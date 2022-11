Keys REIM acquiert le siège du Crédit du Nord de 13 070 m² à Lille

Keys REIM renforce sa présence dans la métropole lilloise en acquérant, pour le compte de l’un des fonds qu’elle gère (FPS Keys Sélection), le siège social du Crédit du Nord (groupe Société Générale) sis 28 place Rihour, rue Jean Roisin et 33-35 rue Nationale à Lille. Situé en plein cœur du centre-ville, cet ensemble immobilier emblématique est composé de trois bâtiments développant 13 070 m² de surface et accueillant un nouveau concept d’agence bancaire donnant sur la Place Rihour, une agence bancaire traditionnelle Rue Nationale ainsi qu’environ 10 000 m² de bureaux, répartis entre les 6 étages supérieurs de l’immeuble de la Place Rihour et un immeuble en R+7 situé en arrière-cour de la Rue Roisin.

Un ensemble immobilier inscrit dans l’histoire de Lille

L’acquisition porte sur un ensemble de trois immeubles édifiés à différentes périodes du XXe siècle, en commençant par les années 20 pour l’agence bancaire du 33-35 rue Nationale jusqu’aux années 70 pour l’immeuble de bureaux de la rue Jean Roisin, et en passant par les années 50 pour le siège social du Crédit du Nord (filiale à 100 % du groupe Société Générale) donnant Place Rihour.

Attenante à la Grand Place qui accueille chaque année la braderie de Lille et le marché de Noël, cette place est un lieu emblématique de Lille, qui bénéficie d’une excellente accessibilité et permet de rejoindre en quelques minutes, les Gares TGV de la ville.

Un ensemble rénové et repensé récemment pour l’adapter aux usages actuels

Si la construction des bâtiments date du début XXe siècle, l’ensemble a subi plusieurs rénovations au cours des dernières années. Pouvant accueillir jusqu’à 870 collaborateurs, les trois bâtiments s’articulent à présent autour d’une grande verrière centrale, sous laquelle a été créé un espace de coworking accessible aussi bien aux collaborateurs du groupe Société Générale qu’à certains clients.

Une présence historique

Détenteur des bâtiments depuis l’origine, le groupe bancaire souhaite maintenir sa présence dans le lieu, au travers d’un bail longue durée portant sur la totalité de l’actif. « Avec l’acquisition des murs du siège social de la banque, qui restera au cœur du dispositif de la région SG Crédit du Nord, résultant de la fusion des deux réseaux dans les Hauts de France, nous nous assurons de maintenir dans les locaux un locataire dans d’excellentes conditions. L’immeuble reste un marqueur de l’ancrage du groupe Société Générale sur le territoire. », souligne Simon Gauchot, Directeur des Acquisitions chez Keys REIM.

Avec cette opération, Keys REIM démontre l’intérêt que ses équipes portent aux marchés de régions, en général, et au marché lillois en particulier, confortant ainsi sa position d’investisseur de premier plan dans cette métropole après une première acquisition plus tôt dans l’année au sein du nouvel écoquartier de Fives Cail.

Pour cette acquisition, Keys REIM a été conseillée par l’étude ALLEZ et Associés pour la partie notariale et la société SELUO pour les audits techniques.

Le groupe Société Générale a été conseillé par l’étude THIBIERGE pour la partie notariale, le cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP et associés pour le juridique, et par SG Real Estate Advisory qui intervenait en tant que conseil immobilier dans le cadre d’un mandat exclusif de vente.