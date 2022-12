Journées des universités et des formations post-bac : 700 formations représentées pour préparer son orientation

L’édition 2023 des Journées des universités et des formations post-bac se tiendra les 12 & 13 janvier 2023 au nouveau Parc des Expositions de Strasbourg, rue Fritz Kieffer. Les lycéens pourront se renseigner sur les formations qui les intéressent et préparer leur future vie d’étudiant. Des enseignants, des étudiants et des conseillers d’orientation seront à disposition des lycéens pour répondre à toutes leurs interrogations.

Un salon pour préparer son orientation de nouveau en présentiel

Après deux années consécutives en virtuel, le salon fait son retour en présentiel au nouveau Parc des Expositions de Strasbourg. Le nouveau Parc des expositions ouvert depuis le 2 septembre 2022, propose des conditions optimales pour l’accueil des organismes de formation de l’académie et des 20 000 visiteurs lycéens et parents attendus. C’est une occasion unique pour échanger directement avec les étudiants, les enseignants et les responsables de formation.

Les JU permettent aux lycéens de clarifier leur projet d’études dans l’enseignement supérieur. Après avoir préparé leur visite sur www.ju-strasbourg.fr, les lycéens pourront échanger avec les 135 exposants sur les 700 formations présentées. Ils pourront également s’entretenir avec des conseillers d’orientation sur le stand « Points conseil flash », et obtenir des renseignements sur la plateforme Parcoursup au sein de l’Espace Orientation et à travers des conférences.

Une édition labellisée Eco-Manifestation Alsace

Les Journées des Universités et des formations post-bac ont obtenu le label « éco-manifestation » de niveau 1 et tous les partenaires du projet œuvrent pour garantir, aux visiteurs, une approche respectueuse de l’environnement.

Éco-Manifestations Alsace assure la promotion de la culture écoresponsable dans le cadre général du développement durable auprès des organisateurs de manifestations de tout type (culturelles, sportives, populaires, institutionnelles…).

Un stand dédié au projet Noria

Le projet NORIA (Nouvelle approche pour l’ORIentation post-bac en Alsace) a pour objectifs de donner et de soutenir l’ambition des publics éloignés des études, de faciliter l’orientation de tous, d’adapter les dispositifs pour que chacun puisse trouver, au moment et à l’endroit qui lui conviennent, et sous la forme qui lui correspond, les informations et l’accompagnement qui répondront à ses attentes.

Porté par les Université d’Alsace, l’Académie de Strasbourg, la Haute École des Arts du Rhin et l’association AFEV, le projet NORIA a développé plusieurs outils numériques et organise des temps forts en présentiel tout au long de l’année pour faciliter, au public lycéen, « L’orientation … sans pression ».

Un espace démo métiers proposé par la Région Grand Est

La Région Grand Est invite le public à découvrir la réalité des métiers du sanitaire et du social : Infirmier, sage-femme, masseur-kinésithérapeute, éducateur spécialisé, opticien, assistant de service social et bien d’autres dans son espace démo. Au programme : démonstrations métiers, casques de réalité virtuelle, care-game, simulateurs de vieillissement, autant d’outils à la disposition pour se projeter dans le secteur et éclairer ses choix d’orientation.

Des conférences

Jeudi 12 janvier 2023

9h30 & 14h : Les Bachelors Universitaires de Technologie (B.U.T)

10h15 & 14h45 : La Licence Sciences pour la Santé

11h & 15h30 : Les métiers de l’enseignement

11h45 : Parcoursup et outils d’aide à l’orientation

16h15 : Post-bac : mode d’emploi pour les parents

Vendredi 13 janvier 2023

9h30 : Parcoursup et les outils d’aide à l’orientation

10h15 & 14h45 : Les métiers de l’enseignement

11h & 15h30 : La Licence Sciences pour la Santé

11h45 : Les Bachelors Universitaires de Technologie (B.U.T)

14h : Post-bac : mode d’emploi pour les parents

Informations pratiques

Les 12 & 13 janvier 2023.

De 9h à 17h.

Lieu : Nouveau Parc des Expositions de Strasbourg

1 Pl. Adrien Zeller (entrée côté Av. Herrenschmidt) – 67000 Strasbourg

Pour plus d’informations sur le salon : https://www.ju-strasbourg.fr/

Les Journées des universités et des formations post-bac sont organisées par Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et d’insertion professionnelle de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Strasbourg et l’ONISEP. Cette manifestation est soutenue par l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et la ville de Haguenau.