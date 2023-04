EDP Renewables poursuit son déploiement photovoltaïque avec la construction de son premier projet en France

Ce projet solaire est le premier pour EDPR dans le pays depuis son partenariat avec Kronos Solar

Il marque la première étape de son engagement à produire de l’électricité photovoltaïque en France

Le parc permettra l’approvisionnement en énergie d’environ 2 400 foyers

Kronos Solar EDPR, entreprise leader dans le développement de parcs solaires – basée en Allemagne et détenue en majorité par EDP Renewables – a débuté la construction de son premier parc photovoltaïque en France. Ce projet marque une nouvelle étape cruciale dans la présence d’EDPR en France, contribuant ainsi au développement d’une nouvelle technologie de production d’énergie renouvelable dans le portefeuille de l’entreprise.

Situé à Neuilly-sur-Suize, dans le nord-est du pays, au cœur de la Haute-Marne, le nouveau parc solaire aura une capacité installée de 5 MWc avec plus de 8 500 panneaux solaires photovoltaïques double face, technologie qui permet de capter les rayonnements solaires des deux côtés du panneau et de maximiser la production.

Le parc produira assez d’électricité pour alimenter l’équivalent de 2 400 foyers par an. Cette énergie propre permettra d’éviter l’émission de plus de 150 tonnes de CO 2 chaque année en Haute-Marne, tout en exploitant le potentiel solaire de la région et en maximisant sa transition vers un mix énergétique plus propre.

« La France a pour objectif de produire 33% d’énergie renouvelable, principalement solaire, en 2030. Grâce à son récent partenariat avec Kronos et à ses activités dans le monde entier, EDP Renewables est prête à accompagner la croissance du solaire. Notre nouvelle stratégie va fortement contribuer aux efforts de diversification dans le mix énergétique du pays et Neuilly-sur-Suize en est le parfait exemple. Ce parc est peut-être le premier en construction, mais il est le pionnier d’une longue liste. » souligne Etienne Thomassin, directeur général d’EDP Renewables France.

EDP Renewables prévoit de débuter la construction de nouveaux parcs solaires en France dans les mois à venir, ce qui témoigne de la volonté de l’entreprise d’accélérer la transition énergétique dans le pays et à l’échelle mondiale.

En fin d’année 2022, EDPR comptabilisait une capacité installée d’énergie solaire de plus de 1,6 GW répartie dans 7 pays. EDPR continue de diversifier ses installations solaires. Elles jouent d’ores et déjà un rôle clé, équivalent à 12% du portefeuille total d’EDPR.

Dans son nouveau business plan, EDP Renewables a prévu d’investir 20 milliards d’euros d’ici 2026 pour augmenter les installations d’énergies renouvelables, 40% étant alloués aux installations éoliennes terrestres en Europe. L’entreprise tend vers un mix technologique dans lequel le solaire représente la moitié : 40% pour le photovoltaïque à grande échelle et 10% pour la production solaire décentralisée.

À propos de Kronos Solar EDPR

Kronos Solar EDPR est une entreprise leader dans le développement de parcs solaires basée en Allemagne et présente dans trois autres pays européens : les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France. EDPR a acquis 70% de ses parts en 2022. L’Allemagne, qui est le marché intérieur de Kronos, représente près de 50% du portefeuille de développement solaire acquis.

EDP Renewables (Euronext: EDPR) est le quatrième producteur mondial d’énergie renouvelable avec une présence sur 28 marchés internationaux à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Amérique du nord et l’Asie. Basé à Madrid et possédant des bureaux à Houston, São Paulo, Singapour ou encore Paris, EDPR dispose d’un portefeuille de projets variés, d’actifs robustes et d’une excellence opérationnelle reconnue dans le renouvelable : des parcs photovoltaïques, éoliens terrestre et offshore (joint-venture 50/50 avec Ocean Winds) et des technologies complémentaires au renouvelable comme des batteries et de l’hydrogène vert.

EDPR est une filiale d’EDP (Euronext: EDP), leader de la transition énergétique, accordant une attention toute particulière à la décarbonation. Outre sa forte présence dans le renouvelable (avec EDPR et ses opérations hydroélectriques), EDP œuvre au côté des services publics au Portugal, en Espagne, au Brésil, notamment dans les réseaux électriques, les solutions pour les clients et la gestion de l’énergie.