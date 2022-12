Plan Piscine II : construire de nouvelles piscines pour développer la pratique de la nage et mieux équiper le territoire

Dès 2003, la MEL est intervenue sur le réseau de piscines et de centres aquatiques de la Métropole afin de favoriser l’égal accès des scolaires à l’apprentissage de la natation et contribuer au rayonnement de la MEL par la construction de piscines moins énergivores, capables d’accueillir des compétitions. Afin de poursuivre son action, la MEL met en place son deuxième plan piscine qui conforte ses ambitions et fixe de nouveaux objectifs.

Selon la Cour des Comptes, plus de 50% des 4 135 piscines françaises ont été construites avant 1977 et sont donc obsolètes. À cela s’ajoute qu’aujourd’hui 1 Français sur 7 ne sait pas nager. La natation revêt donc plus que jamais, un enjeu politique, sociétal et éducatif.

Les 3 ambitions du Plan Piscine 2

La MEL a fait réaliser un diagnostic des piscines publiques recensées sur son territoire et une analyse des besoins de la population. Cette étude a souligné un accès encore inégal des scolaires de la métropole à la natation ainsi que des temps de déplacements importants pour s’y rendre. Par ailleurs 2/3 des piscines dans la MEL ont plus de 30 ans et ne répondent plus aux critères de performance énergétique et de confort modernes. Face à ce constat, les élus métropolitains adoptent un nouveau plan piscine ambitieux qui fixe 3 objectifs :

Soutenir les piscines existantes à travers le fonds de concours en investissement. Il s’agit d’assurer la pérennité des équipements actuels en vue de diminuer les charges de fonctionnement pour les communes et répondre aux enjeux de maîtrise d’énergie. Cette aide apportée aux communes permet notamment d’initier des projets de construction et de rénovation des piscines existantes. La participation de la MEL se fait à hauteur de 50 % des travaux afin d’améliorer les conditions d’accueil et l’apprentissage de la MEL, soit plus de 2 millions d’euros chaque année et plus de 26 millions d’euros depuis sa mise en place. 27 piscines du territoire ont déjà pu bénéficier de ce dispositif leur permettant ainsi la réalisation d’importants travaux. Accompagner les communes dans l’apprentissage de la natation pour les scolaires à travers le fonds de concours en fonctionnement. Cela implique un effort supplémentaire pour la MEL, qui réévalue ainsi l’aide à l’apprentissage qu’elle verse aux communes du territoire par entrée scolaire dans chaque établissement, passant de 2,5€ à 3€. L’impact de cette réévaluation de l’aide à l’apprentissage induit un passage des dépenses à 2,6 millions d’euros par an contre 2 millions actuellement. Cette aide permet de développer l’apprentissage de la natation pour les scolaires, conformément aux recommandations de l’Éducation nationale et à l’adoption du plan pluriannuel d’actions voté en 2005 pour renforcer l’apprentissage scolaire de la natation qui était déficitaire. Le public concerné est l’ensemble des scolaires (primaires et secondaires) des établissements publics et privés situés sur le territoire de la MEL, soit près de 935 000 entrées scolaires subventionnées chaque année. Construire de nouvelles piscines pouvant accueillir les jeunes qui apprennent à nager et les clubs métropolitains de haut niveau.

Un appel à manifestation d’intérêt pour recenser les communes volontaires

Dans le cadre de ce Plan Piscine II, la MEL assurera la construction et l’exploitation des nouvelles piscines de son territoire. Afin de recenser les communes intéressées pour se doter d’un tel équipement, la MEL lance un appel à manifestation d’intérêt. Pour être éligibles, les communes devront remplir quatre critères :

Être dans une zone en déficit de bassins d’apprentissage de la natation. Plusieurs communes associées pourront, dès lors, faire valoir leur intérêt à accueillir un équipement métropolitain et à mutualiser avec la MEL leurs besoins en termes de bassins ;

Accueillir des clubs de haut niveau dans cette zone ;

Disposer d’un foncier d’implantation maîtrisé par une commune ou la MEL et compatible avec le projet ;

Respecter les contributions fixées : les communes devront financer 30 % des travaux et contribuer à 50 % du déficit d’exploitation.

Les communes intéressées feront part à la MEL de leur intention, confirmée par délibération de leur part, à compter de janvier 2023. Sur la base de ces manifestations d’intérêt et si elles respectent les quatre critères, la MEL portera et financera l’étude de programmation de l’équipement envisagé. Les résultats de cette étude permettront au Conseil métropolitain et aux communes de se prononcer sur le lancement des opérations et leur plan de financement.

Les chiffres clés

2/3 ⟶ des piscines dans la MEL ont plus de 30 ans

27 ⟶ piscines du territoire ont bénéficié du fonds de concours en investissement

3 € ⟶ montant versé par la MEL pour chaque entrée scolaire

2,6M€ ⟶ montant consacré chaque année pour encourager la natation scolaire

935 000 ⟶ entrées scolaires subventionnées par la MEL, chaque année

« Aujourd’hui, nous adoptons un Plan Piscine II très ambitieux qui fixe plusieurs objectifs : soutenir les piscines existantes, accompagner l’apprentissage de la nage et construire de nouvelles piscines. Ce plan permettra d’équiper les territoires les moins dotés pour renforcer notre ambition en faveur du développement des clubs de haut niveau et de l’apprentissage de la natation par les enfants. Il permettra également de poursuivre notre accompagnement des communes confrontées aux enjeux de développement durable et de sobriété énergétique. » Damien Castelain, Président de la MEL