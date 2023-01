Vestel dévoile au CES 2023 une nouvelle gamme de Smart TV Powered by TiVo

Les premières Smart TV Powered by TiVo devraient être livrées dès le printemps 2023 sous les marques Vestel, Daewoo, Regal, Hitachi, Telefunken et JVC, notamment.

TiVo, la société rassemblant les programmes de divertissement et filiale à 100 % de Xperi Inc. (XPER : NYSE), et Vestel, l’un des trois premiers fabricants européens de téléviseurs, annonce que, dans le cadre d’un accord pluriannuel, multi-pays et portant sur plusieurs millions d’unités, les premiers Smart TV Powered by TiVo™ devraient être livrés dès le printemps 2023. Ses TVs seront dotés des puces de MediaTek, une société mondiale de semi-conducteurs sans usine permettant la fabrication de plus de deux milliards d’appareils connectés par an. Lors de leur sortie, les consommateurs du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et de la Turquie pourront acheter des Smart TV Powered by TiVo sous des marques telles que Vestel, Daewoo, Regal, Hitachi, Telefunken et JVC.

Pour la première fois, Xperi a annoncé sa nouvelle plateforme média indépendante à l’IFA 2022 et a accueilli Vestel comme son premier partenaire OEM (Original Equipment Manufacturer – fabricant d’équipement d’origine). Vestel utilisera le nouveau TiVo OS, une plateforme neutre unique en son genre, qui vise à donner aux OEM un contrôle nettement plus important sur l’expérience utilisateur afin d’accroître la notoriété de la marque, l’engagement et la monétisation à grande échelle. Sans les limitations d’un système fermé, la plateforme neutre redonne le contrôle aux consommateurs, leur permettant de profiter du divertissement à leurs conditions, pour une expérience ultime de divertissement à domicile.

« Chez Xperi, nous avons construit une plateforme capable d’offrir un meilleur engagement des téléspectateurs grâce à une expérience utilisateur impartiale, centrée sur le contenu, où la télévision hybride en direct et les services de streaming s’intègrent totalement de manière personnalisée. Ce qui permet de trouver, de regarder et de profiter facilement du contenu à travers des écosystèmes cloisonnés », a déclaré Jon Kirchner, directeur général chez Xperi. « Contrairement aux plateformes existantes, qui sont largement construites autour de jardins clos (cloisonnements), nous permettons aux OEM d’apparaître avec leur marque, de conserver la propriété du client et de participer à la monétisation à long terme de la CTV tout au long du cycle de vie de la TV. Nous sommes heureux de nous associer à Vestel pour mettre sur le marché des Smart TV qui permettent aux consommateurs de se débarrasser de l’encombrement des options de streaming et de contenu linéaire avec une découverte simplifiée et universelle. »

La nouvelle gamme de téléviseurs de Vestel utilise Powered by TiVo OS, une plateforme de Smart TV rationalisée facilitant la recherche de contenus et les recommandations personnalisées. Elle offre une configuration simple et une expérience utilisateur intuitive, permettant aux consommateurs de choisir et de contrôler la découverte de contenus à travers leurs applications de streaming préférées. À la pointe de l’innovation, la nouvelle plateforme Powered by TiVo de Vestel offre les dernières technologies avec la meilleure navigation vocale de sa catégorie et des personnalisations uniques pour profiter de la télévision.

« Alors que le nombre de services vidéo disponibles ne cesse d’augmenter, la découverte de contenus reste un point sensible pour les consommateurs lorsqu’ils effectuent des recherches dans différents services de contenu vidéo », a déclaré Turan Erdoğan, directeur général de Vestel. « Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise qui partage nos valeurs en termes de priorité au client et de présenter notre nouvelle gamme de Smart TV Powered by TiVo offrant aux consommateurs l’expérience qu’ils souhaitent. »

TiVo OS intégrera également TiVo+, un réseau de contenus gratuit permettant aux consommateurs d’accéder à plus de 160 chaînes gratuites et à 100 000 heures de contenus. Stingray, déjà disponible dans le monde dans la gamme de contenus TiVo OS, ajoute 26 chaînes au réseau de contenus TiVo+.

« Stingray est très heureux d’être un partenaire du lancement TiVo-Vestel, cette plateforme dynamique. L’expérience utilisateur révolutionnaire de TiVo rend notre contenu musical et de divertissement premium plus accessible à nos téléspectateurs. La recherche de contenus n’a jamais été aussi simple, et les recommandations proposent le bon contenu au bon public », a déclaré David Purdy, directeur des revenus de Stingray. « Dans un monde où les services de streaming se multiplient, TiVo fournit du contenu de manière personnalisée aux consommateurs pour une meilleure expérience de ce qu’ils aiment et ce qu’ils découvriront ensuite. »

Pour plus d’informations sur Powered by TiVo Smart TV : https://business.tivo.com/products-solutions/stream.

Déclaration de Safe Harbor

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les informations dont dispose Xperi à date, ainsi que sur les attentes actuelles de Xperi qui comportent des risques et des incertitudes. Les déclarations prospectives peuvent impliquer des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’amener les résultats, les performances ou les réalisations de Xperi à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, celles relatives à la disponibilité, aux caractéristiques, aux avantages, aux fonctionnalités, aux attributs et au calendrier de lancement des produits et services connexes de Xperi. Ces risques, ainsi que d’autres risques liés à l’activité, sont plus amplement exposés dans les documents déposés par Xperi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris la déclaration d’enregistrement de Xperi sur le formulaire 10 déposée dans le cadre de la scission.

A propos de Xperi Inc.

Xperi invente, développe et fournit des technologies proposant des expériences nouvelles. Les technologies Xperi, délivrées via ses marques (DTS®, HD Radio™, TiVo®), et par sa startup, Perceive, et IMAX Enhanced® – un partenariat entre IMAX et DTS – sont intégrées dans des milliards d’appareils grand public et de plateformes médias dans le monde, alimentant les appareils intelligents, les voitures connectées et les expériences de divertissement. Xperi a créé un écosystème unifié qui atteint des consommateurs très engagés conduisant à de la valeur ajoutée pour les partenaires, les clients et les consommateurs.

Xperi, DTS, HD Radio, Perceive, TiVo et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de Xperi Inc. ou de sociétés affiliées aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés, de marques et de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

A propos de Vestel Composé de 24 sociétés, le groupe Vestel est un fabricant multi-sectoriel qui opère dans les domaines de l’électronique grand public, du gros électroménager, des écrans professionnels, de l’automobile, des solutions de batteries et des chargeurs de véhicules électriques. Témoignage de l’importance mondiale de Zorlu Holding dans de nombreux secteurs technologiques, Vestel prospère non seulement en Turquie, mais aussi par l’intermédiaire de 14 autres filiales créées dans diverses régions du monde. Grâce à son complexe de fabrication et de R&D renommé, Vestel exporte vers 158 pays et conserve sa position d’acteur mondial. Pour plus d’informations : www.vestelinternational.com