présente sur 29 marchés, et dont l’objectif est de mener la transition énergétique vers des sources plus propres. L’entreprise est le principal actionnaire d’EDP Renewables, le quatrième producteur mondial d’énergie éolienne et solaire. EDP est également présent dans la production d’énergie à partir d’autres sources, comme l’énergie hydraulique, et approvisionne neuf millions de clients. L’entreprise propose également des solutions durables à ses clients et investit plus d’un milliard d’euros dans l’innovation, afin de trouver les solutions qui permettront d’accélérer la transition énergétique. À travers EDP Innovation, EDP a créé EDP Ventures, spécialisée dans l’investissement dans des startups innovantes à l’échelle mondiale. EDP est également la première entreprise de services publics dans l’indice de durabilité Dow Jones depuis 13 ans.

A propos d’Ocean Winds

Ocean Winds (OW) est une entreprise internationale dédiée à l’éolien en mer, créée en joint-venture appartenant à 50/50 à EDPR et ENGIE. Convaincue que l’éolien en mer est devenu une composante essentielle de la transition énergétique dans le monde, OW développe, finance, construit des opère des parcs éoliens en mer dans le monde entier.

Quand EDP et ENGIE combinent leurs actifs éoliens en mer et leur portefeuille de projets pour créer OW en 2019, l’entreprise possédait un total de 1,5 GW en construction et 4 GW en développement ; OW rapidement enrichi ce portefeuille et est maintenant sur une trajectoire qui lui permettra d’atteindre l’objectif de 2025, à savoir 5 à 7 GW de projets en exploitation ou en construction, et 5 à 10 GW à des stades de développement avancés. En 2022, la capacité brute d’éoliennes offshore d’OW déjà en exploitation, sous contrat ou avec des droits de connexion au réseau accordés, atteint 16,6 GW.

A propos de Principle Power

Principle Power est une entreprise mondiale de services et de technologies énergétiques. La technologie WindFloat®, brevetée et éprouvée dans le monde entier, rend possible l’exploitation du potentiel éolien offshore dans le monde entier en permettant aux projets de récolter la meilleure ressource éolienne, indépendamment de la profondeur de l’eau ou de l’état du fond marin. Principle Power est le partenaire privilégié des promoteurs, des producteurs d’électricité indépendants, des compagnies nationales et des firmes EPC (Engineering Procurement Construction), en soutenant ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets. Avec 75 MW opérationnels et 30 MW en construction, et un carnet de commande de plusieurs GW dans le monde entier, Principle Power est le leader du marché de la technologie éolienne offshore flottante.