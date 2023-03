GTT annonce le renforcement de sa collaboration avec Microsoft sur les fonctionnalités Operator Connect

GTT travaille avec Microsoft Teams pour offrir une solution d’appels vocaux résiliente et facile à utiliser afin d’augmenter l’efficacité et la productivité des entreprises.

GTT Communications, Inc, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les organisations multinationales, annonce qu’il a été désigné comme partenaire certifié pour Microsoft Operator Connect, offrant aux clients une manière plus simple et plus fiable de gagner en productivité grâce aux services de voix sur IP SIP Trunking intégrés avec Microsoft Teams.

Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la voix sur IP de Microsoft Teams, l’outil de communications unifiées Operator Connect, permet aux administrateurs d’attribuer des numéros d’utilisateur Teams et une planification des appels plus rapidement et plus efficacement. GTT annonce sa capacité à fournir ce service à l’échelle mondiale.

« Le service Operator Connect de GTT offre un peering direct et une intégration avec Microsoft Teams dans le monde entier de manière à ce qu’il soit facile et rapide à déployer avec un support et une fiabilité de haut-niveau « , a déclaré Todd Kiehn, senior vice president of Strategy & Product chez GTT. « En tant que partenaire certifié, GTT propose désormais son service SIP Trunking intégré à Microsoft Teams afin d’offrir à ses clients une solution d’appel résiliente et facile à utiliser pour soutenir la productivité des collaborateurs. Pour nos clients existants comme pour les nouveaux, la solution conjointe est facile à mettre en place et offre un accès simple et rapide à des appels vocaux via une plateforme collaborative avec laquelle les collaborateurs de nos clients sont déjà familiers. »

Le SIP Trunking de GTT offre des fonctionnalités de communication professionnelle essentielles via une connexion IP unique, améliorant ainsi la collaboration et l’efficacité de l’infrastructure afin d’accompagner la productivité et l’efficacité. Le réseau SIP de GTT, mondial, entièrement redondant et robuste, a été spécialement conçu pour répondre aux exigences d’applications gourmandes en bande passante telles que Microsoft Teams. L’entreprise fournit le SIP Trunking à travers un réseau IP Tier 1, diversifié et à faible latence, qui couvre les six continents et comprend des contrôleurs de session en périphérie (Session Border Controllers ou SBC) redondants géographiquement pour faciliter l’évolutivité.

À propos de GTT

GTT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises internationales. L’opérateur conçoit et fournit des solutions qui s’appuient sur des technologies cloud, réseau et de sécurité avancées. Ses clients bénéficient d’un accompagnement local avec des consultant spécialisés, ainsi que des équipes support dans le monde entier. Des milliers d’entreprises nationales et multinationales utilisent son portefeuille d’applications comprenant du SD-WAN, et d’autres services de sécurité, Internet, VoIP et de connectivité. Sa force est son backbone IP mondial Tier 1, de premier plan, qui couvre plus de 260 villes sur six continents. La culture de l’entreprise place le client au cœur de son attention, en lui offrant une expérience hors pair, renforcée par son engagement pour une excellence opérationnelle et l’amélioration continue de ses pratiques commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance. Pour plus d’informations, visitez le site gtt.net.