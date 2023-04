European FMEA Congress : le groupe BASSETTI présente ses solutions innovantes de gestion des risques liés à la qualité

Le groupe BASSETTI, spécialiste français de la digitalisation de l’expertise technique, sera présent au prochain European FMEA Congress les 24 et 25 mai à Vienne (Autriche). Sur son stand, sera notamment présenté le logiciel Robust Engineering Software – partie intégrante de TEEXMA® for Quality – permettant aux entreprises de faciliter la gestion des différentes AMDEC en digitalisant, en mode Web, l’ensemble des connaissances des entreprises au sein d’une base de données unique. Et ce, tout au long du processus de conception, du produit jusqu’au process.

En effet, l’AMDEC (ou FMEA en anglais), outil incontournable du système de management de la qualité (résolution de problèmes, APQP…), est une méthode qui consiste à analyser l’ensemble des défaillances qui pourraient survenir sur un produit ou son processus de fabrication. A chaque type de défaillances correspond un type d’AMDEC : « Produit » pour celles dues à des problèmes de conception et « Process » pour celles dues à des erreurs de fabrication.

Collaborative et simple d’utilisation, la solution AMDEC présentée permet de gérer les différentes études de risques au sein de la même licence logicielle : AMDEC Produit, AMDEC Process, DRBFM, fiches de poste, diagrammes de flux / synoptiques de fabrication, plans de surveillance et d’actions, ou encore identification et justification des caractéristiques spéciales.

Structurer et capitaliser les études AMDEC au sein d’une seule et même base de données

A la fois disponible en version Cloud et On-Premise, la suite logicielle se distingue notamment par sa flexibilité (entièrement paramétrable et personnalisable pour s’adapter à chaque contexte industriel), sa modularité (une multitude de modules activables en fonctions des besoins) et son intégration dans le Système d’Informations (ERP, PLM, CRM…) existant.

Elle permet de disposer d’un support de travail commun, facilitant la communication entre les différentes équipes intervenant sur un projet : R&D, qualité, BE, production, maintenance. Des gains significatifs de temps (jusqu’à 50 %) dans la réalisation des études AMDEC sont observés, généralement dans les 10 mois après la formation au logiciel. Si Robust Engineering Software propose classiquement de partager des données en bibliothèques (listes d’informations organisées et limitées souvent à quelques mots pour renseigner éventuellement plusieurs colonnes – effets / modes / causes / moyen de prévention – d’un tableau AMDEC), il permet aussi et surtout de créer des AMDEC génériques cumulatives. Ce concept informatisé par Knowllence et issu d’un programme de recherche soutenu par BPIFrance est une réponse stratégique à la tendance de réduction des cycles de développement d’un nouveau produit. Il donne aux concepteurs les moyens de réutiliser des projets existants pour gagner en efficacité, sans réduire la qualité.

Avec des indicateurs, des reportings dynamiques et des notifications, Robust Engineering Software permet le pilotage opérationnel des plans d’actions et contribue à la mise en place de l’usine numérique dématérialisée. Ce système de gestion fluidifie la propagation des actions de maîtrise des risques, du générique vers toutes les références de produits similaires concernés.

Le suivi de l’ensemble des caractéristiques spéciales ou critiques – depuis les critères des fonctions, des caractéristiques de composants et les paramètres des opérations process – est par ailleurs optimisé et la cohérence maintenue tout au long du processus de conception et de fabrication. Des alertes sont automatiquement déclenchées en cas de modification, à quelque niveau que ce soit. Le logiciel garantit également la cohérence et la propagation de la cotation des effets associés à ces caractéristiques.



Réunis au sein de la même base et partageant les mêmes données, les plans de surveillance (plans de contrôle) sont gérés en cohérence avec l’AMDEC Process. Étant aussi possible de créer les surveillances, les caractéristiques à partir de la détection de l’AMDEC Process, les écarts entre ce dernier et Plan de surveillance sont évités, et les risques de non-conformités sont alors limités lors des audits. Livrable de sortie de l’AMDEC, le plan de surveillance constitue un point d’entrée du Contrôle Qualité et la colonne vertébrale d’une démarche Qualité globale efficiente que propose de structurer le groupe BASSETTI.

L’AMDEC intégré à TEEXMA® : une complémentarité au service du Management de la Qualité

En rejoignant BASSETTI en 2018, Knowllence est venue compléter l’expertise du groupe en matière de gestion des risques. En effet, ses solutions – reconnues et déployées au niveau mondial par de grands groupes industriels (automobile, aéronautique, énergie, chimie…) – s’intègrent pleinement avec l’offre du groupe BASSETTI, notamment son offre TEEXMA® for Quality qui permet de lutter contre la déperdition d’informations et des gains de temps considérables dans le traitement des non-conformités.

Gestion Electronique des Documents (GED), audits, non-conformités, résolution de problèmes (8D, PDCA, QRQC…), mise en place de plan d’actions, retours d’expérience… Cette suite logicielle a vocation à couvrir l’ensemble des besoins d’un Système de Management par la Qualité Totale – chaque module pouvant être intégré indépendamment ou combiné au sein d’une unique technologie. Les informations saisies et enregistrées dans la base de données étant tracées, vérifiées et facilement accessibles, TEEXMA® for Quality assure un transfert de connaissances efficient entre les parties prenantes. Cela s’avère particulièrement utile dans le cadre de la validation de la production, passant généralement par un système de contrôle qualité, que les entreprises mettent en place pour justifier le respect d’un certain nombre de normes (à commencer par l’ISO 9001).

En ce qui concerne les non-conformités, leur enregistrement, leur analyse et leur suivi sont entièrement optimisés. Un formulaire électronique permet aux services concernés de saisir rapidement et dans un format homogène l’ensemble des informations pertinentes. Les fiches de non-conformités sont ensuite routées automatiquement auprès du service qualité grâce au système de workflow intégré dans l’outil. L’interconnexion avec l’AMDEC est dans ce cas bidirectionnelle : ce dernier enrichit, à travers sa défauthèque, l’analyse des non-conformités alors que cette même analyse sert à mettre à jour l’AMDEC, les actions et la documentation associées.

Le groupe BASSETTI a pu déployer mondialement ses solutions de gestion des risques liés à la qualité au sein de nombreuses entreprises de divers secteurs industriels. Des mises en œuvre couronnées de succès, par exemple auprès de la SNCF, de nombreux équipementiers automobiles comme Forvia, Plastic Omnium et Signify ou encore de Framatome, leader international de l’énergie nucléaire.

De la digitalisation des différentes études de risques AMDEC à la mise en conformité réglementaire – par exemple vis-à-vis des normes ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 13485, EN 9100 -, la complémentarité de TEEXMA® for Quality avec Robust Engineering Software en fait une solution intégrée pour une couverture fonctionnelle du Management de la Qualité, et de la performance. Elle offre de considérables gains de temps et de productivité, en permettant aux personnels des centres de Recherche & Développement (R&D) et des laboratoires – notamment ceux effectuant du Contrôle Qualité (QC) – de tous types d’industrie de recentrer leur énergie sur leur cœur d’activité et des tâches à plus forte valeur ajoutée.