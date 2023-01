Sony Pictures Entertainment prolonge son engagement avec IMAX Enhanced

Les prochaines sorties en salles, dont Spider-Man™ – Across the Spider-Verse, Gran Turismo et The Equalizer 3 seront diffusés en format IMAX Enhanced Premium pendant la période de promotion du divertissement à domicile

Sony Pictures Entertainment (SPE), DTS Inc, filiale d’Xperi Inc. (NYSE : XPER), et IMAX Corporation (NYSE : IMAX), annonce une expansion significative de l’écosystème IMAX Enhanced® avec l’engagement de SPE de sortir plusieurs nouveaux titres au format IMAX Enhanced dans leur catalogue de divertissement à domicile au cours des prochaines années.

La technologie IMAX Enhanced permet d’expérimenter de l’image, du son et une dimension propre à l’IMAX en dehors d’une salle de cinéma, en combinant un contenu 4K HDR exclusif, remastérisé numériquement par IMAX, et un son premium DTS:X® diffusé par le biais de plateformes d’électronique grand public et de streaming haut de gamme.

Le programme IMAX Enhanced continue de proposer du contenu premium pour les consommateurs du monde entier avec de nouveaux titres livrés en 4K HDR avec remastérisation numérique exclusive IMAX (DMR), un ratio élargi (certaines séquences) et son IMAX Signature Sound par DTS. Des titres sont proposés tels que Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody, A Man Called Otto, Madame Web, Gran Turismo, Spider-Man™ – Across the Spider-Verse et The Equalizer 3 ainsi que des coffrets exclusifs IMAX Enhanced et DTS:X UHD qui sont à venir. Les sorties IMAX Enhanced seront disponibles en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique.

« Notre engagement envers le programme IMAX Enhanced est total, avec de nombreux titres supplémentaires du catalogue de SPE, ainsi qu’une sélection de nouvelles sorties en salle pour un divertissement à domicile de premier ordre. Le succès de notre premier déploiement de contenus SPE en format IMAX Enhanced nous a montré que nos téléspectateurs veulent davantage de qualité supérieure dans leurs foyers », a déclaré Pete Wood, vice-président senior, ventes numériques, distribution, chez SPE. « L’accord d’aujourd’hui souligne la croyance de SPE dans la valeur des expériences de visionnage de haute qualité qu’IMAX Enhanced est capable d’apporter aux consommateurs avertis. »

« Cette annonce est la dernière phase importante pour IMAX Enhanced alors que Sony Pictures Entertainment, IMAX et DTS continuent de travailler ensemble pour redéfinir les expériences de divertissement de haute qualité à la maison et au-delà », a déclaré Vikram Arumilli, vice-président senior et directeur général, streaming et technologie grand public, chez IMAX Corporation. « Nous sommes ravis de créer une nouvelle valeur pour les spectateurs du monde entier en diffusant les films actuels et futurs de SPE les plus populaires avec l’expérience de visionnage la plus immersive possible. »

« DTS est passionné par la création d’expériences extraordinaires, que ce soit à la maison ou en déplacement », a déclaré Bill Neighbors, directeur du contenu chez Xperi. « Faire l’expérience d’un film avec le son DTS permet au spectateur de se sentir partie prenante de l’histoire – et constitue une expérience mémorable. Associé à l’expérience visuelle IMAX inégalée, cet écosystème permet aux fans d’atteindre de nouveaux sommets. C’est vraiment une opportunité mutuelle fantastique de poursuivre notre partenariat avec SPE et IMAX et d’apporter des expériences hors du commun dans les foyers des consommateurs. »

Le format IMAX Enhanced, disponible sur les plateformes de streaming les plus populaires dans le monde entier, utilise la toute nouvelle technologie de remasterisation numérique exclusive développée par IMAX pour offrir une image 4K HDR ultra réaliste avec des couleurs et un contraste époustouflants. Certains contenus IMAX Enhanced offre avec le ratio élargi caractéristique d’IMAX jusqu’à 26 % d’images supplémentaires. IMAX et DTS se sont également associés à des mixeurs de son hollywoodiens primés pour utiliser une variante spéciale de la technologie codec DTS:X afin d’offrir une expérience sonore de qualité cinéma signée IMAX sur les appareils grand public. Pour garantir une lecture optimisée du contenu IMAX Enhanced totalement immersif, les deux sociétés ont également déployé un mode IMAX sur certains appareils certifiés, méticuleusement calibré pour offrir la meilleure expérience de visionnage et d’écoute quand et où les consommateurs le demandent.

Pour plus d’informations sur IMAX Enhanced : www.IMAXenhanced.com.

—

Déclaration de Safe Harbor

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les informations dont dispose Xperi à date, ainsi que sur les attentes actuelles de Xperi qui comportent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives peuvent impliquer des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’amener les résultats, les performances ou les réalisations de Xperi à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, celles relatives à la disponibilité, aux caractéristiques, aux avantages, aux fonctionnalités, aux attributs et au calendrier de lancement des produits et services connexes de Xperi. Ces risques, ainsi que d’autres risques liés à l’activité, sont plus amplement présentés dans les documents déposés par Xperi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris la déclaration d’enregistrement de Xperi sur le formulaire 10 déposée dans le cadre de la scission.

—

A propos de DTS, Inc.

Depuis 1993, DTS se consacre à rendre le monde plus sonore. Grâce à ses solutions audio pionnières pour les appareils mobiles, les systèmes de cinéma à domicile, le cinéma et bien plus encore, DTS offre aux auditeurs du monde entier des expériences audio immersives et engageantes d’une qualité incroyable. Désormais, DTS alimente les technologies d’imagerie et de détection. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.dts.com.

A propos de Xperi Inc.

Xperi invente, développe et fournit des technologies proposant des expériences nouvelles. Les technologies Xperi, délivrées via ses marques (DTS®, HD Radio™, TiVo®), et par sa startup, Perceive, et IMAX Enhanced® – un partenariat entre IMAX et DTS – sont intégrées dans des milliards d’appareils grand public et de plateformes médias dans le monde, alimentant les appareils intelligents, les voitures connectées et les expériences de divertissement. Xperi a créé un écosystème unifié qui atteint des consommateurs très engagés conduisant à de la valeur ajoutée pour les partenaires, les clients et les consommateurs.

Xperi, DTS, HD Radio, Perceive, TiVo et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de Xperi Inc. ou de sociétés affiliées aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés, de marques et de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

A propos de IMAX Corporation

IMAX, innovateur en matière de technologie du divertissement, associe des logiciels, une architecture et des équipements exclusifs pour créer des expériences qui vous emmènent au-delà de votre siège, dans un monde que vous n’avez jamais imaginé. Les plus grands réalisateurs et studios utilisent les cinémas IMAX pour entrer en contact avec le public de manière extraordinaire et, à ce titre, le réseau IMAX fait partie des plateformes de distribution en salle les plus importantes et les plus réussies pour les films à grand spectacle du monde entier. La société de technologie de streaming SSIMWAVE, une filiale d’IMAX, est un leader dans les solutions de qualité vidéo pilotées par l’IA pour les entreprises de médias et de divertissement.

Le siège social d’IMAX est situé à New York, Toronto et Los Angeles, avec des bureaux supplémentaires à Londres, Dublin, Tokyo et Shanghai. Au 30 septembre 2022, il y avait 1 703 systèmes de cinémas IMAX (1 622 multiplexes commerciaux, 12 destinations commerciales, 69 institutionnels) exploités dans 87 pays et territoires. Les actions d’IMAX China Holding, Inc, filiale d’IMAX Corporation, se négocient à la Bourse de Hong Kong sous le code boursier « 1970 ».

IMAX®, IMAX® Dome, IMAX® 3D, IMAX® 3D Dome, Experience It In IMAX®, The IMAX Experience®, An IMAX Experience®, An IMAX 3D Experience®, IMAX DMR®, DMR®, Filmed For IMAX™, IMAX LIVE™, IMAX Enhanced™, IMAX nXos®, SSIMWAVE® and Films to the Fullest®, sont des marques et des noms commerciaux de la société ou de ses filiales qui sont enregistrés ou protégés par les lois de diverses juridictions. Pour plus d’informations : www.imax.com. Vous pouvez également vous connecter avec IMAX sur Instagram (www.instagram.com/imax), Facebook (www.facebook.com/imax), Twitter (www.twitter.com/imax), YouTube (www.youtube.com/imaxmovies) et LinkedIn (www.linkedin.com/imax).

A propos de Sony Pictures EntertainmentSony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Group Corporation, dont le siège est à Tokyo. Les activités mondiales de SPE englobent la production, l’acquisition et la distribution de films cinématographiques, la production, l’acquisition et la distribution de programmes télévisés, les réseaux de télévision, la création et la distribution de contenu numérique, l’exploitation de studios et le développement de nouveaux produits, services et technologies de divertissement. Sony Pictures Television exploite des dizaines de sociétés de production en propriété exclusive ou en coentreprise dans le monde entier. Les organisations de production du Motion Picture Group de SPE comprennent Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions et Sony Pictures Classics. Pour plus d’informations : http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html.