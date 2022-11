La douche à l’italienne réinventée : Wallway place l’évacuation dans le mur

Les receveurs de douche à l’italienne sans transition avec le sol offrent un design de qualité et séduisent par leurs avantages pratiques : ils créent une sensation d’espace, permettent un accès confortable, sans risque de trébucher et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, faciles et rapides à nettoyer. Le nouveau receveur de douche en Quaryl de Villeroy & Boch va encore plus loin, car il supprime l’évacuation habituelle située au niveau du sol pour la placer dans le mur derrière un cache design. Ainsi, l’esthétique parfaite du receveur de douche sans joints n’est pas altérée par une évacuation au sol, tandis que l’hygiène et la facilité de nettoyage sont encore optimisées.

Un design affirmé et une sécurité maximale

Wallway est un receveur de douche ultraplat, sans joints, avec une hauteur de montage de seulement 30 mm, qui répand une élégance sobre dans les salles de bains grâce à son design réduit à l’essentiel et épuré. Il est disponible dans les deux couleurs mates Stone White et Anthracite. Le cache design de haute qualité, qui dissimule le siphon et le filtre à cheveux de manière invisible et en même temps particulièrement facile d’accès, complète l’ensemble harmonieux. Ce cache existe en Chrome mat, Stone White et Anthracite de sorte qu’il est possible d’apporter ici des notes personnalisées, assorties avec les murs, le sol ou la robinetterie. Les receveurs de douche Wallway sont fabriqués en Quaryl®, un mélange composé de 60 % de pierre de quartz naturelle et d’acrylique de haute qualité et répondent aux exigences de la classe d’antidérapants de classe C, c’est-à-dire la plus élevée. Ils garantissent ainsi stabilité et déplacement sûrs dans la douche.

Une technique sophistiquée et un montage simple

Une pente unilatérale est intégrée au receveur de douche Wallway de sorte que l’eau de la douche s’écoule toujours rapidement et en toute sécurité. L’eau ne déborde ainsi pas, mais est directement acheminée du receveur de douche vers l’évacuation murale. À cela s’ajoute un étroit rebord muni d’un joint d’étanchéité dans le mur, qui guide l’eau dans l’évacuation depuis les côtés. Avec 48 L/min, le débit d’évacuation est nettement supérieur à la norme – même les grandes quantités d’eau, par exemple avec une douche ciel de pluie, peuvent être absorbées sans problème.

Wallway est au total disponible en onze formats. Trois tailles carrées et huit tailles rectangulaires allant de 90 x 90 cm à 160 x 90 cm sont disponibles, ce qui permet de trouver un modèle adapté à chaque configuration de pièce et situation de montage.

Le receveur de douche Wallway est posé à fleur de sol sans châssis métallique, simplement comme du carrelage. L’installation correcte se fait en même temps que l’unité d’évacuation murale ViConnect, disponible séparément pour les constructions sèches et humides. Important : pour l’évacuation, une profondeur de mur d’au moins 135 mm est requise. Avantages du système : ViConnect pour Wallway peut être combiné avec des éléments de douche pour une robinetterie apparente ou encastrée ou constituer la base d’un siège qui sera ensuite carrelé.

Une flexibilité unique et un concept primé

Le concept du produit alliant, avec réussite, esthétique et fonctionnalité a également convaincu le jury d’experts de l’Universal Design Competition cette année : celui-ci a en effet décerné l’Universal Design Expert Award 2022 à Wallway. Dans le cadre de ce concours prestigieux, les produits présentés sont évalués selon des critères tels que le caractère pratique et flexible, la facilité d’utilisation, la sécurité ainsi que le niveau d’innovation et la durabilité.

Le système est, en outre, idéal pour une utilisation dans des zones sensibles en matière d’hygiène, car il prévoit une évacuation au niveau du mur, conformément aux recommandations de l’Institut Robert Koch (RKI). Les aérosols susceptibles d’être générés dans la zone de l’évacuation murale, peuvent, de plus, être aspirés par une tubulure prévue dans l’élément ViConnect et spécialement conçue à cet effet.