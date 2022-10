Électrifiez vos escapades avec ‘‘l’Electric Travel Guide’’ de Nissan

Nissan lance un nouvel outil pour aider les voyageurs du monde entier à profiter de leurs vacances d’une façon plus durable : « l’Electric Travel Guide« .

»L’Electric Travel Guide », compagnon idéal des escapades électrifiées, est lancé alors que le nouveau Nissan Ariya 100% électrique arrive sur les routes européennes. Le premier volume de la collection est consacré à Stockholm.

Après les contraintes imposées par la pandémie au cours des deux dernières années, les voyages reprennent, mais avec de nouvelles priorités. Ainsi quatre voyageurs sur cinq (83 %) considèrent qu’aborder les voyages de façon durable est vital. Trois sur cinq (61 %) déclarent également que la pandémie les a encouragés à faire davantage attention à l’environnement lors de leurs futurs voyages (1).

Un moyen efficace d’y parvenir est prendre l’avion moins souvent et rouler en électrique. »L’Electric Travel Guide » de Nissan est conçu pour aider les voyageurs à faire des choix en toute conscience, présentant un écosystème de voyage qui organise un nouveau mélange de culture et de cuisine, reliant les lieux incontournables le long des itinéraires les plus pittoresques.

« Pour offrir une véritable mobilité zéro émission nette, nous nous sommes engagés chez Nissan à regarder plus loin que la simple voiture. » a déclaré Friederike Kienitz, Senior Vice President, Corporate Affairs and Sustainability, Nissan AMIEO. « C’est pourquoi nous avons lancé notre »Electric Travel Guide » : une série de guides numériques pour faciliter les trajets et rendre accessibles des expériences de voyage incroyables et uniques, depuis les lieux que vous visitez jusqu’à la façon dont vous vous déplacez en ville. Chez Nissan, nous reconnaissons que l’ensemble de l’écosystème d’un véhicule électrique – à 360 degrés – doit faire partie d’une économie circulaire zéro émission nette pour construire un avenir plus durable pour tous. »

Avec ses efforts pionniers en matière de mobilité urbaine durable, ses superbes attractions culturelles et son taux élevé d’adoption des véhicules électriques, Stockholm était un choix naturel pour commencer la série. L’ambitieuse volonté de la ville de bannir les énergies fossiles et de devenir positive pour le climat d’ici 2040 est également conforme avec la vision Ambition 2030 de Nissan pour un monde plus propre, plus sûr et plus inclusif.

Avec »l’Electric Travel Guide », les utilisateurs peuvent planifier un voyage complet – découvrir une authentique expérience de bain japonais au Yasuragi Hôtel, profiter d’un repas fait de produits de la ferme au Jardin de Rosendal, embarquer vers l’une des 30 000 îles de l’archipel de Stockholm, et bien plus encore !

La conduite douce et durable du nouvel Ariya complète le voyage. Avec trois options de transmission – Ariya 2WD 63kWh ou 87kWh et e-4ORCE AWD 87kWh – l’Ariya offre jusqu’à 533 km d’autonomie, aidant le voyageur soucieux de son empreinte carbone à atteindre sa destination avec élégance. Il offre également l’habitacle le plus spacieux de son segment, idéal pour voyager en famille ou entre amis.

« Nous avons pensé l’Ariya pour aider les conducteurs à répondre à leur propre désir de choix de vie plus durables. » a déclaré Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy & Pricing, Nissan AMIEO. « Et, avec »l’Electric Travel Guide », nous créons une expérience qui nous rappelle à tous que les voyages durables vont bien au-delà des transports que nous utilisons mais passent également par les endroits où nous séjournons, la nourriture que nous mangeons, et tout le reste en cours de route. »

Dans le cadre des efforts de Nissan pour atteindre la neutralité carbone dans toutes les opérations et les cycles de vie de ses produits d’ici 2050, chaque nouveau véhicule Nissan sur les marchés clés sera électrifié d’ici le début des années 2030.

Après Stockholm, d’autres villes feront l’objet d’un »Electric Travel Guide » de Nissan.

LES 10 INCONTOURNABLES D’UN VOYAGE A STOCKHOLM :

Hôtel Yasuragi

Un hôtel spa inspiré d’une maison de bain japonaise avec sa propre source chaude, incarnant l’esprit de détente et de tourisme durable.

Avicii Arena (Ericsson Globe)

Le plus grand bâtiment sphérique du monde et l’un des monuments les plus emblématiques de Suède, représentant le Soleil dans le Système Solaire Suédois (SSS) – une série de bâtiments qui constituent la plus grande représentation au monde du système planétaire.

Fotografiska

Ce centre de photographie contemporaine met en vedette certains des photographes les plus célèbres de la planète et propose des ateliers, des événements culturels et des restaurants durables de classe mondiale.

Djurgården

Une île abritant certaines des attractions culturelles les plus célèbres de Stockholm, notamment les musées Skansen, Vasa et ABBA, des parcs d’attractions, et bien plus encore.

Jardins de Rosendal

Une destination populaire avec un concept de restauration autour des produits de la ferme, comprenant un verger, une roseraie, un vignoble, un magasin, un café et une boulangerie au feu de bois.

Musée Skansen

Le plus ancien musée en plein air du monde, expliquant comment la vie, les coutumes et les traditions suédoises ont évolué au fil des années.

Musée Nordiska

Le plus grand musée d’histoire culturelle de Suède, avec plus de 1,5 million d’objets qui reflètent les modes de vie nordiques du XVIe siècle à nos jours.

Parc Waldemarsudde

Souvent appelé « le plus beau musée d’art de Suède », le Waldemarsudde est un vaste parc de 70 000 mètres carrés qui présente une architecture séculaire, des jardins, des sculptures et des galeries.

Ellery Beach House

La seule station balnéaire de Stockholm avec sa propre jetée privée, située sur la pointe de l’île de Lidingö.

Archipel de Stockholm

L’archipel de Stockholm couvre une superficie de près de 1 700 km2 et se compose de plus de 30 000 îles avec des paysages très différents – des villes côtières, des fortifications abandonnées, des sentiers de randonnée, des terrains de camping…

(1) Booking.com. « 2021 Sustainable Travel Report » booking.com. 2021