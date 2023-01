LinKinVax et Gustave Roussy collaborent pour mener une étude clinique HPV.DCVax de phase I/IIa pour le traitement de patients atteints d’un cancer oropharyngé associé au papillomavirus humain (HPV)

CD40HVac, un candidat vaccin thérapeutique en immuno-oncologie ciblant les cellules dendritiques

LinKinVax, société de biotechnologie au stade clinique, spécialisée dans les vaccins protéiques innovants, et Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe et classé au 3e rang mondial des meilleurs hôpitaux en cancérologie, annoncent une collaboration pour mener une première étude clinique de phase I/IIa avec CD40HVac, un nouveau candidat vaccin thérapeutique contre le cancer de la tête et du cou associé au HPV.

Les objectifs de l’étude (N° EUCT 2022-502930-25-00), dont le promoteur est Gustave Roussy, sont de démontrer la sécurité et l’immunogénicité du candidat vaccin CD40HVac, contre les HPV oncogènes, associé à l’adjuvant Poly-ICLC (Hiltonol®), chez des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou, et de déterminer la dose recommandée pour la phase 2, en fonction du profil de sécurité du candidat vaccin et de sa capacité à induire des réponses immunitaires. Plusieurs objectifs exploratoires sont également prévus pour estimer la survie sans progression et la survie globale.

LinKinVax développe CD40HVac, un vaccin thérapeutique contre les tumeurs malignes associées au HPV, basé sur une technologie innovante ciblant directement les cellules dendritiques (CD) qui jouent un rôle crucial dans l’immunité en stimulant et en régulant les réponses immunitaires. Une étude de population menée récemment aux États-Unis par le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) montre que 66 % des cancers du col de l’utérus, 55 % des cancers du vagin, 79 % des cancers de l’anus et 62 % des cancers de l’oropharynx sont attribuables aux HPV 16 et 18.

De nombreuses tumeurs induites par HPV peuvent être guéries grâce à de nouvelles approches thérapeutiques multidisciplinaires, mais il est important de développer de nouveaux vaccins thérapeutiques efficaces contre les cancers à HPV pour mieux répondre aux besoins des patients.

Le Pr. Yves Lévy, Directeur médical et scientifique de LinKinVax, commente : « Ce partenariat avec Gustave Roussy, qui permettra de lancer la première étude de phase 1, est une étape cruciale pour le développement de notre vaccin CD40HVac en immuno-oncologie thérapeutique. Il constitue une passerelle entre la recherche fondamentale et la recherche clinique destinée à accélérer l’innovation au bénéfice des patients. Avec Gustave Roussy, nous sommes impatients d’apporter une contribution que nous espérons majeure dans le traitement des cancers liés aux HPV ».

Le Dr. Caroline Even, Chef du service d’oncologie médicale à Gustave Roussy (Villejuif-Paris) ajoute : « Gustave Roussy et LinKinVax placent tous deux l’innovation et le partenariat au cœur d’une révolution humaine, scientifique et technologique dans la lutte contre le cancer, répondant ainsi au défi permanent de faire bénéficier les patients des avancées thérapeutiques les plus récentes grâce à l’innovation. Nous espérons que ce premier projet ouvrira la voie à une collaboration durable et synergique entre LinKinVax et Gustave Roussy ».

A propos de la technologie de LinKinVax

La plateforme vaccinale de LinKinVax est composée d’un anticorps monoclonal humanisé, fusionné aux régions des pathogènes d’intérêt, ciblant la molécule CD40 exprimée par les DC, cellules fondamentales pour la stimulation du système immunitaire. Les résultats obtenus démontrent l’intérêt de cette stratégie en raison de la faible quantité d’antigènes nécessaire pour activer le système immunitaire, avec ou sans adjuvant, et sa capacité à induire une réponse immunitaire cellulaire et humorale durable. Cette plateforme bénéficie également de l’expérience et la sécurité des vaccins protéiques utilisés à grande échelle depuis plus de 30 ans.

Trois candidats vaccins sont ou vont rentrer en phase clinique : un vaccin prophylactique contre le VIH actuellement en phase 1 (menée par Inserm/ANRS-MIE), un vaccin contre le SARS-CoV-2 couvrant les variants d’intérêt et le vaccin thérapeutique contre les cancers liés au papillomavirus.

A propos de LinKinVax

Créée en 2020 et pilotée par deux personnalités de renommée internationale qui combinent les expertises médicales, industrielles et business, André-Jacques Auberton-Hervé, Président d’Honneur et fondateur de SOITEC, Pr Yves Levy, MD, PhD, immunologiste, Directeur du Vaccine Research Institute (VRI/INSERM/UPEC). LinKinVax développe une plateforme vaccinale protéique innovante qui permet d’accélérer la mise à disposition de vaccins s’appuyant sur les travaux du VRI (Vaccine Research Institute). Cette plateforme vaccinale protéique dite « DC Targeting » est adaptable aux évolutions et mutations des pathogènes cibles. Pour plus d’informations www.linkinvax.com

Au sujet de Gustave Roussy :

Classé premier centre européen et troisième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L’Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie Paris Saclay Cancer Cluster. Source d’innovations thérapeutiques et d’avancées diagnostiques, l’Institut accueille près de 50 000 patients chaque année et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus dans des essais cliniques. Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr