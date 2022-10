La Nouvelle 500 met en mouvement le flash mob « Buongiorno, Dolce Vita »

La Nouvelle 500, symbole de la Dolce Vita dans le monde entier, était le compagnon idéal pour accompagner le flash mob « Buongiorno, Dolce Vita » (lien Youtube) organisé par la maison de disques italienne CAM Sugar, avec le soutien de la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) et sous le patronage du Festival du film de Rome.

Les musiciens de l’orchestre Roma Sinfonietta ont participé au flash mob intitulé « Buongiorno, Dolce Vita » en l’honneur de la partition du maestro Nino Rota et ont rejoint la Fontaine de Trevi au volant de l’iconique Nouvelle 500e, pour y jouer, dix minutes durant et devant un public stupéfait, « La Dolce Vita ».

La Nouvelle 500 est le modèle emblématique de la Dolce Vita italienne. Le lien entre la Nouvelle 500 et la chanson est par ailleurs étroit : la chanson originale enregistrée pour La Dolce Vita de Federico Fellini a été redécouverte par FIAT dans les archives de CAM Sugar et utilisée comme bande sonore du spot « The Driver » avec Leonardo Di Caprio, le militant écologiste et lauréat d’un Oscar.

Ces mêmes archives renferment des chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma, dont la musique d’Amarcord de Nino Rota utilisée pour l’AVAS de la Nouvelle 500.

Cet événement a également permis de célébrer le chef-d’œuvre de Fellini, lequel fête cette année le 60ème anniversaire de l’Oscar du meilleur Costume. Pour marquer l’occasion, CAM Sugar réédite pour la première fois une version remastérisée sur double vinyle et support numérique avec la participation des héritiers de Nino Rota et Federico Fellini.