Domain Therapeutics renforce son comité scientifique avec la nomination de deux spécialistes de l’immuno-oncologie de renommée mondiale

Prof Antoine Italiano, Institut Bergonié à Bordeaux

Prof John Stagg, Centre Hospitalier Universitaire et Institut du Cancer de Montréal

Domain Therapeutics, société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments innovants ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) appliqués à l’immuno-oncologie, annonce aujourd’hui la nomination des Prof Antoine Italiano et Prof John Stagg à son comité scientifique.

Prof Antoine Italiano, MD PhD, est oncologue médical à l’Institut Bergonié, et Professeur de médecine à Bordeaux. Il est responsable de l’unité d’essais cliniques de phase I en charge de contribuer au développement précoce de nouveaux médicaments contre le cancer, dont les petites molécules, les anticorps monoclonaux, les virus oncolytiques et les thérapies cellulaires. Il est également impliqué dans la recherche clinique et translationnelle dans le domaine des tumeurs rares et des sarcomes. Prof Antoine Italiano est diplômé de l’Université de Nice, et a effectué son post-doctorat au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. Il a été Investigateur Principal de plus de 100 essais cliniques de phase I au cours des cinq dernières années, ainsi que de plus de 50 études de phase II et III consacrées aux sarcomes.

Prof John Stagg, PhD, attaché à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, Investigateur Principal au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), et à l’Institut du cancer de Montréal qui en dépend. Co-fondateur et Conseiller Scientifique de Surface Oncology, et auparavant Conseiller Scientifique de Tarus Therapeutics, Prof Stagg est un expert mondialement reconnu, qui se consacre aux mécanismes de l’immunosuppression. Son laboratoire étudie les processus immunologiques importants dans la progression du cancer et la formation des métastases. Il compte à son actif une découverte majeure en immuno-oncologie : l’identification de la protéine CD73 comme nouvelle cible thérapeutique pour le traitement du cancer.

Prof Antoine Italiano et Prof John Stagg rejoignent Dr Silvio Gutkind et Dr Michel Bouvier au sein du CCS de Domain Therapeutics.

Dr Michel Bouvier, Président du Comité consultatif scientifique de Domain Therapeutics déclare: « À l’heure où Domain Therapeutics s’achemine vers les phases cliniques du développement d’immunothérapies distinctives, basées sur les RCPG, qui permettront un traitement plus ciblé du cancer, nous sommes très heureux que ces deux éminents spécialistes viennent renforcer le comité consultatif scientifique de la Société. Je leur souhaite la bienvenue et me réjouis de notre collaboration à une étape passionnante du développement de Domain. »

Pascal Neuville, Directeur Général de Domain Therapeutics a ajouté: « Dans le cadre de notre développement stratégique axé sur les traitements immuno-oncologiques de précision basés sur les RCPG, je suis ravi d’accueillir les Prof Italiano et Stagg, deux des plus brillants spécialistes du domaine, au sein de notre comité consultatif scientifique. À l’heure où notre principal candidat-médicament, DT-9081, entre en phase clinique, leur vaste expérience en immuno-oncologie nous sera précieuse pour mettre au point un traitement plus efficace pour les patients. Nous sommes impatients de bénéficier de leurs compétences exceptionnelles. »