M-1 AVANT LE DÉPART DE LA GRANDE ODYSSÉE VVF

La 19 e édition de La Grande Odyssée VVF, l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe, débutera dans un mois : du 7 au 19 janvier 2023 au départ de Megève en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

UNE COMPÉTITION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

La 19e édition se tiendra du 7 au 19 janvier 2023, avec la présence de 65 mushers et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau, venant de toute l’Europe. Ils s’élanceront pour 13 jours de course, 400 km, 12 000 m de dénivelé positif, 11 étapes, et traverseront une 20aine de stations de ski.

Les mushers ayant marqués la course ces dernières années seront présents. Le Français, Rémy Coste, sextuple champion de La Grande Odyssée VVF prendra le départ en catégorie OPEN. En catégorie LIMITED, Aurélie Delattre, vainqueure de l’édition 2022 sera face à Cindy Duport vainqueure de l’édition 2020 et 2021. Les nouveaux parcours pourront surprendre les mushers, ce qui garantit du suspense jusqu’à la dernière étape.

Pour consulter l’ensemble des mushers inscrits cliquez ici.

LA GRANDE ODYSSÉE VVF, UN ÉDITION INÉDITE

Depuis 2005, La Grande Odyssée VVF parcourait les territoires de Haute Savoie et de Savoie. Pour la première fois, les mushers et leurs chiens graviront les pistes d’Isère. Pour cette 19e édition, la moitié des stations étapes sont de nouvelles destinations. La Chapelle d’Abondance, Bernex, La Toussuire-Le Corbier, les Karellis, Col de Porte et Villard-de-Lans s’ajoutent aux stations traditionnelles Megève, Aussois, Bessans, Bonneval-sur-Arc, Val Cenis, Pralognan la Vanoise, Valmorel et Doucy. Avec ces nouveautés territoriales, La Grande Odyssée VVF ajoute une nouvelle étape passant leurs nombres de 10 à 11.

UN ÉVÈNEMENT POPULAIRE

Ce sont au total 20 stations, villes et villages de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en habits de fêtes, qui vont accueillir plus de 50 000 spectateurs, tout au long de ces 13 jours de course. Des millions de téléspectateurs suivront chaque jour La Grande Odyssée VVF dans les médias et les réseaux sociaux, au travers des images des sublimes paysages.

UNE COUVERTURE SOUS DES ANGLES MULTIPLES

Les sujets sur un tel évènement sont nombreux et les « clés de lecture » innombrables : l’histoire de chiens et d’hommes unis dans la même épreuve, le sport aventure, la compétition de haut niveau, le mythe du Grand Nord, la préservation de la nature, la santé animale, la magie dans les yeux des enfants, les « backstages » de l’organisation, etc.