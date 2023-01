UN OUVRAGE CLÉ DE LA FONDATION ARC POUR DONNER DE L’ESPOIR AUX PRESQUE 4 MILLIONS DE FRANÇAIS TOUCHÉS PAR LE CANCER

Alors que se profile la Journée mondiale contre le cancer qui se tiendra le 4 février prochain, la Fondation ARC édite une nouvelle version de son ouvrage Les révolutions de la recherche sur le cancer. Un livre de sensibilisation gratuit, destiné au grand public, qui décrypte les formidables avancées de la recherche au cours de ces 20 dernières années. Ce nouveau volume délivre ainsi un véritable message d’espoir aux 9 millions de personnes concernées par le cancer en France, qu’il s’agisse des patients ou de leurs proches aidants. Accessible à tous, sans jamais verser dans le simplisme, cet ouvrage recèle de nombreuses informations et rassemble des témoignages d’experts. Il permet à chaque lecteur de mieux comprendre les évolutions thérapeutiques qui ont vu le jour ces dernières années, mais aussi de se projeter dans celles à venir.

Un livre grand public qui met la recherche scientifique à la portée de tous

Quelles sont les pratiques préventives à adopter pour éviter certains cancers ? Comment la data et l’intelligence artificielle font-elles avancer la recherche ? Pourra-t-on bientôt intervenir avant que ne se développent les tumeurs ? Ou encore, combien coûte, aujourd’hui, le cancer en France ? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans cette nouvelle édition de l’ouvrage Les révolutions de la recherche sur le cancer. Huit ans après le premier opus, la Fondation ARC a de nouveau conçu un livre à la fois didactique et pédagogique afin de rendre accessible au grand public un sujet qui peut sembler complexe : les efforts incroyables des chercheurs et des médecins pour vaincre le cancer et améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches.

À travers les éclairages de 25 experts, ainsi que des illustrations et des interviews, cet ouvrage fait le point sur les progrès les plus récents de la recherche. Il décrypte aussi les enjeux à venir et présente les solutions porteuses d’espoir pour prévenir, soigner et guérir les cancers. Un message positif adressé aux presque 9 millions de Français directement ou indirectement concernés par la maladie, soit 4 millions de personnes ayant reçu un diagnostic et 5 millions de proches aidants.

« Avec cet ouvrage, nous souhaiterions informer au moins 10 % de ce public, soit près de 1 million de personnes. Il est essentiel en effet d’accompagner les patients et leur famille dans leur parcours, en leur apportant une meilleure compréhension des enjeux liés à la recherche sur le cancer. Ce livre, qui intègre les toutes dernières avancées dans ce domaine, permet à notre fondation de réaffirmer sa conviction que seule la recherche permettra de vaincre le cancer et que l’information est essentielle pour aider les malades et leurs proches aidants », déclare Dominique Bazy, président de la Fondation ARC.

Un dispositif de diffusion large accompagnera la sortie du livre pour toucher le plus grand nombre. L’ouvrage sera notamment envoyé aux associations de patients, ainsi qu’à de nombreux professionnels de santé en lien avec les malades : centres de lutte contre le cancer, instituts de formation en soins infirmiers, étudiants en médecine, biologistes, médecins du travail, radiologues, etc.

6 chapitres pour 6 grands défis structurant la révolution scientifique

« À l’image des révolutions politiques, les révolutions scientifiques et médicales entraînent des changements systémiques profonds, dans une recherche de progrès au bénéfice des patients. La recherche en cancérologie vit aujourd’hui une de ces révolutions. Nous en faisons le récit dans cet ouvrage », précise le professeur Éric Solary, ancien président du conseil scientifique de la Fondation ARC et administrateur, qui a piloté la rédaction de cet ouvrage.

Le livre aborde de manière transversale et sur une centaine de pages les défis majeurs de la recherche pour les 10 prochaines années :

Chapitre 1 : la prévention se réinvente

Un éclairage pour mieux comprendre les politiques menées en matière de prévention, ainsi que l’évolution progressive vers une prévention 2.0, nécessaire pour plus d’efficacité et éviter un plus grand nombre de cancers.

Chapitre 2 : les nouveaux outils du diagnostic précoce

Une plongée au cœur des nouvelles technologies de pointe qui permettent déjà d’accélérer et d’individualiser le dépistage, mais aussi de calculer des scores de risque, grâce à la data. Des outils porteurs d’espoir qui augmentent chaque jour les chances de réussite des traitements.

Chapitre 3 : âge et cancer, mieux comprendre une relation ambiguë

Des cancers pédiatriques jusqu’aux pathologies se développant avec l’âge, ce chapitre explore les liens entre âge civil et âge biologique, afin de mieux comprendre les relations entre vieillissement et cancers.

Chapitre 4 : des traitements de plus en plus variés et ciblés

Révolution de l’immunothérapie, médicaments « sur mesure », ou encore nouveaux vaccins thérapeutiques… Une multitude de nouvelles pistes se dessinent, porteuses d’espoir.

Chapitre 5 : vaincre les résistances aux traitements

À la recherche des cellules dormantes, mais aussi de la diversité des cellules tumorales, les chercheurs tentent de comprendre les mécanismes de résistance pour mieux en venir à bout. Ce chapitre vise à explorer ces mécanismes essentiels dans le combat de la recherche pour bloquer les tumeurs.

Chapitre 6 : la qualité de vie

Au-delà des traitements, ce chapitre explore plus en détail les avancées en matière d’accompagnement du patient et de sa prise en charge pour une meilleure qualité de vie pendant et après les traitements.

De grands témoins pour éclairer les enjeux de la recherche

Au fil des pages, le lecteur apprend une série de bonnes nouvelles : les progrès des traitements, tout d’abord, même si un long chemin reste à parcourir, mais aussi le fait que 40 % des cancers sont en réalité dus à des causes évitables, donnant ainsi de vrais moyens d’agir.

Il découvre également des programmes de recherche innovants, tels que Lifetime, une technologie qui permet de déceler les anomalies dans les cellules avant même l’apparition d’un cancer. Il se retrouve aussi plongé dans les coulisses du financement de la recherche, comprenant ainsi à quel point les ponts entre acteurs publics et privés sont à consolider.

Des thématiques passionnantes, étayées par les points de vue de grands témoins – oncologues, généticiens, épidémiologistes… – qui partagent leur expérience et apportent leur éclairage sur un sujet donné.

Entre chaque chapitre, des « respirations » viennent rythmer la lecture et approfondir le débat : analyses économique, historique ou technique, mais aussi illustrations en forme de synthèse.

Enfin, le livre Les révolutions de la recherche sur le cancer présente les chiffres clés, ainsi que les repères chronologiques qui jalonnent l’histoire de la recherche en cancérologie. Un ouvrage à la fois utile et passionnant pour aborder simplement les contours d’un sujet éminemment complexe et qui nous concerne tous.