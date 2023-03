Ecobonus : la MEL lance son programme anti-embouteillages « Changer, ça rapporte »

« Changer, ça rapporte », c’est le nouveau programme anti-embouteillages de la MEL qui récompense tous les automobilistes qui changent leurs habitudes, dès le mois de septembre 2023. Une grande première en France présentée, ce mardi 28 mars en conférence de presse par Damien Castelain, Président de la MEL. Les pré-inscriptions au programme seront ouvertes à compter du 3 avril prochain.

La MEL est concernée par les problématiques de pollution de l’air et de congestion de son trafic routier. Avec le programme « Changer, ça rapporte », la MEL souhaite inciter les conducteurs dits auto-solistes à changer leurs pratiques et les encourager à utiliser un autre mode déplacement lors des heures de pointe, à covoiturer, à télétravailler ou à décaler les trajets en dehors de ces moments.

Dès 2018, la Métropole s’est engagée pour la mise en place du dispositif « Ecobonus » afin d’inciter les particuliers à limiter l’usage de la voiture lors des congestions récurrentes aux heures de pointe et sur les axes autoroutiers de l’agglomération lilloise. Ce programme a pour objectif de :

limiter la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre

favoriser l’utilisation des moyens de transports les plus vertueux pour des déplacements pendulaires du quotidien : transports collectifs, covoiturage, vélo

pour des déplacements pendulaires du quotidien : transports collectifs, covoiturage, vélo soulager les principaux points de saturation de l’agglomération de quelques % de leurs volumes de trafic circulant aux heures de pointe afin de passer d’une situation saturée à une situation dense, suffisant à contribuer ainsi à une amélioration nette et visible du niveau de service des infrastructures ciblées

de l’agglomération de quelques % de leurs volumes de trafic circulant aux heures de pointe afin de passer d’une situation saturée à une situation dense, suffisant à contribuer ainsi à une amélioration nette et visible du niveau de service des infrastructures ciblées améliorer la fiabilité des temps de parcours des usagers des infrastructures routières de transport.

Le déploiement du programme Ecobonus est progressif. Dans un premier temps, il sera mis en place sur l’autoroute A1 dès le mois de septembre (sens entrant vers Lille à l’heure de pointe du matin de 7h à 9h et sens sortant à l’heure de pointe du soir de 16h30 à 18h30) et sur l’autoroute A23 (sens entrant vers Lille à l’heure de pointe du matin de 7h à 9h et sens sortant à l’heure de pointe du soir de 16h30 à 18h30).

Chaque trajet évité en voiture donnera droit au gain d’une récompense d’un montant de 2€ par trajet dans la limite de 80€ par mois qui seront versés directement sur le compte bancaire des participants. Pour cela, il faudra utiliser les transports en commun tels que le train ou le bus, prendre son vélo, pratiquer le télétravail, le covoiturage, décaler ses horaires de travail, sans oublier les modalités dites « hybrides » en utilisant son véhicule pour aller à une gare ou se stationner dans un parking relais. Les modifications d’itinéraires ne seront pas éligibles au dispositif.



Les étapes pour pouvoir participer au projet

Dès le 3 avril et jusqu’au 12 mai : ouverture des pré-inscriptions sur le site changercarapporte.fr Dès le mois de mai et jusqu’au mois de juin : vérification de l’éligibilité des automobilistes en détectant leurs passages sur les axes autoroutiers concernés à travers la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (la LAPI). Les caméras seront installées sur les portiques où sont implantés les panneaux à messages variables surplombant les axes autoroutier Pendant l’été, confirmation de la participation pour les conducteurs envisagés : Ils devront fournir des pièces justificatives (CNI, RIB notamment), accepter le règlement du programme et valider leur inscription définitive en créant leur compte sur l’application dédiée qu’ils chargeront sur leur téléphone mobile. Les conducteurs volontaires recevront un accompagnement à la prise en main de l’application pendant l’été. Au total, ils seront 5 000 participants Dès le mois de septembre et pendant 9 mois : déploiement opérationnel de la première tranche sur l’A1 et l’A23. Tout trajet évité sera déclaré sur l’application dédiée, permettant le versement de 2 € par trajet effacé, hors période de vacances scolaires.



Éviter un trajet pour se faire récompenser

Chaque trajet évité en voiture devra être signalé sur l’application mobile « Changer, ça rapporte » et donnera droit au gain d’une récompense d’un montant de 2 € par trajet dans la limite de 80 € par mois qui seront versés directement sur le compte bancaire des participants. Après avoir étudié plusieurs pistes, et suite au décret n°2022-1307 du 12 octobre 2022 autorisant dorénavant les collectivités territoriales à déléguer la gestion de leurs aides à la mobilité, la MEL a décidé d’établir un partenariat avec l’Agence de Services et de Paiements (ASP) afin qu’elle assure le versement des récompenses auprès des participants du programme.



Comment éviter un trajet ?

Télétravailler

Décaler ses horaires en utilisant son véhicule pour aller à une gare ou se stationner dans un parking relais.

en utilisant son véhicule pour aller à une gare ou se stationner dans un parking relais. Co-voiturer

Prendre le train ou le bus

Utiliser son vélo ou sa trottinette

Favoriser les mobilités hybrides

Les pré-inscriptions au programme Ecobonus « Changer, ça rapporte » seront ouvertes dès le 3 avril sur le site changercarapporte.fr. Pour rester informé de l’actualité du programme, les personnes intéressées peuvent également s’inscrire à la newsletter mensuelle du programme. Les modifications d’itinéraires ne seront pas éligibles au dispositif, ni les reports hors réseau autoroutier. Par ailleurs, le dispositif ne sera pas actif pendant les périodes de vacances scolaires prévues entre les mois de septembre 2023 et juin 2024.

Quels sont les objectifs du programme ?

Les modes de circulation, tenant compte de la capacité sur l’A1 et l’A23 aux heures de pointe et l’objectif de réduction du trafic de l’ordre de 6 % laissent espérer une diminution de trafic de

750 véhicules.

Pour vérifier si les objectifs sont atteints, la MEL confrontera les données trafic entre la période à laquelle le programme sera lancé et les années antérieures. La MEL bénéficiera également d’un bilan du nombre de participants, du nombre de trajets évités, des gaz à effets de serre évités ainsi que de la répartition des modes d’effacement déclarés par les usagers. À la fin de l’expérimentation prévue en juin 2024, la MEL communiquera sur les résultats de cette expérimentation.

Et après ?

Le programme Ecobonus « Changer, ça rapporte » est testé à titre expérimental pendant 9 mois, de septembre 2023 à juin 2024, sur l’autoroute A1 et A23. Si la MEL parvient à atteindre ses objectifs pour cette première expérimentation, qui concerne l’A1 et l’A23, le programme pourrait être déployé sur d’autres axes, à savoir l’A25 et la RN41 dans un deuxième temps puis sur l’A22 et une nouvelle fois sur l’A1 dans un troisième et dernier temps. Après juin 2024, le dispositif sera pérennisé avec un programme de fidélité en partenariat avec les commerçants du territoire.

Pour en savoir plus, retrouvez le dossier de presse de présentation du dispositif Ecobonus « Changer, ça rapporte ».