Theo CURIN, nageur paralympique multi récompensé devient ambassadeur CUPRA

CUPRA est fière d’annoncer l’arrivée de Théo CURIN au sein de la CUPRA Tribe française. Cet athlète multi récompensé jongle entre une carrière de nageur paralympique, de chroniqueur, de mannequin et d’acteur. Une vie électrisante ponctuée de défis fous (ou incroyables/phénoménals/fantastiques) à l’image de sa traversée à la nage du lac Titicaca en 2021. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que CUPRA intègre Théo dans sa CUPRA Tribe et l’accompagnera au quotidien dans ses futures aventures.

CUPRA affirme dès à présent son soutien à Théo. La marque Espagnole a notamment accompagné le sportif en qualité de partenaire officiel lors de son dernier challenge : le défi Coronda. Le nageur a participé le 15 novembre dernier au marathon aquatique Santa Fe-Coronda, une course de nage en eau libre d’environ 57 km qui relie les villes de Santa Fe et Coronda en Argentine. Créée en 1961, cette course a réuni les meilleurs nageurs internationaux en eau libre (environ 30 nageurs, hommes et femmes confondus). CUPRA était aux côtés de Théo à l’occasion de cette aventure sportive et humaine hors du commun qu’il a réussi avec succès en devenant le premier nageur handisport à terminer la course.

« Je suis fier d’être associé à CUPRA et de faire désormais partie de la CUPRA Tribe. Les valeurs de dépassement de soi, de performance et d’audace que prône la marque sont celles que je partage au travers de mon parcours. CUPRA s’est également engagée à mes côtés à l’occasion du Défi Coronda et je suis ravi que cet événement ait marqué le début de notre relation.», a déclaré Théo CURIN.

En tant que membre de la CUPRA Tribe, Théo a choisi le CUPRA Formentor VZ e-HYBRID de 245 ch pour l’accompagner dans son quotidien. Afin d’être autonome dans tous ses déplacements, le véhicule a été adapté au handicap de Théo et dispose d’un système d’accélérateur électrique et d’un système de frein mécanique. En effet, Théo pilote la CUPRA Formentor avec le bras droit posé dans une emboîture et se sert du bras gauche pour tourner le volant.

La CUPRA Formentor VZ e-HYBRID de 245 ch permet de se déplacer en ville sans la moindre émission, avec une autonomie allant jusqu’à 63 km suivant le cycle WLTP. Dans le même temps, sa puissance combinée de 245 ch autorise une conduite sportive. Le Formentor allie un design extérieur contemporain avec un intérieur sophistiqué et des matériaux de haute qualité. Enfin, la CUPRA Formentor dispose d’une large gamme de huit motorisations, dont deux versions hybrides rechargeables et une version ultra sportive de cinq cylindres.

« Nous sommes très heureux que Théo Curin rejoigne la CUPRA Tribe. Théo a démontré son esprit de conquête à de multiples reprises au travers de son parcours en qualité d’athlète, mannequin ou encore d’acteur. CUPRA s’aligne parfaitement avec cette volonté d’explorer de nouveaux territoires. Nous avons déjà pu vivre l’aventure du Défi Coronda ensemble et ce n’était que le début de notre engagement aux côtés de Théo. Cette collaboration sera marquée par des très beaux projets commun au cours des prochains mois. », déclare Robert Breschkow, Directeur de CUPRA France.

CUPRA est ravie d’accueillir Théo au sein de la CUPRA Tribe et lui souhaite la bienvenue dans cette nouvelle aventure !