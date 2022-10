Après une évolution positive de l’activité au troisième trimestre, la société Villeroy & Boch confirme ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultat pour l’ensemble de l’année 2022

Chiffre d’affaires consolidé : 728,3 millions d’euros

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2022, le Groupe Villeroy & Boch a réalisé un chiffre d’affaires de 728,3 millions d’euros (ventes de licences comprises), chiffre dépassant de 43,8 millions d’euros et de 6,4 % celui de l’année précédente. La bonne évolution générale du chiffre d’affaires a néanmoins été légèrement freinée par la sobriété en termes de consommation qui a débuté du fait de l’inflation élevée dans le courant du troisième trimestre 2022. Corrigé des variations de change, le chiffre d’affaires a progressé de 4,8 %. Le volume des commandes constaté au 30 septembre 2022 s’élevait à 171,7 millions d’euros, soit 6,5 millions d’euros de plus que l’année précédente. La part octroyée à la Division Salle de Bains & Wellness s’élève à 140,9 millions d’euros, et celle à la Division Dining & Lifestyle à 30,8 millions d’euros.

EBIT : 64,3 millions d’euros

Le résultat avant impôts et intérêts (EBIT) s’est accru de 9,7 % par rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 64,3 millions d’euros. L’augmentation du résultat repose avant tout sur la bonne évolution du chiffre d’affaires, qui a pu compenser les charges supplémentaires dues à la forte hausse des coûts des matériaux et de l’énergie. Le décalage de la fermeture annuelle estivale à décembre 2022 dans les usines implantées en Allemagne et en Hongrie a également eu un effet positif sur le résultat.

Évolution au sein des Divisions

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2022, la Division Salle de Bains & Wellness a réalisé un chiffre d’affaires de 506,3 millions d’euros, soit une augmentation de 6,0 % par rapport à l’exercice précédent. À cet égard, tous les départements ont enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaires. Le département Céramique sanitaire se distingue particulièrement avec une hausse du chiffre d’affaires de 23,3 millions d’euros, soit une progression de 8,0 %. Sur ce point, le marché national allemand a particulièrement bien profité des nouveautés. En outre, le chiffre d’affaires a nettement augmenté sur le marché chinois, surtout dans le secteur des projets. Ainsi, la Division Salle de Bains & Wellness achève les neuf premiers mois de l’année 2022 avec un résultat opérationnel (EBIT) de 53,9 millions d’euros (année précédente : 50,2 millions d’euros ; +7,4 %), malgré les charges supplémentaires dues à la forte hausse des coûts des matériaux et de l’énergie. Cela s’explique essentiellement par l’évolution positive du chiffre d’affaires.

Malgré un contexte commercial extrêmement tendu, la Division Dining & Lifestyle réalise sur les neuf premiers mois de l’exercice 2022 un chiffre d’affaires de 219,5 millions d’euros, dépassant ainsi de 7,3 % celui de l’exercice précédent, soit 14,8 millions d’euros. À ce titre, toutes les régions affichent des hausses réjouissantes de leurs chiffres d’affaires, malgré les répercussions négatives de la guerre en Ukraine et de la nette retenue des consommateurs en raison de l’inflation. Quant aux circuits de distribution, leur évolution est hétérogène. Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé avec les magasins de vente au détail détenus en propre (+8,8 millions d’euros) et avec les partenaires commerciaux stationnaires (+6,8 millions d’euros) a pu nettement progresser par rapport à l’année précédente. Cette évolution est conforme à la tendance observée également dans de nombreux autres secteurs, à savoir qu’une partie de la demande du commerce électronique est revenue vers les magasins de vente au détail après la quasi-suppression des restrictions prises pour lutter contre la pandémie. Par conséquent, le chiffre d’affaires du commerce électronique est en recul (-9,4 millions d’euros) après une croissance exceptionnellement forte l’année précédente, mais il reste toutefois nettement au-dessus du niveau pré-Corona et se situe donc toujours à un niveau élevé. Il convient de mentionner tout particulièrement la forte croissance de l’activité Hospitality (+9,3 millions d’euros), qui s’est fortement concentrée sur le segment haut de gamme. Dans le sillon de l’augmentation du chiffre d’affaires, la Division Dining & Lifestyle a clôturé sur un résultat opérationnel (EBIT) de 12,6 millions d’euros, enregistrant ainsi une progression de 1,0 million (+8,6 %) d’euros par rapport à l’année précédente.

Investissements

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2022, des investissements de 18,6 millions d’euros ont été réalisés dans des immobilisations incorporelles et corporelles. La part octroyée à la Division Salle de Bains & Wellness s’élève à 11,6 millions d’euros, et celle à la Division Dining & Lifestyle à 7,0 millions d’euros. Dans la Division Salle de Bains & Wellness, les investissements sont notamment allés dans les lignes d’émaillage des usines de céramique en Hongrie et en Roumanie. De nouvelles presses de moulage ont été achetées en Hongrie et de nouvelles formes de baignoire en Belgique. Dans la Division Dining & Lifestyle, les investissements ont essentiellement été consacrés à l’entretien et à la modernisation des installations de production à Merzig et à Torgau. En outre, le projet de développement du site « Mettlach 2.0 » s’est poursuivi.

Perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2022

Les perspectives de l’économie mondiale se sont troublées au cours du troisième trimestre 2022. L’environnement de marché est extrêmement tendu, en raison notamment des nouvelles escalades dans la guerre en Ukraine, avec un risque de récession. La tendance à la baisse de la consommation entraîne également un affaiblissement de la dynamique commerciale soutenue du Groupe Villeroy & Boch au premier semestre.

Au regard de l’évolution du chiffre d’affaires qui reste positive au troisième trimestre 2022 et d’un volume de commandes supérieur à celui de l’année précédente, le Directoire de Villeroy & Boch AG estime pouvoir réaliser le cadre des prévisions prévu pour le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel et la rentabilité opérationnelle des actifs nets pour l’ensemble de l’année 2022.