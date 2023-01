Foxit intègre la conversion de fichiers PDF vers Microsoft Office à sa plateforme SDK

Cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux développeurs de bénéficier avec rapidité, efficacité et à moindre coût d’un outil de conversion autonome des fichiers PDF vers MS Office

Foxit, l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF et d’e-signature innovants qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents, annonce le lancement de Foxit PDF Conversion SDK, une bibliothèque polyvalente et hautement performante permettant de convertir des fichiers PDF en documents MS Office Suite (.docx, .xlsx, .pptx). Entièrement autonome, Foxit PDF Conversion SDK s’appuie sur la propre technologie de Foxit, sans faire appel à aucun logiciel tiers. Le module de conversion intégré au SDK Foxit a pour but d’aider les développeurs de logiciels de tous les secteurs à convertir des fichiers PDF vers MS Office en offrant un rendu homogène.

« Le SDK PDF de Foxit s’enrichit et s’adapte constamment pour faire en sorte de fournir aux développeurs les outils optimaux à mesure que leurs besoins et leurs projets évoluent », commente Frank Kettenstock, Chief Marketing Officer de Foxit. « Notre solution intégrée et fiable opère sur tous les types de fichiers et bénéficie de la confiance de certains des plus grands noms dans les principaux secteurs d’activité, notamment la banque, l’ingénierie, l’assurance, la gestion documentaire, la conformité et la santé. Nous connaissons l’importance cruciale de la conversion de PDF vers MS Office pour nos utilisateurs et nous sommes extrêmement heureux d’ajouter cette fonctionnalité à notre offre déjà très complète de solutions. »

Initialement disponible en version Windows et Web, le produit regroupe diverses bibliothèques (C/C++, Java, .NET, .NET Core, Node.js et Python) et intègre certaines des technologies les plus avancées dans le domaine des PDF. L’ajout de cette fonctionnalité au SDK de Foxit va faire franchir un nouveau palier aux workflows de conversion PDF chez les utilisateurs. Parmi les caractéristiques de Foxit PDF Conversion SDK :

• Technologie maison assurant un rendu homogène

• Excellence du support et de la maintenance

• Tarif extrêmement avantageux

• Disponibilité sur les plateformes les plus répandues à l’avenir

Pour en savoir plus sur la solution Foxit PDF Conversion SDK et ses apports pour les développeurs, rendez-vous sur https://developers.foxit.com/products/pdf-conversion-sdk/.





A propos de Foxit

Foxit est l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF et d’e-signature innovants, qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents. Foxit répond aux attentes de trois segments de marché. Foxit propose des logiciels de bureau, des applications mobiles et des services cloud faciles à adopter pour les utilisateurs finaux. Les solutions développeurs de Foxit permettent d’intégrer la puissante technologie PDF dans leurs applications. Pour l’automatisation de l’entreprise, Foxit fournit un logiciel serveur pour la gestion de documents PDF à grande échelle et le traitement de données. Foxit compte plus de 700 millions d’utilisateurs et 485 000 clients situés dans plus de 200 pays. L’entreprise possède des bureaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Asie, en Europe et en Australie.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.foxit.com/fr/