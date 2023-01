La chasse aux bonheurs est lancée chez Leonidas !

Et si on faisait durer le plaisir (encore) plus longtemps ?

Leonidas, qui est toujours sur le devant de la scène lorsqu’il s’agit de créer des moments de bonheur pour tous, promet cette année une chasse aux œufs inoubliable avec pas moins de 20 petits œufs en chocolat – dont deux nouveautés ! -, des figurines colorées et ludiques et enfin, un vaste assortiment de charmants emballages.

Et pour se faire plaisir avant Pâques, les amateurs de petits plaisirs gourmands pourront déjà se rendre chez leur chocolatier préféré dès le 15 février cette année ! Qui y résistera ?

Des chasses aux œufs colorées, savoureuses et … pétillantes !

Le petit œuf praliné pétillant lait, qui a récolté un vif succès ces dernières années, reçoit en 2023 la charmante compagnie d’un nouveau venu dans la gamme : le petit œuf Praliné pétillant noir. Dans l’un comme dans l’autre, la saveur mythique du praliné Leonidas se marie au pétillant tant apprécié. De quoi surprendre les papilles des petits et grands gourmands.

La seconde nouveauté de cette année est le petit œuf noix de coco chocolat au lait, fourré de crème de noix de coco. Un mariage de saveurs irrésistible !

Avec sa gamme de pas moins de 20 petits œufs au bon chocolat belge, durable et sans huile de palme, Leonidas a non seulement de quoi répondre à tous les goûts, mais aussi de quoi colorer à souhait les chasses aux œufs tant attendues.

Coutume oblige, les figurines Leonidas sont idéales pour attirer le regard de nos petits chérubins lors de la traditionnelle chasse à l’œuf mais aussi pour décorer une jolie table festive ou pour intégrer dans une joli composition à offrir. Elles se déclinent en diverses tailles et couleurs. Amusement garanti pour tous les âges !

Qui dit Pâques, dit aussi plaisir d’offrir

Leonidas, ayant opté délibérement pour des emballages durables, propose une nouvelle boite hexagonale en deux formats pour accueillir ses délicieux petits œufs de Pâques.

Également en deux formats, les jolies réglettes pouvant accueillir 12 ou 20 recettes de petits œufs. Un de chaque goût pour tester tout l’assortiment ?

Cette année, Leonidas remet à l’honneur son joli design d’emballages : le panier de la chasse aux œufs sur fond jaune orange très joyeux et dynamique. Celui-ci décore tous les emballages de Pâques comme la boite ovale carton, l’œuf métal, le cône et le ballotoeuf.

Aujourd’hui plus que jamais, le prix des chocolats Leonidas restent accessibles à tous pour un plaisir encore plus grand !



Réglette garnie de 12 petits oeufs : 9€

Réglette garnie de 20 petits oeufs : 14,90€

Boite hexagonale garnie 290g : 18,50€

Boite hexagonale garnie 460g : 23,90€

Boite ovale carton garnie 300g : 24,30€

Œuf métal garni 350g : 27,50€

Cône garni 300g : 16,40€

Œuf en chocolat garni 330g : 21,50€

