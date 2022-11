LOC MARIA BISCUITS RECRUTE UNE TRENTAINE DE PERSONNES DANS LE FINISTERE

Des postes à pourvoir sur les sites des biscuiteries Gavottes®, Traou Mad® et Pleyben® pour faire perdurer une aventure qui dure depuis plus de cent ans.

L’entreprise familiale bretonne recherche des conducteurs de machines, des opérateurs, des techniciens de maintenance et un agent logistique pour renforcer ses équipes de production au sein des ateliers de Coray, Pont-Aven et Quimper (29). Un univers gourmand dans lequel sont produites les emblématiques Crêpes Dentelle mais aussi les Galettes et Palets de Pont-Aven®, tous nés il y a plus d’un siècle. Les futurs employés bénéficieront d’un parcours d’intégration, d’une formation qualifiante et contribueront aux projets de leur équipe.

« Notre mission, chez Loc Maria Biscuits, est de protéger et de transmettre les patrimoines culinaires de nos régions, à l’image de Gavottes® et Traou Mad® qui ont fêté leurs 100 ans en 2020. Détenteurs des savoir-faire qui se sont transmis au fil des années, nos collaborateurs sont au cœur de notre réussite collective. Bruno Diaz, Directeur Général de Loc Maria Biscuits

Loc Maria Biscuits recherche :

• 20 postes en CDI

• 10 postes en CDD ou intérim

• Conducteurs de machines, opérateurs de production, techniciens de maintenance, agent logistique

• 2/3 des postes sont à pourvoir à Quimper

Qui peut postuler ?

Pas besoin de diplôme pour intégrer les biscuiteries du groupe Loc Maria Biscuits, l’entreprise privilégie l’envie d’apprendre, le savoir-être et l’adaptabilité. Elle se charge de former les nouvelles recrues. Pour y arriver, elle a notamment mis en place un parcours de formation tutoré de trois semaines sur les postes de conducteur de machines.

Loc Maria Biscuits a mis en place un plan de formation et d’accompagnement au Certificat de Qualification Professionnelle. Une reconnaissance professionnelle officielle et un tremplin pour évoluer en interne quand on arrive sans diplôme.

Les candidats ayant une appétence technique trouveront de quoi s’épanouir dans le cadre des évolutions process sur lesquelles travaille l’entreprise (mécanisation, automatisation…)

Contribuer à écrire l’histoire gourmande de nos biscuiteries.

Clé de voûte de la transmission des savoir-faire centenaires des biscuiteries, les collaborateurs sont placés au cœur du projet de l’entreprise. Ainsi, Loc Maria Biscuits a entamé une démarche profonde d’écoute et d’accompagnement visant à créer les meilleures conditions pour offrir à chacun une bonne qualité de vie au travail.

Des collaborateurs associés aux engagements RSE de l’entreprise

Convaincu que la performance économique n’a de sens que si elle s’accompagne du respect des Hommes et de l’Environnement, Loc Maria Biscuits a bâti un projet d’entreprise qui s’appuie sur une croissance durable et responsable. Les collaborateurs sont associés collectivement à ce projet.

A titre d’exemple :

– Les collaborateurs sont encouragés dans l’évolution de leurs habitudes de transport avec une prime de mobilité durable s’ils covoiturent, viennent à vélo ou en scooter électrique

– Un projet, en 2023, de parc photovoltaïque en mesure de fournir l’électricité pour une partie de la production sur le site de Quimper

– L’approvisionnement des matières premières et le choix des partenaires, en local, sont favorisés.

Des conditions attractives