Site d’excellence Blanchemaille : la MEL lance une consultation innovante destinée aux acteurs de l’immobilier pour l’expansion et le dynamisme du site

Suite aux annonces du Président de la MEL, Damien Castelain, au MIPIM en mars dernier, la MEL lance une consultation innovante dédiée aux entrepreneurs de l’immobilier pour la valorisation des bâtiments Moreau et Fontenoy et du parking sur le site Blanchemaille à Roubaix. Ces espaces doivent servir pour l’expansion et le dynamisme du site d’excellence.

Installé dans le berceau de la vente à distance, Blanchemaille, 1er site d’excellence de l’e-commerce, accueille depuis 2016, un incubateur, un accélérateur et un hôtel d’entreprises, mais également un laboratoire de recherches en marketing et un centre de formation.

Le site d’excellence s’est installé dans une partie des anciens locaux du siège la Redoute à Roubaix, dans le bâtiment dit « Fontenoy ». La MEL réhabilite actuellement le bâtiment dit « Pollet » pour en faire un totem du site d’excellence. Les occupants de Fontenoy s’y relocaliseront en 2025 et le bâtiment accueillera les fonctions animation-événementiel.

Pour permettre à l’écosystème économique de grandir, mais aussi de s’élargir à d’autres composantes économiques et urbaines, deux bâtiments doivent servir de vase d’expansion : les bâtiments Moreau et Fontenoy (une fois libéré) appuyés dans leur fonctionnement par le parking existant.

Une consultation pour la remise en vente des bâtiments Moreau et Fontenoy

Dans un contexte de revalorisation économiques des territoires, la MEL poursuit son engagement en lançant un appel à manifestation d’intérêt pour renforcer la croissance du site Blanchemaille en plein essor, qui compte déjà 50 entreprises et 300 employés. L’objectif ambitieux est d’atteindre 1 000 employés d’ici 2024, en favorisant le développement d’activités économiques diverses comme le retail, l’e-commerce, les industries créatives et digitales ainsi que des services mutualisés avec le quartier (crèches, installations de bien-être et équipements sportifs). Cette consultation innovante vise à affirmer Blanchemaille comme le leader européen du commerce de demain.

Cet appel à manifestation d’intérêt doit :

Mobiliser l’initiative privée afin qu’elle puisse concourir aux ambitions urbaines et économiques de ce patrimoine implanté au cœur d’un quartier en renouvellement ;



afin qu’elle puisse concourir aux ambitions urbaines et économiques de ce patrimoine implanté au cœur d’un quartier en renouvellement ; Mettre en place une chaine immobilière sur le commerce digital dans un écosystème dédié, en lien avec l’incubateur Blanchemaille By Euratech et intégrant des services associés, de l’hébergement, de la formation et en élargissant vers des vocations numériques plus largement (e-commerce, PropTech, industries culturelles et créatives…) ;



dans un écosystème dédié, en lien avec l’incubateur Blanchemaille By Euratech et intégrant des services associés, de l’hébergement, de la formation et en élargissant vers des vocations numériques plus largement (e-commerce, PropTech, industries culturelles et créatives…) ; Répondre aux ambitions et besoins de digitalisation des entreprises du territoire métropolitain.

Pour en savoir plus sur l’appel à manifestations d’intérêt Blanchemaille :



– Dossier de consultation : https://www.lillemetropole.fr/actualites/site-blanchemaille-consultation-pour-la-valorisation-des-batiments-fontenoy-moreau-et



– Pour tout renseignement : moreaufontenoy@lillemetropole.fr

La date limite des candidatures est fixée au 7 juillet à 12h.

La MEL, terre d’excellence

Les 5 sites d’excellence métropolitains portent le dynamisme des filières économiques prioritaires de la Métropole Européenne de Lille, et sont de véritables locomotives économiques : Eurasanté, Euratechnologies (dont Blanchemaille, son essaimage dédié au e-commerce), la Plaine Images, EuraMaterials et Euralimentaire, le dernier né, dédié aux produits frais, locaux et de saison. Ils créent de nombreux emplois en accueillant et animant porteurs de projets, start-up, entreprises innovantes, mais aussi formation, enseignement supérieur et recherche. Ils font émerger les pépites économiques de demain grâce à leur écosystème complémentaire.