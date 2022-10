Le street art sur la porcelaine : L’artiste Sumo conçoit le motif pour la Villeroy & Boch Culinary World Cup

«Mmmmmmh» – pendant le repas, pas besoin de beaucoup de mots : ce son se comprend dans le monde entier. Il exprime : ce menu est excellent et particulièrement délicieux. C’est précisément de cela que l’artiste de street art luxembourgeois Christian Pearson, plus connu sous le pseudonyme « Sumo » s’est laissé inspirer pour concevoir le motif de la Culinary World Cup 2022 de Villeroy & Boch.

L’excellence du street art à la rencontre de l’excellence de la porcelaine

Le décor représente le visage bien connu issu du street art de Sumo en tant que chef, formant avec ses doigts repliés le signe d’excellence connu dans le monde entier. Car c’est ce que Sumo reconnaît chez les participants à la Culinary World Cup de Villeroy & Boch : l’ambition de l’excellence et la volonté de créer quelque chose qui est exceptionnel pour offrir aux visiteurs le plaisir gustatif le plus délicieux. Le décor est réalisé sur les assiettes et les mugs des collections de porcelaine The Rock White Glacier et Affinity de Villeroy & Boch. « Je trouve tout simplement excellent d’avoir l’occasion de transposer mon art sur la porcelaine haut de gamme de Villeroy & Boch et de pouvoir le faire connaître à un large public de gourmets », se réjouit l’artiste.

EXPOGAST : Salon professionnel de la gastronomie et lieu de rencontre des gourmets

Du 26 au 30 novembre 2022, l’EXPOGAST à Luxembourg se transforme en un lieu de ren-dez-vous incontournable pour tous les gourmets. En même temps, au salon professionnel de la gastronomie a lieu le concours culinaire de renommée internationale Villeroy & Boch Culinary World Cup. Le concours est ouvert au public. Dans le cadre d’un déjeuner ou d’un dîner, les visiteurs du salon ont la possibilité de déguster les créations qui ont vu le jour pendant la compétition au Restaurant des Nations sur les assiettes du concours de la collection The Rock. La Villeroy & Boch Culinary World Cup compte parmi les concours culinaires les plus importants et les plus réputés du monde. 15 équipes nationales et 15 équipes nationales junior participent aux deux classes de compétition en 2022. De plus, 15 équipes cuisinent pour remporter le titre du « Community Catering ».