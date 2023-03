L’éditeur international de plateforme de gestion de l’information obtient les meilleurs scores dans les catégories métadonnées et modèle commercial. Cette reconnaissance confirme l’approche moderne et innovante basée sur les métadonnées de M-Files, lui permettant de se différencier des autres fournisseurs de plateformes de contenu.

M-Files, un leader mondial de la gestion de l’information, annonce sa nomination en tant que Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave™: Content Platforms, Q1 2023. La plateforme M-Files a reçu les meilleurs scores dans les catégories « métadonnées » et « modèle commercial », parmi les 26 critères évalués par Forrester pour les 13 fournisseurs de plateformes de contenu retenus. Forrester indique dans son rapport que « M-Files se distingue sur le marché des plateformes de contenu par sa vision unique basée sur les métadonnées, et se démarque ainsi de l’approche skeuomorphique centrée sur les dossiers, pratiquée par ses concurrents.

Forrester a également souligné les points suivants :

« M-Files offre des fonctionnalités puissantes pour les métadonnées, qui peuvent à la fois être utilisées pour automatiser les processus et la gouvernance des contenus, mais également constituer le socle de l’organisation des documents ».

« Sa plateforme est également performante pour la gestion documentaire, la création de contenu, et le partage sécurisé de documents en externe grâce à son module Hubshare. »

« Les organisations qui créent des documents complexes doivent adopter une approche structurée et basée sur les métadonnées. Elles exigent également de partager des informations en toute sécurité avec des interlocuteurs externes et ont besoin de disposer d’un dispositif parfaitement équilibré en matière de services de contenu collaboratifs, transactionnels et intelligents. Ces entreprises doivent se tourner vers M-Files.

« Nous sommes convaincus que le fait d’être nommé Strong Performer dans le rapport Forrester Wave témoigne de notre approche visionnaire et différenciée en matière de gestion documentaire, permettant aux PME et aux grandes entreprises d’avoir une longueur d’avance dans un environnement numérique dans lequel il est possible de travailler de n’importe où, » déclare Antti Nivala, fondateur et directeur général de M-Files. « Notre plateforme offre un retour sur investissement considérable aux entreprises, leur permettant d’offrir de meilleures expériences à leurs clients et de fournir un travail de meilleure qualité avec moins de risques. » M-Files considère également sa nomination dans le rapport Forrester comme la confirmation de sa capacité à fournir un avantage concurrentiel aux plus grandes entreprises mondiales, en garantissant que les informations sont partagées rapidement, sans difficulté, et de manière sécurisée, aux bonnes personnes.

Dans le cadre de son évaluation de M-Files, Forrester affirme que « M-Files est parfaitement adaptée aux cas d’usages complexes, pour les entreprises qui ont besoin de créer et intégrer des volumes importants de documents et pour les utilisateurs qui exigent d’effectuer des recherches détaillées, tels que dans les entreprises de services, les cabinets d’audit et les sociétés du secteur de l’ingénierie. »

Téléchargez un exemplaire du rapport The Forrester Wave™ Content Platforms, Q1 2023.

M-Files est la seule plateforme de gestion documentaire fondée sur une architecture entièrement basée sur les métadonnées, qui permet aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au moment où ils en ont besoin, d’automatiser les processus métier et de renforcer le contrôle de l’information. Selon The Total Economic ImpactTM of M-Files, une étude menée par Forrester Consulting en 2021 pour le compte de M-Files, la plateforme offre un retour sur investissement de près de 270% sur trois ans pour les PME et les grandes entreprises.

En février 2023, M-Files a renforcé son offre avec l’outil d’automatisation des documents nouvelle génération, M-Files Ment, permettant aux entreprises de créer des documents complexes à partir de données, plus facilement et de manière plus cohérente. La nouvelle plateforme offre aux entreprises des outils self-service uniques, qui donnent aux collaborateurs les moyens de publier du contenu de manière automatique de n’importe où et de générer des documents directement à partir de données tierces, de manière sécurisée et totalement conforme.

Pour découvrir comment M-Files de différencie de ses concurrents et offre un avantage concurrentiel aux entreprises grâce à des processus documentaires efficaces, fiables et sécurisés, rendez-vous sur le site : https://www.m-files.com/fr/.

À propos de M-Files

M-Files est un leader mondial de la gestion de l’information. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files permet aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au moment où ils en ont besoin, d’automatiser les processus métier et de renforcer le contrôle de l’information. Cela constitue un avantage concurrentiel et offre un bon retour sur investissement aux entreprises qui améliorent ainsi l’expérience client et la qualité du travail, tout en minimisant les risques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.m-files.com.